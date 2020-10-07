Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği'nden ziyaretler - Son Dakika

Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği'nden ziyaretler

07.10.2020 13:23
Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği'nden ziyaretler, System.String[]

Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı ve bakan danışmanı Zafer Benli'yi makamında ziyaret etti.

Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı ve bakan danışmanı Zafer Benli'yi makamında ziyaret etti.

Birlikten yapılan açıklamada, ziyarette genel başkan Tuncay Gençer, genel başkan yardımcısı Hasan Kaya ile birlik üyeleri Kamil Gökçeoğlu ve Erdem Uzun'un yer aldığı kaydedildi.

Ziyarette konuşan Gençer, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede devletin ve milletin yanında yer aldıklarını vurguladı.

Gençer, bölgede yer alan Bolu, Çankırı, Karabük, Sinop, Zonguldak, Kastamonu ve Bartın illerinin Ankara'da oluşturduğu birlikteliği ile tek ses ve tek yürek olduklarını belirterek, sırat-ı müstakim üzere dosdoğru yolda ilerlemeye çalıştıklarını söyledi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun eski görkemli günlerinin özlemle konuşulduğu toplantıda bu konuya özel önem verdiklerini belirten Gençer, "2019 yılında TTK'ya işçi alımları ile sevindik, lakin geçen sürede 2 bin kalifiye personel emekli oldu. Hali hazırda kıdem tazminatının kaldırılması gündemine binaen emekliliklerini hak eden bin 300 işçimizin de emekli olma durumları söz konusudur. Norm kadromuz düştü, verim azaldı. MTA'da da benzer sıkıntılar var. Bölgenin göç veren konumunun bir an önce tersine çevrilmesi ve devlet-millet kaynaşması için el birliğiyle elimizden geleni yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

Genel başkan yardımcısı Hasan Kaya da kabullerinden dolayı bakan yardımcısı Şeref Kalaycı ve bakan danışmanı Zafer Benli'ye teşekkür etti.

Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervinin devletin daha güçlü savunulması adına bir çığır açtığını vurgulayan Kaya, birliğin misyon, hedef, vizyon ve stratejilerini anlattı.

Batı Karadeniz, Karadeniz, Ankara, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği'nden ziyaretler - Son Dakika

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