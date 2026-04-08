Ankara'da öldürülen Hakan Çakır'ın kardeşi Melisa Nur Çakır: Sana olan son görevimi yerine getirdim

08.04.2026 18:57
Ankara'da annesi ve kardeşini korumak isterken çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen 23 yaşındaki Hakan Çakır cinayeti davasında tüm sanıklara üst sınırdan ceza verildi. Karar duruşmasının ardından Melisa Nur Çakır, "Geri gelmedin abi, ama eminim artık huzurlusun. Kanın yerde kalmadı, seni çok ama çok özlüyoruz. Bugün sana olan son görevimi yerine getirdim. Ben senden hep razıydım bilirsin, umarım sen de benden razısındır" dedi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 23 yaşındaki Hakan Çakır'ın hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin davada karar verildi.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet Emir Zeynal, Cemal Zeynal, suça sürüklenen çocuklar B.S.Z. ve T.Y.Z. ile tutuksuz sanıklar Eyyüp Demir, Şahin Çakır, Hakkı Can Çakır ve Umut Kılınç ile taraf avukatları katıldı. Duruşma, kapalılık kararı nedeniyle basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Mahkeme heyeti, sanık Cemal Zeynal ve Ahmet Emir Zeynal hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "öldürmeye teşebbüs" suçundan 28 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, suça sürüklenen çocuklardan B.S.Z.'nin "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 32 yıl, T.Y.Z.'nin de aynı suçlardan 25 yıl hapisle cezalandırılmalarına ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Umut Kılınç ise hakaret suçundan para cezasına çarptırıldı. Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır ve Eyyüp Demir tüm suçlamalardan beraat ederken, ağabey Hakkı Can Çakır ise basit yaralama suçundan 10 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

“4 SANIKTA BÜTÜN SUÇLARDAN DOLAYI CEZA ALDI"

Verilen kararın ardından adliyede alkış sesleri yükselirken, bazı kişilerin ağladığı görüldü. Ölen gencin yakınları, duruşma sonrası adliye önünde açtıkları pankartlarla basın açıklaması yaptı.

Dosyada kararın verildiğini dile getiren Avukat Umur Yıldırım, "Zeynal ailesindeki tüm sanıklar, Hakan'ı öldürmeden dolayı müebbet, Şahin ağabey ve Hakkı'yı öldürmeye teşebbüsten dolayı ikişer defa müebbet yollamasıyla ceza aldı. Yine annesi ve Eyüp Bey'i yaralamadan dolayı ayrı ayrı 5 defa ceza aldılar. Burada yetişkin olan baba Cemal Zeynal ve Ahmet Zeynal müebbet artı 28 ve 30 yıl aldılar. Müebbet de var tabii ki. 14 yaşındaki sanık suçu tamamen kabul etmişti. Aslında tek başına bu eylemi gerçekleştirdiğini söylemişti, mahkeme buna itimat etmedi. Yine 14 yaşındaki çocuk için de müebbet hapis cezası verdi ama Türk Ceza Kanunu'nun 31. maddesinden dolayı cezasında indirim uyguladı. Küçük olan çocuk için toplamda 24 yıl ceza çıktı tüm bu suçlardan dolayı. 17 yaşındaki B.Z. isimli sanık için de yine öldürmeden dolayı müebbet verdi. Yaşı küçük olduğundan dolayı cezada indirim uyguladı. Totalde 30 yıla yakın bir ceza verdi B.Z. için. Tüm 4 sanıkta bütün suçlardan dolayı ceza aldı. Tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Adalet bir nebze olsun bizim için sağlandı. Umarım bu karar istinaf ve Yargıtay'dan da geçerek kesinleşir. Bundan sonra umarım bir emsali olmaz. İçimiz bir nebze olsun soğudu ama bu adalet bizim için sağlanmadı. Nihayetinde Hakan öldü ve geri gelmeyecek" dedi.

"ADALET YERİNİ BULDU"

Gözü dolan baba Şahin Çakır ise, "Ben sadece Umur Yıldırım diyorum. Sağ olsun bugüne kadar yanımızdan ayrılmadı. Bize kardeşlik yaptı, çocuklarıma ağabeylik yaptı. Tüm ailelere sesleniyorum. 2-3 avukat tutmayın, tek Umur Yıldırım yeter. Bu kadar diyorum. Başka bir şey yok. Adalet yerini buldu. Tüm gelen arkadaşlarımıza, dostlarımıza, herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin" diye konuştu.

“BUGÜN SANA OLAN SON GÖREVİMİ YERİNE GETİRDİM”

Öte yandan Hakan Çakır'ın kardeşi Melisa Çakır Nur da sosyal medya hesabından, "Geri gelmedin abi, ama eminim artık huzurlusun. Kanın yerde kalmadı, seni çok ama çok özlüyoruz. Bugün sana olan son görevimi yerine getirdim. Ben senden hep razıydım bilirsin, umarım sen de benden razısındır." paylaşımında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Ankara'nın Keçiören ilçesinde çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın (23) annesi S.Ö. ve kız kardeşi Melisa Nur Çakır (15), geçen yıl 10 Ağustos'ta dükkandan eve dönerken sokak arasındaki merdivende oturan Ahmet Emir Zeynal (19) ve arkadaşı Umut Kılınç (19) ile "yol verme" meselesi nedeniyle tartıştı. Melisa Nur Çakır'ın haber vermesiyle gelen ağabeyi Hakan Çakır ile Zeynal ve Kılınç arasında kavga çıktı. İki ailenin diğer yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen kavgada Hakan Çakır, bıçaklanarak öldürüldü. Olaya karışan Cemal Zeynal (45) ile çocukları Ahmet Emir Zeynal, B.S.Z. (17), T.Y.Z. (14) tutuklandı.

