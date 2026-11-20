Astrolog Aysun Koç, Haberler.com'a yaptığı açıklamada 24 Kasım İkizler dolunayının burçlara etkilerini değerlendirdi. Koç, İkizler, Yay, Balık ve Başak burçlarının daha yoğun etkilenebileceğini, Kova ve Terazi burçlarının ise şanslı gelişmeler yaşayabileceğini belirtti. Dolunayın özellikle ilişkiler, kariyer, para ve aile hayatında önemli kararları beraberinde getirebileceğini söyledi.

GÜÇLÜ İSİMLERLE İLGİLİ SKANDALLAR ORTAYA ÇIKABİLİR

Dolunayın Mirfak sabit yıldızıyla bağlantısına dikkat çeken Koç, astrolojik yorumuna göre toplumsal olaylar, skandallar ve gizli kalmış bilgilerin açığa çıkabileceğini belirtti. Regulus sabit yıldızının da etkili olduğunu söyleyen Koç, özellikle güçlü liderler ve yönetici pozisyonundaki kişilerle ilgili beklenmedik gelişmeler yaşanabileceğini ifade etti.

"VERİLEN SÖZLER TUTULMAYABİLİR"

İkizler burcunun ticaret ve iletişim konularıyla ilişkili olduğunu belirten Koç, dolunay sürecinde yanıltıcı vaatlere ve güven sorunlarına karşı temkinli olunması gerektiğini söyledi. Uranüs etkisi nedeniyle ani gelişmelerin yaşanabileceğini ifade eden astrolog, uzun süredir emek verilen konularda ise beklenmedik başarıların ve hak edilen kazanımların elde edilebileceğini dile getirdi.

EN ÇOK BU 4 BURÇ ETKİLENECEK

Aysun Koç, dolunaydan en yoğun etkiyi İkizler, Yay, Balık ve Başak burçlarının ilk haftasında doğanların alacağını belirtti. Kova ve Terazi burçlarının ilk haftasında doğanlar için ise daha olumlu gelişmelerin yaşanabileceğini söyledi. Koç, özellikle kibirli ve aceleci davranışlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

KOÇ BURCU: GİZLİ KALAN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKABİLİR

Koç ve yükselen Koç burçları, yakın çevreleriyle ilgili önemli yüzleşmeler yaşayabilir. Arkadaşlar, kardeşler ve akrabalarla ilgili bilinmeyen konular açığa çıkabilir. Bazı Koçlar, yakın ilişkilerini sonlandırma kararı alırken sosyal medya ve iletişim alanında yeni adımlar atabilir.

BOĞA BURCU: PARA VE İŞ HAYATINDA BELİRSİZLİKLER BİTİYOR

Boğa ve yükselen Boğa burçları için kazançlar ve çalışma hayatı ön plana çıkıyor. İş başvuruları, iş değişiklikleri ve emeklilik kararlarıyla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Maddi konulardaki belirsizlikler netleşirken kişisel ilişkilerde değer görme konusu da önem kazanabilir.

İKİZLER BURCU: HAYATINIZDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYABİLİR

İkizler ve yükselen İkizler burçları için önemli kararların alınacağı bir süreç başlıyor. Artık kendilerine fayda sağlamayan ilişkileri ve alışkanlıkları geride bırakabilirler. Koç, İkizler burçlarını beklenmedik gelişmelere karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

YENGEÇ BURCU: GEÇMİŞLE YÜZLEŞME ZAMANI

Yengeç ve yükselen Yengeç burçları, geçmişte yaşadıkları olayları yeniden değerlendirebilir. Sosyal ilişkilerden bir süre uzaklaşma ve yalnız kalma isteği artabilir. Koç, bu dönemin ruhsal dinlenme ve içsel hesaplaşma açısından değerlendirilebileceğini belirtti.

ASLAN BURCU: ARKADAŞ ÇEVRESİNDE BÜYÜK DEĞİŞİM

Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sosyal çevrelerinde önemli gelişmeler yaşanabilir. Bazı arkadaşlıklar sona ererken yeni kararlar alınabilir. Koç, özellikle ego ve kibirden uzak durulması gerektiğini vurgularken uzun süredir beklenen bir hayalin aniden gerçekleşebileceğini söyledi.

BAŞAK BURCU: KARİYERDE KRİTİK KARARLAR

Başak ve yükselen Başak burçları için kariyer hayatında önemli gelişmeler yaşanabilir. İş değişikliği, istifa, emeklilik veya terfi gibi kararlar gündeme gelebilir. Koç, olayların beklenmedik şekilde gelişebileceğini ve hedeflerle ilgili belirsizliklerin netleşeceğini belirtti.

TERAZİ BURCU: ŞANS KAPILARI AÇILIYOR

Terazi ve yükselen Terazi burçları, dolunaydan olumlu etkiler alabilecek gruplar arasında yer alıyor. Hukuki süreçler, yurt dışı eğitim, vize ve uluslararası ticaret konularında sevindirici gelişmeler yaşanabilir. Koç, bazı Teraziler için yeni bir evlilik fırsatının da ortaya çıkabileceğini söyledi.

AKREP BURCU: SAĞLIK VE PARA KONULARINA DİKKAT

Akrep ve yükselen Akrep burçları için sağlık ve ortak finansal konular öne çıkıyor. Koç, astrolojik değerlendirmesinde özellikle el, kol ve akciğerlerle ilgili konularda dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Krediler, borçlar, ödemeler ve miras konularında ise belirsizliklerin netleşebileceğini ifade etti.

YAY BURCU: EVLİLİK VE ORTAKLIKLARDA YOL AYRIMI

Yay ve yükselen Yay burçları için evlilik ve ortaklık ilişkilerinde önemli kararlar gündeme gelebilir. Bazıları evlilik kararı alırken bazıları ilişkilerini veya iş ortaklıklarını sonlandırabilir. Koç, beklenmedik şekilde öğrenilen gerçeklerin karar süreçlerini hızlandırabileceğini söyledi.

OĞLAK BURCU: İŞ HAYATINDA ANİ GELİŞMELER

Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının çalışma hayatında değişimler yaşanabilir. İşten ayrılma, iş değiştirme veya çalışanlarla ilgili kararlar gündeme gelebilir. Koç, spor sırasında ani hareketlerden kaçınılması ve evcil hayvanların sağlığına özen gösterilmesi gerektiğini de ifade etti.

KOVA BURCU: AŞK HAYATINDA SÜRPRİZLER

Kova ve yükselen Kova burçları için aşk hayatında önemli gelişmeler yaşanabilir. Mevcut ilişkilerde kararlar netleşirken yeni bir ilişki fırsatı da ortaya çıkabilir. Koç, çocuklarla ilgili konularda da olumlu sonuçlar alınabileceğini ve dolunayın Kovaları destekleyici etkiler taşıdığını belirtti.

BALIK BURCU: AİLE VE EV HAYATINDA YENİ KARARLAR

Balık ve yükselen Balık burçları için aile içindeki belirsizlikler sona erebilir. Ev alma, satma, taşınma veya kiralama gibi konularda önemli kararlar alınabilir. Koç, önümüzdeki iki haftalık dönemde aile yaşamını ilgilendiren meselelerin netleşebileceğini ifade etti.