Ankara merkezli 9 ilde "Change" operasyonu! Kimyasal oyun bozuldu

Ankara’da ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını kimyasal sıvılarla değiştirerek başka araçlara aktardığı öne sürülen şebekeye operasyon düzenlendi. Firari 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

HURDAYA ÇIKAN ARAÇLARIN KİMLİĞİ KULLANILDI

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda, farklı marka ve modeldeki ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarında oynama yapıldığı tespit edildi.

Soruşturmada, deprem, yangın ya da trafik kazası nedeniyle tamir edilemeyecek derecede hasar gören araçların motor ve şasi bilgilerinin silinerek ya da değiştirilerek başka araçlara aktarıldığı belirlendi. Şüphelilerin aynı marka ve modeldeki araçları eşleştirerek ağır hasarlı araçların kayıtlarını başka otomobillerde kullandıkları ileri sürüldü.

YAKALAMALI VE YURT DIŞINDAN GELEN ARAÇLARA “CHANGE”

Başsavcılığın tespitlerine göre 5'i yakalamalı ve hacizli, 6'sı yurt dışından Türkiye’ye getirilen toplam 11 araca “change” işlemi yapıldı. Böylece araçların gerçek kimlik bilgileri değiştirilerek farklı kayıtlar üzerinden kullanıldığı belirlendi.

MOTOR VE ŞASİ NUMARALARINA KİMYASAL MÜDAHALE

Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri kullanılan yöntem oldu. Şüphelilerin, araçların motor ve şasi numaralarının bulunduğu bölümlere kimyasal sıvı uygulayarak mevcut numaraları değiştirdiği, ardından ağır hasarlı araçlara ait bilgileri bu araçlara uyarladığı öne sürüldü.

9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 13 Ekim’de Ankara merkezli İstanbul, Denizli, Afyonkarahisar, Manisa, Edirne, Amasya, Kocaeli ve Ağrı’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan 17 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.

FİRARİ 6 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Adreslerinde bulunamayan 6 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında, “change” işlemi yapılan araçların tedarik zinciri, kimlik bilgilerinin hangi araçlardan aktarıldığı ve şüpheliler arasındaki bağlantılar araştırılıyor.