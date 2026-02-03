10 kişinin öldüğü kazada yaralanan öğrenci kazanın nedenini anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

10 kişinin öldüğü kazada yaralanan öğrenci kazanın nedenini anlattı

Haberin Videosunu İzleyin
10 kişinin öldüğü kazada yaralanan öğrenci kazanın nedenini anlattı
03.02.2026 13:45  Güncelleme: 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
10 kişinin öldüğü kazada yaralanan öğrenci kazanın nedenini anlattı
Haber Videosu

Antalya'da meydana gelen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında yaralanan ve Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Yağız Oğuz isimli yolcu, olaydan önce şoför İzzet Karaağaç ile sohbet ettiğini anlatarak, "Şoför yeni başlamış 4'üncü günüymüş, yolu bilmediği belliymiş, o kavşağı bilmeden süratle girdi" dedi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen ve şoför dahil 10 kişinin hayatını kaybettiği kazayı sol ayak bileğindeki çatlaklar atlatan Eskişehirli Yağız Oğuz, o anları anlattı.

Otobüste en arka koltukta oturduğunu ifade eden Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencisi Oğuz, kaza esnasında uyuduğunu ve neler olduğunu daha sonra başkalarından öğrendiğini ifade etti. Yağız Oğuz, kaza yapan şoför hakkında ise mesleğin başladığını öğrendiğini belirtti.

"ŞOFÖR UYKULU DEĞİLDİ"

Eskişehir'den Antalya'ya gittiği esnada yol üzerinde verilen bir molada kaza yapan şoför İzzet Karaağaç ile sohbet ettiğini söyleyen yağız Oğuz, şoförde bir uyku halinin olmadığını, Kütahya'nın yöresel lezzetleri hakkında sohbet ettiklerini belirtti.

KAZA ANINI ANLATTI: UZUVLARI KOPANLAR VARDI

Kaza sonra ise Yağız Oğuz, uzvu kopan bir arkadaşını ve küçük bir kız çocuğunu otobüsten çıkardığını belirtti.Oğuz, "Kaza kötü bir kazaydı tabii. Çok yaralılar oldu, ölüler oldu. İşte okula gidiyordum ben. O sırada Antalya'da durduk, mola verdik. Ardından 15 dakika geçtiğinde bu kaza gerçekleşti çok aniydi. Ben uyuyordum, o sıra uyandım. Kendime montları koydum, sıkıştırdım. Öylelikle ben ucuz atlattım. Tek başımaydım ben kazada. Yanımda başka birisi yoktu. Otobüs çok karışık, çok kötüydü uzuvları kopanlar vardı, çığlık sesleri kötüydü. Otobüsten ben kendim çıkabilirdim. Kendimle beraber yanımda uzvu kopan bir arkadaş vardı. Onu çıkardım. Küçük kız çocuğu vardı, onu çıkardım. Sonrasında kendi yaramın farkına vardım, ayağımı benim otobüsün dışında kaldı ezildi, çatlağım var. Onun dışında açık yaralarım var ayağımda. Antalya'da tedavi gördüm, ondan sonra orada hemen pansuman yapıp buraya geldim. Burada yatış verdiler. Şimdi de yatıyorum, iyileşiyorum." dedi.

"ŞOFÖRÜN YOLU BİLMEDİĞİ BELLİYDİ, TECRÜBESİZDİ"

Şoförle sohbeti hakkında ise yağız Oğuz şöyle konuştu:

"Şoför rahmetli oldu. Yeni başlamış şoför bu arada. Yeni başlamış 4'üncü günüymüş. Diğer kazazedelerle konuştum, yolu bilmediği belliymiş. Sisli bir yol vardı bir de. O kavşağı bilmeden o süratle girdi. Şoförü göremedim. Fakat hızlı olduğunu diğer görenler söylüyor. Tecrübesizdi sanırım yani yeni başlamıştı ama bilmiyorum. Kendisiyle de oturduğumuz mola yerinde sohbet ettik. Kütahyalıydı kendisi. Kütahya'da meşhur olan şeyler hakkında konuştuk. Onlarla hakkında biraz muhabbet etmiştik. Aradan 15 dakika geçti bu kaza gerçekleşti. Uykulu gibi gözükmüyordu. Gayet iyiydi ama süratliydi."

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 10 kişinin öldüğü kazada yaralanan öğrenci kazanın nedenini anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi
Ademola Lookman, Atletico Madrid’de Bonservisi ve maaşı belli oldu Ademola Lookman, Atletico Madrid'de! Bonservisi ve maaşı belli oldu
Ayrılık Galatasaray sözleşmesini feshediyor Ayrılık! Galatasaray sözleşmesini feshediyor
Ambulans ile servis minibüsünün çarpıştığı kaza kamerada Ambulans ile servis minibüsünün çarpıştığı kaza kamerada
Sakarya’da kız öğrenci yurdunun mutfak bölümünde patlama Sakarya'da kız öğrenci yurdunun mutfak bölümünde patlama
Motosikletle gelip kokoreç dükkanına kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı Motosikletle gelip kokoreç dükkanına kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı

14:06
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri “patronluk“ yapıyormuş
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri "patronluk" yapıyormuş
13:35
DEM Parti’den Bahçeli’nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
13:21
Fenerbahçe’nin bitti denilen Kante ve En-Nesyri transferleri iptal oldu
Fenerbahçe'nin bitti denilen Kante ve En-Nesyri transferleri iptal oldu
13:03
Nimet Kılıç’tan 13 gün sonra acı haber geldi
Nimet Kılıç'tan 13 gün sonra acı haber geldi
12:39
Başından vurulmuş halde bulunmuş Katil kızı çıktı
Başından vurulmuş halde bulunmuş! Katil kızı çıktı
12:34
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
12:12
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
11:47
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
11:15
Bahçeli’den ’’süreç’’ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den ''süreç'' mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
11:13
Enflasyon neden yüksek geldi Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 14:20:58. #7.11#
SON DAKİKA: 10 kişinin öldüğü kazada yaralanan öğrenci kazanın nedenini anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.