Üye Girişi
Anadolu Mektebi, gençleri İstanbul'da buluşturdu - Son Dakika

Anadolu Mektebi, gençleri İstanbul'da buluşturdu

02.09.2021 10:34
Anadolu Mektebi, gençleri İstanbul'da buluşturdu, System.String[]

Anadolu Mektebi'nin okuma programlarına yurt içi ve yurt dışından katılan gençler, akranlarıyla bir araya geldi.

Anadolu Mektebi'nin okuma programlarına yurt içi ve yurt dışından katılan gençler, akranlarıyla bir araya geldi.

Faaliyet gösterdiği coğrafyayı genişleten Anadolu Mektebi, milli ve manevi değerlerini tanıyan ve bu değerlere sahip çıkan gençler yetiştirme gayesiyle Almanya, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'daki gruplarla "Gönül Köprüsü Okuma Programı" başlattı.

Programa yurt dışından katılan gençlerin Türkiye'deki akranlarıyla tanışması için düzenlenen "Gönül Köprüsü İstanbul" etkinlikleri ise panel, öğrenci buluşması, tiyatro, konser ve tarihi mekan gezileriyle devam ediyor.

"Kitap okumaktan insan okumaya geçiş yaptık"

Yunanistan'dan katılan Eslem Mehmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gümülcine Celal Bayar Azınlık Lisesinden bu yıl mezun olduğunu ve Türkiye bursları aracılığıyla Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okumaya hak kazandığını söyledi.

Programa ilk kez 2 yıl önce, lise ikinci sınıftayken katıldığını kaydeden Mehmet, "Mustafa Kutlu ve Cengiz Aytmatov okumaları yaptım. Programı ve geziyi düzenleyenlere, Türkiye'deki tüm kardeşlerimize, herkese çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Mehmet, okumayı çok sevdiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Böyle düzenli bir okuma çok iyi ama özellikle geziye diğer ülkelerden gelen arkadaşlarla kaynaşmamız, kitaplar üzerine konuşmamız çok güzel oldu. Çünkü ne kadar okusak da insanı okumak bambaşka bir şey. Buraya geldikten sonra farklı ülkelerden arkadaşlarla beraber, Türkiye dışında yaşayan Türkler olarak sorunlarımızı konuştuk. Edebiyat üzerine de konuştuk ve çok bambaşka bir ortam oldu. Yani bu geziyle ilgili şunu söyleyebilirim ki kitap okumaktan insan okumaya geçiş yaptık."

"Anadolu Mektebi özellikle gençler için çok eğitici"

Ankara'dan katılan Şevval Yüce de Ankara Üniversitesi Antropoloji Bölümü birinci sınıf öğrencisi olduğunu aktararak, "Anadolu Mektebi, gençler için çok eğitici. Özellikle de kitap okumayı sevdiren, sorgulayıcı okumayı bizlere öğreten bir program. Bu nedenle hem kişisel gelişimimizde hem de okunması gereken yazarları okumamız dolayısıyla bize çok fazla şey katıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yüce, okumayı çok sevdiğinin altını çizerek, okuldaki bir öğretmeninin tavsiyesiyle etkinliğe katıldığına işaret etti.

Gönüllü bir program olan Anadolu Mektebi'ni herkese tavsiye ettiğini söyleyen Yüce, "Yalnız kitap okumuyoruz, burada kendimizi de geliştiriyoruz. Makalelerimizi yazarken ve onları sunarken hem toplum içinde kendimizi daha iyi ifade etmeyi, hem de çok daha sorgulayıcı okumayı öğreniyoruz." ifadesini kullandı.

Şevval Yüce, yurt dışından katılan arkadaşlarıyla çok iyi anlaştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Okudukça dil zaten gelişir. Bu konuda şüpheleri olmasın. Burada oldukça anlayışlı şekilde onlara yaklaşacağız. Zaten aynı odalarda kalıyoruz. Farklı kültürler, farklı yerlerden gelmeleri dolayısıyla konuşacak çok fazla konumuz var. Kökümüz aynı olsa da aslında farklı sosyal çevrelerde büyüdük. Bu nedenle birbirimize katabileceğimiz çok fazla şey var."

"Anadolu Mektebi bize bir kapı"

Bulgaristan'dan katılan Meral Yüsein ise yaklaşık bir yıldır Anadolu Mektebi'nin bir parçası olduğunu ifade ederek, "Öğretmenlerimiz vasıtasıyla katıldım. Mustafa Kutlu ve Cengiz Aytmatov okumaları yaptım." diye konuştu.

Cengiz Aytmatov, Mustafa Kutlu ve diğer yazarların kitaplarını okumanın en büyük katkısının Türkçe anadilini geliştirdiğini sözlerine ekleyen Yüsein, "Buraya geldikten sonra İstanbul'u, müzeleri, camileri gezme fırsatımız oldu. Yani kültür ve tarihle iç içe olduğumuz çok güzel anlar geçiriyoruz." diye konuştu.

