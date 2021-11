Antalya'nın 25 yıllık hayali kent müzesi açıldı - Son Dakika

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ziyaretçilere kapılarını araladığı, 'Bir Zamanlar Antalya Müzesi'nin resmi açılışı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Antalya Milletvekilleri ve belediye başkanlarının katılıyla gerçekleştirildi.

Antalya'nın 25 yıllık hayali kent müzesi DokumaPark'ta kapılarını açtı. 'Bir Zamanlar Antalya Müzesi'nin resmi açılışına Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Antalya Millet Vekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, 18 ili kapsayan Yerel Yönetimler Bölge Toplantısına katılan belediye başkanları, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kepez Belediyesi Antalya Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrasının konseri ile başlayan açılış töreninde konuşan Bir Zamanlar Antalya Müzesi Küratörü Prof. Dr. Nevzat Çevik, kent müzelerinin temel amacının iyi bir yurttaş yetiştirmek olduğunu söyledi. Çevik, "Bir Zamanlar Antalya Müzemiz, doğa, tarih, arkeoloji, turizm, çeşitli yöneticiler, ünlüler, aileler, geleneksel mimarlık, Kaleiçi, mutfak, geleneksel törenler, Yörük kültürü, ulaşım ve haberleşme, Altın portakal ve diğer festivaller, eğitimi, sağlık, sanat gibi kentin ana konularının ayrı sektörlerde sergilendiği Antalya'nın toplu bir özeti olarak dokuma fabrikasının ruhu ve hafızası korunarak tasarlanmıştır. Geleneksel objeler efemeralar ve teknoloji yardımıyla insanların yüreklerine dokunacak biçimde de sergilenmiştir. Amaç objelerle insanlar arasında güçlü duygusal ilişkiler kurmaktır. Odağımızda insan vardır. Müzeyi ziyaret edenler Antalya hakkında doyurucu bilgiyle ve yoğun duygularla ayrılacaktır. Antalya için bir hasret projesi olan bu özel ve önemli projeyi hep birlikte adım adım hayata geçiriyoruz. DokumaPark ile Antalya ilk defa yerli yabancı insanların aileleri misafirleriyle günlerini geçirebilecekleri çok renkli bir etkinlik eğlenme öğrenme ve dinlenme alanlarına kavuşmuştur. Bu proje rutin bir belediye hizmeti değildir. Bir kentin hafızasının ve özgün kimliğinin geleceğe taşınmasıdır. Bu Unique Proje ile Hakan Başkan adını memleketin kültür ve sanat tarihine yazdırmıştır. Bugüne dek aldığımız ödüller gişe rekorlarımız ve ziyaretçi geri bildirimleri bizim şimdiden amacımıza ulaşmış olduğumuzu yeterince ifade etmektedir. Kompleks çok yakında tamamlandığında dünya çapında bir ayrıcalığımız olacak ve bu anıtsal eser turizmi ve arkeolojinin başkenti olan şahane şehrimiz Antalya ya çok yakışacaktır." dedi.

Bu kentin 25 yıllık hayaliydi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, kentin 25 yıllık hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu dile getirerek konuşmasına başladı. Dokuma Fabrikası'nın kuruluş aşamasını anlatan başkan Tütüncü, "1950'lerin Antalya'sı 40.000 nüfuslu bir Antalya'dır. Antalyalılar dünyanın en iyi akala pamuğunu üretirler. Ürettikleri bu akala pamuğunu da ekonomiye bir katkı olsun diye bir fabrikayla işlemeye karar verirler. Bu fabrikanın kurulması için yola çıktıklarında aslında ne kadar büyük bir hayal kurduklarını, o hayale ulaşmanın da haydi güç olduğunu anlarlar. 1950 ile 1960'ların kudretli vekillerinden, Antalya'nın efsane belediye başkanlarından Dr. Burhanettin Onat'ın kapısını çalarlar. ve sonrasında konu başvekil Menderes'e aktarılır. Menderes'te, 'Siz yapamazsınız. Hükümetimizin Antalya'ya bir armağanı olarak bir Dokuma Fabrikası yapalım' der. 5 Ocak 1956 günü burada dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in birlikte katıldığı bir törenle bu fabrikanın temeli atılır. Ancak bu fabrikanın Antalya tarihinde kıymetli bir özelliği vardır. Bu fabrika Cumhuriyet tarihi Antalya'sının ilk sanayi tesisidir. Fabrika 2003 yılında kapanır, 2004 yılında Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu fabrikayı dönemin Kepez Belediye başkanına burayı kültür sanat adası yapması için verir. Dönemin belediye başkanı bir gece yarısı operasyonuyla burayı Hollandalı bir firmaya o zamanlar peşkeş olarak nitelendirilen bir kararla teslim eder. ve sonrasında da sayın başbakanımız Dokuma Fabrikası'nı koruma görevini bizlere verdi." diye konuştu.

Kültür ve sanat adasına dönüştü

Başkan Tütüncü, Dokuma Fabrikası için 2009'da yepyeni bir sürecin başladığını, 2014 yılına kadar geçen süreçte hukuki ihtilafların hepsini tamamladıklarını, tapuyu belediye üzerine aldıklarını ve ilçe belediyesi imkanlarıyla kültür sanat adasına dönüştürdüklerini söyledi.

Binaları tescillettik

Dokuma Fabrikasının duvarlarına sinen hatıraların, içindeki tesislerle, etrafındaki bitki dokusuyla birlikte beraberce yaşaması için binaların hepsini tescillettiklerini belirten Tütüncü, "Ağaçların tamamını plakalandırdık. Binden fazla ağacın buraya transplantasyonunu sağladık. Botanik bahçeleri, portakal bahçeleri, 2 tane kütüphane kurduk. Birisi Akdeniz'in en zengin kütüphanesi, diğeri de Çocuk Kütüphanesi… Burada ayrıca 13 müze kurduk. İlki ise Dünyanın en zengin müzelerinden biri olan Anadolu Oyuncak Müzesi…" dedi.

Kent Müzeleri, kent bilincini artırır

Antalya'nın 25 yıllık hayalini gerçekleştirmenin 6 yıllık bir emeğin neticesi olduğunu belirten Tütüncü, "Antalya'da Kent Müzesi kurulması ile alakalı yapılan çalışmalar çok anlamlıydı. Daha önce birçok grup bu konuda çalışmalar yaptı. Ama bu çalışmaları neticeye ulaştıramadı. Nevzat Hoca ile birlikte çıktığımız bu güzel yolculukta Antalya'mıza kent müzesini kazandırdık. Bu toprakların 500.000 yıllık insanlık tarihi var. Bu müzede de Antalya'nın son 200 yılı yer alıyor. Kent Müzeleri, kent bilincini arttırmak, kent aidiyetini güçlendirmek anlamında son derece önemlidir." diye konuştu

En güzel hizmet

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da, Kepez'in bilimin, sanatın, sağlığın, kütüphanelerin başkenti olduğunu söyledi. Kepez'de çok güzel hizmetler yapıldığını belirten Taş, " Antalya'da 19 belediyemiz var. Merkez de en güzel işler Kepez'de yapılıyor, hayata geçiyor. " dedi.

DokumaPark cazibe merkezi oldu

"Zamanında Cumhurbaşkanımızın yaptığı müdahale olmasaydı, bugün içinde bulunduğumuz DokumaPark'taki 'Bir Zamanlar Antalya Müzesi'ni değil, başka bir AVM'nin açılışını başkaları yapıyor olacaktı" diyerek sözlerine devam eden Taş, "Bugün Dokuma, emek verenler sayesinde Antalya'nın cazibe merkezi haline geldi. Botanik Park'tan Cemil Meriç Kütüphanesine, Oyuncak Müzesine, Bilim Müzesine kadar DokumaPark'ın her köşesinde hizmet var. Antalya'nın bir kent müzesine ihtiyacı vardı. Bu hizmeti yapmakta AK Parti belediyeciliği ile Hakan Tütüncü başkanıma nasip oldu. Antalya'ya yakışır bu müzenin Antalya'mıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."diye konuştu.

Hakan Başkan gibi hizmet edin

Taş, yerel seçimlerin üzerinden 2,5 yıl geçtiğini CHP'li büyükşehir ve merkezdeki belediyelerin Antalya'da millete hizmet için yaptıkları hiçbir işi görmediklerini belirterek, "Merkezdeki belediye başkanlarını Kepez'e davet ediyorum. Dokuma'ya davet ediyorum. Neden bu hizmetler, Konyaaltı, Muratpaşa ve Döşemealtı'nda yok. Neden Antalya'ya çivi çakmıyorsunuz? Seçmen sizi niye seçti? Hakan Başkan gibi hizmet edin diye seçti. Hakan Başkan'ı örnek alın" dedi.

Sosyal bir proje

AK Parti Antalya Milletvekilleri adına konuşan Mustafa Köse de, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün ilçeye sürekli yeni güzellikler kazandırdığını söyledi. DokumaPark'ın Antalya koktuğunu belirten Milletvekili Köse, "13 tane müzenin olduğu, 7'den 77'ye herkesin kendisini bulduğu bir alan Dokumapark… Çocuklar için Anadolu Oyuncak Müzesi, gençler için Araba Müzesi, Bilim Merkezi, emekliler için Emekliler Lokali, Antalyalılar için Bir Zamanlar Antalya Müzesi… Her kesimin kendinden bir şey bulabileceği bir proje burası… Bir sosyal sorumluluk projesi, bir yaşam alanı, hatıraları yaşıyoruz burada…" diye konuştu.

Tütüncü, Dokuma Fabrikasını halka kazandırdı

"Şehri imar ederken nesli ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil gelir imar ettiğiniz şehri imha eder." diyerek sözlerine devam eden Köse, "Hakan Başkan hem bu şehrin mülkiyet problemleriyle ilgilendi. 60.000 tapu verdi, bu memlekette… Bir kişinin itiraz olmadan, bir kişi bağırmadan… Parklar, bahçeler, sosyal tesisler, kültür merkezleri kendimizi bulacağımız mekanlar. Hakan Başkanımızın yaptıklarına şaşırmıyoruz. Yapmış oldukları yapacak olduklarının teminatıdır. Hakan Başkan kendine düşeni yaptı ve Dokuma Fabrikası alanını halka kazandırdı." dedi.

Emeği geçenlere teşekkür etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Bir Zamanlar Antalya Müzesi'nin Antalya'ya hayırlı olması dileklerinde bulundu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile Antalya'ya kazandırdığı hizmetinden dolayı gurur duyduğunu belirten Özhaseki, müzenin Küratörü Prof. Dr. Nevzat Çevik ve ekibine de teşekkür etti.

Tarihi mirasımızı korumak hepimizin vazifesi

Anadolu coğrafyasının dünyanın en kadim, en eski coğrafyalarından birisi olduğunu belirten Özhaseki, "Anadolu coğrafyasında binlerce yıl boyunca çok değişik ırklar yaşanmış, çok değişik medeniyetler kurulmuştur. Haliyle her bir medeniyet kendine has bir şehircilik anlayışı, kendine has bir sosyal yaşam, kendine has bir dini inanışı ortaya koyduğu için o yaşam tarzlarını da binalarda eserlerde ortaya çıkarmaya başlamış. ve Anadolu'da özellik ve onlarca medeniyetin ortaya koymuş olduğu binlerce eser günümüze büyük bir kısmı da ulaşabildiği kadar gelmiş. Bu açıdan bakıldığı zaman tarihi kültürel doğal mirasımızın korunması hepimize bir vazife olarak düşüyor. ve bu coğrafyada eğer bir müze ilan etmek gerekirse şahsi kanaatim bütün Anadolu topraklarının tamamını bir açık müze olarak ilan etmekte fayda var. O kadar çok esere sahibiz." diye konuştu.

Tarihi mirası yok edenlerin başında belediyeler var

Tarihi mirasın yok edilmesinin başında belediyeler olduğuna vurgulayan Özhaseki, "Arkasından vatandaşlar var. Çıkar çevreleri, defineciler var. Onların her birisi, tarihi eserleri tahrip etmekte sınır tanımamışlar adeta…" dedi. Geçmişte bazı belediyelerin tarihi eserleri nasıl yok ettiğini örnekler vererek konuşmasını sürdüren Özhaseki, "Tarihi değerlerimize sahip çıkmalıyız. Belediye Başkanları olarak tarihi eserlerimize sahip çıkmamızın bizlerin görevi olduğunu asla unutmayacağız. Kendi medeniyetimize karşı bizim bir sorumluluğumuz var" dedi.

Makamların gelip geçici olduğunu, geride kalanın eserler olduğunu vurgulayan Özhaseki, "İlçesine eserler bırakmak için çalışan Hakan Başkanımızdan Allah razı olsun" diye konuştu. "Bu şehrin geleceği aydınlıktır." diyerek sözlerini sürdüren Özhaseki, "Çalışmayan, biraz keyif yapan, çalışmak gibi bir derdi olmayan insanlara da Allah bizim gibi kaygılar versin" diyerek konuşmasını tamamladı.

Konuklar müzeyi gezdi

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle Antalya'nın 25 yıllık hayali 'Bir Zamanlar Antalya Müzesi' açıldı. Ev sahibi Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün rehberliğinde konuklar müzeyi gezdi.

Kent müzesi

Kentin önemli değerleri ve hikayelerinin anlatıldığı müze, engelsiz ve aynı zamanda ekolojik (doğa dostu) özelliklere sahip. Toplamda 2000 metre kare sergi alanı bulunan müzede, yerli ve yabancı konukların sesli rehber eşliğinde 6 farklı dilde müzeyi gezme imkanı bulunuyor. Antalya'nın tarih öncesi, Roma ve Bizans dönemleri, Selçuklu dönemleri, Osmanlı dönemi, Cumhuriyet dönemi, belediye tarihi, ekonomi tarihi, geleneksel sanatları, kentin en önemli sanayisi Pamuklu Dokuma Fabrikası, ticaret ve sanayisi, florası, coğrafyası, zeytin tarihi, narenciye, üzüm, pamuk, ipek böceği, tarım, hayvancılık, seracılık gibi mutfağından evlerine, sağlıktan spora kadar kentin her yönünü bu müzede bulmak mümkün.

(İHA)