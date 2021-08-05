Antalya, Muğla, Aydın, Hatay ve Isparta'da yangınlar devam ederken, yeni kötü haber Denizli'den geldi - Son Dakika

Günlerdir süren orman yangınları ülkemizi ateş çemberine döndürdü. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların söndürülmesi adına yoğun çaba sarf ettiği yangınlarda büyük ölçüde ormanlık alan zarar gördü.

DENİZLİ YENİDEN ALEVLERE TESLİM OLDU

Son 3 gündür yaşanan ve tamamen söndürülen 5 orman yangının söndürüldüğü Denizli'den bir kötü haber geldi. Honaz ilçesi Kayapınar Mevki olarak bilinen noktada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Sarp ve kayalık bir bölge olarak bilinen noktadan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine hareket eden ekipler ve vatandaşlar yangını büyümeden kontrol altına almak için çalışma başlattı. Bu arada alevlerin yükseldiği noktaya helikopter ile de müdahale ediliyor.

174 NOKTADA YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Alevlerle mücadelenin 9. gününde İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'deki son durumu açıkladı. Şu ana kadar 189 orman yangını çıktı. Bu yangınlardan 174'ü kontrol altına alındı. Antalya, Muğla, Aydın, Hatay, Isparta ve Denizli'de çıkan 15 noktadaki yangınlara müdahale sürüyor.

İşte yangınların devam ettiği iller:

Antalya: 2 nokta

Muğla: 7 nokta

Aydın: 1 nokta

Denizli: 1 nokta

Isparta: 1 nokta

"ÇALIŞMALARIMIZ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR"

Altun haritayı, "Yangın söndürme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar çıkan 189 yangından 174'ü kontrol altına alındı." sözleriyle paylaştı.