Yüsein, yurt dışında yaşayanlara Anadolu Mektebi'ne katılmalarını tavsiye ederek, "Bence hiç düşünmeden başvursunlar. Kesinlikle bu bizim anavatanımıza karşı bir görevimiz. Benliğimizi kaybetmememiz ve hatırlamamız gerekiyor. Bizi biz yapan dilimiz, Türkçemiz, tarihimiz, örf ve adetimiz. Bu açıdan da Anadolu Mektebi bize bir kapı diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile 2016'da imzalanan protokol uyarınca orta öğretim kurumlarında faaliyet gösteren Anadolu Mektebi, düşünce, sanat ve kültür hayatında etkileri olan ve edebiyata katkı sunan yazarların eserlerinin okunması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve düzenlenen panellerle dinleyicilere aktarılması temeline dayalı okuma çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlenen "Gönül Köprüsü İstanbul" programı, çeşitli etkinliklerle 4 Eylül'e kadar devam edecek.

Anadolu Mektebi, gençleri İstanbul'da buluşturdu
Anadolu Mektebi, gençleri İstanbul'da buluşturdu
Anadolu Mektebi, gençleri İstanbul'da buluşturdu

Cengiz Aytmatov, Bulgaristan, İstanbul, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Mektebi, gençleri İstanbul'da buluşturdu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cristiano Ronaldo, rakip takım oyuncusuna tokat attı, hakem oralı bile olmadı 11:07 Cristiano Ronaldo, rakip takım oyuncusuna tokat attı, hakem oralı bile olmadı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 188 milyon TL kaynak aktarılacak 10:55 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 188 milyon TL kaynak aktarılacak Son dakika: Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, hayatını kaybetti 10:39 Son dakika: Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, hayatını kaybetti
Tiktok fenomenleri ortalığı birbirine kattı! 10:14 Tiktok fenomenleri ortalığı birbirine kattı! "Sen bizi tanımıyor musun?" dedikten sonra şahsı sopayla dövdüler Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Afgan halkı, yürüyerek ülkeden çıkmak için yollara koyuldu 09:35 Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Afgan halkı, yürüyerek ülkeden çıkmak için yollara koyuldu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dondurma sırası beklemesi görenleri şaşırttı 09:28 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dondurma sırası beklemesi görenleri şaşırttı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti 09:16 Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu 21:31 Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu

Son Dakika Haberleri
11:03 Güne düşüşle başlayan dolar 8,27'den alıcı buluyor
10:54 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 188 milyon TL kaynak aktarılacak
10:49 Karısına silahla ateş açan adam, ifadesinde yanlışlıkla oldu dedi
10:38 Son dakika: Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, hayatını kaybetti
10:30 6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım
10:14 Tiktok fenomenleri ortalığı birbirine kattı! "Sen bizi tanımıyor musun?" dedikten sonra şahsı sopayla dövdüler
10:04 Olimpiyat madalyasını ısıran Nagoya Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
09:31 Karadağ maçı sonrası "İstifa" tezahüratlarına Şenol Güneş'ten cevap: Birini suçlamak çözüm değil
09:19 Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı
09:14 Bilim Kurulu bugün toplanacak! Pandemi kuralları yeniden gündemde
Düşüle başlayan altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor Düşüle başlayan altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:09
Güne düşüşle başlayan dolar 8,27'den alıcı buluyor Güne düşüşle başlayan dolar 8,27'den alıcı buluyor         
11:03
Karısına silahla ateş açan adam, ifadesinde yanlışlıkla oldu dedi Karısına silahla ateş açan adam, ifadesinde yanlışlıkla oldu dedi         
10:49
6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım 6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım         
10:30
DEVA Partisi'nin düşüşü dikkat çekti! 1 puanın bile altına gerilediler DEVA Partisi'nin düşüşü dikkat çekti! 1 puanın bile altına gerilediler         
09:38
Karadağ maçı sonrası Karadağ maçı sonrası "İstifa" tezahüratlarına Şenol Güneş'ten cevap: Birini suçlamak çözüm değil         
09:32
Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı         
09:19
Bilim Kurulu bugün toplanacak! Pandemi kuralları yeniden gündemde Bilim Kurulu bugün toplanacak! Pandemi kuralları yeniden gündemde         
09:14
MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya Bodrum pozlarıyla yıktı geçti MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya Bodrum pozlarıyla yıktı geçti         
21:13
Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma         
20:57
Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu         
20:57
Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 290 kişi vefat etti, 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 290 kişi vefat etti, 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi         
20:01
Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor         
18:09
Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti         
17:17
Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
16:31
Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü         
15:45
Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini "Sadece sevdim" sözleriyle savundu         
15:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2021 11:14:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Anadolu Mektebi, gençleri İstanbul'da buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement