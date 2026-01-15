Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı - Son Dakika
Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı

15.01.2026 23:32  Güncelleme: 23:56
Antalya'da yaşayan 36 yaşındaki Tarık Bakır, anneannesi ile birlikte sokakta kalan 20 yıllık arkadaşına evinin kapısını açtı. İyilik yapmak istediği arkadaşı ise 87 yaşındaki anneannesini Bakır'ın evinde bırakarak, işlerini halletsin diye kendisine verilen elektrikli bisiklet ve evde bulunan bazı elektronik eşyalarla birlikte ortadan kayboldu.

Antalya'nın Kepez ilçesinde Erenköy Mahallesi'nde yaşayan 36 yaşındaki Tarık Bakır, yaklaşık 20 yıldır tanıdığı arkadaşı Ümit B. ile 87 yaşındaki Alzheimer hastası anneannesinin sokakta kaldığını öğrenmesi üzerine arkadaşı ve yaşlı kadına evini açarak alt katta bulunan daireye yerleştirdi.

ANNEANNESİNİ BIRAKIP SIRRA KIDEM BASTI

Yaklaşık 20 gün boyunca burada kalan Ümit B., Bakır'a anneannesi ile ilgili şehir merkezinde halletmesi gereken işleri olduğunu söyleyerek elektrikli bisikletini istedi. Yaşlı kadının mağduriyet yaşamaması için yardımcı olmak isteyen Bakır, kendisine ait elektrikli bisikleti Ümit B.'ye teslim etti. Anneannesini Tarık Bakır'ın evinde bırakan Ümit B., bisikleti yanı sıra evde bulunan bazı elektronik eşyaları da alarak ortadan kayboldu.

Arkadaşına acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı

GIRTLAK KANSERİ VE YÜZDE 87 ENGELLİ RAPORU VAR

Gırtlak kanseri olduğunu ve yüzde 87 engelli raporu bulunduğunu belirten Tarık Bakır, yaklaşık bir haftadır arkadaşına ulaşamadığını geride bıraktığı Alzheimer hastası yaşlı kadının bakımını üstlendiğini ancak bakmakta zorlandığını söyledi. Karakola giderek arkadaşı Ümit B. hakkında şikâyette bulunan Bakır, terk edilerek mağdur edilen yaşlı kadının durumu için gerekli kişilerin ve yetkililerin yardımını beklediğini belirterek, "Ümit 20 senedir tanıdığım bir insan, anneannesi ile birlikte sokakta kaldıklarını söyledi. Ben de yardımcı olmak için evimi açtım. Sokaktaki mağduriyetleri ortada kalksın arkadaşımda anneannesini mağdur etmesin diye elektrikli bisikletimin anahtarını verdim. İşlerinin güçlerinin olduğunu söyledi, bir an önce halletsin, teyzenin yanına gelsin diye. Arkadaş evdeki elektronik eşyaları da elektrikli bisikleti alıp kayıplara karıştı" dedi.

"NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK"

Anneannesini de bırakarak ortadan kaybolan ve kendisine ulaşılamayan Ümit B. hakkında karakola giderek şikayetçi olduğunu söyleyen Bakır, "Döner diye birkaç gün bekledim. Ama teyzemizin Alzheimer hastalığı var, mağdur bir vaziyette. Ailesinden de kimse sahip çıkmıyor biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret ediyoruz, ama yetkililerinden ya da ailesinden bu haberi duyan birileri teyzemize sahip çıksın. Bizim bakabileceğimiz sınırlı, çünkü ben de yüzde 87 engelliyim, gırtlak kanseriyim. Benimde kendi mağduriyetlerim var ben elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım, ama yapabileceğim şeyler kısıtlı. Teyzenin gerçekten güzel bir bakıma ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Arkadaşına acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı

"DÜZENLİ BAKIMA İHTİYACI VAR"

Arkadaşının bir hafta önce gitmesinin ardından yaşlı kadının ihtiyaçları ile kendisinin ve annesinin ilgilendiğini söyleyen Bakır, "Torunu bırakıp gittiğinden bu yana 6-7 gündür biz bakmak durumundayız. Sabah akşam biz yemeğini getiriyoruz, ama ne kadar bakabiliriz. Sonuçta bu kadın Alzheimer hastası ve evde tek başına kalmak durumunda kalıyor. Evde elektrikli soba var kendini yakacak, başına bir iş gelecek diye korkuyoruz. Bu kadının düzenli olarak kullandığı ilaçları var mı, yok mu bilmiyoruz. Ciddi bir bakım ihtiyacı var, bu da bizim elimizden gelmiyor şu an" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Tarık Bakır'ın elektrikli bisikletinin polis ekipleri tarafından bulunarak teslim edilirken, anneannesini arkadaşının evinde bırakarak kayıplara karışan Ümit B.'yi arama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

