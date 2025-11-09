Ataşehir'de Hırsızlık Çetesi Çökerildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Ataşehir'de Hırsızlık Çetesi Çökerildi

Haberin Videosunu İzleyin
Ataşehir\'de Hırsızlık Çetesi Çökerildi
09.11.2025 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ataşehir\'de Hırsızlık Çetesi Çökerildi
Haber Videosu

AVM'lerde kıyafet deneme bahanesiyle hırsızlık yapan 4 şüpheli, operasyonla yakalandı.

Ataşehir'deki alışveriş merkezlerinde peş peşe yaşanan hırsızlık olayları üzerine Güven Timleri Şube Müdürlüğü C Bölge ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı. 88 saatlik kamera incelemesi ve 107 farklı güvenlik kamerasının analiz edilmesiyle son bir ayda yaşanan 5 hırsızlık olayının birbiriyle bağlantılı olduğu tespit edildi.

AVM esnafını canından bezdiren 4 şüpheli böyle yakalandı

AVM'DE NEFES KESEN SUÇÜSTÜ ANI

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen S.A., R.H., P.K. ve Y.S. isimli 4 şüpheli, 27 Ekim Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde suçüstü yakalandı. Şüphelilerin, kabinlerde deneme bahanesiyle ürünleri üzerlerine giydikleri, bazı ürünleri çantalarına koydukları ve alarmları sökmek için yanlarında getirdikleri kerpetenleri kullandıkları belirlendi.

AVM esnafını canından bezdiren 4 şüpheli böyle yakalandı

MAĞAZALARDAN 1 MİLYON LİRALIK VURGUN

Şüphelilerin kullandıkları araçta yapılan aramada, farklı mağazalardan çalındığı belirlenen çok sayıda giyim eşyası ele geçirildi. Yapılan incelemelerde mağazaların toplam maddi zararının 908 bin 930 lira olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, "iş yeri ve kurumdan hırsızlık" ve "açıktan hırsızlık" suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AVM esnafını canından bezdiren 4 şüpheli böyle yakalandı

GÜVEN TİMLERİNİN ŞÜPHELİLERİ YAKALAMA ANI KAMERADA

Şüphelilerin mağazalara müşteri gibi girip kabinlerde ürünleri gizlice çaldıkları anlar ile güven timlerinin alışveriş merkezinde yaptıkları baskın anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin kabinlere girdiği anlar ve ekiplerin suçüstü yakaladığı anlar yer alıyor.

AVM esnafını canından bezdiren 4 şüpheli böyle yakalandı
Kaynak: İHA

Güven Timleri, Alışveriş, Hırsızlık, Ataşehir, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Ataşehir'de Hırsızlık Çetesi Çökerildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yaşında direksiyon başına geçti, bir aileyi paramparça etti 12 yaşında direksiyon başına geçti, bir aileyi paramparça etti
“Cehennem Necati“ için yeniden tutuklama kararı "Cehennem Necati" için yeniden tutuklama kararı
3 ödeme şirketinin faaliyet izni iptal edildi 3 ödeme şirketinin faaliyet izni iptal edildi
Profesörden Ahmet Uysal’dan skandal Atatürk paylaşımı Tepki çekince apar topar sildi Profesörden Ahmet Uysal'dan skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi
Narin Güran cinayetinde sessizlik bozuldu Amca Salim Güran cezaevinden konuştu Narin Güran cinayetinde sessizlik bozuldu! Amca Salim Güran cezaevinden konuştu
Yeşilçam’ın usta ismi Salih Güney’den üzen haber Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber
Volkan Demirel Gençlerbirliği’nde 2. maçına çıktı İşte sonuç Volkan Demirel Gençlerbirliği'nde 2. maçına çıktı! İşte sonuç
Müge Boz yasta: Aile büyüğüne duygusal veda Müge Boz yasta: Aile büyüğüne duygusal veda
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 2 kişinin mal varlıkları dondurulma kararı kaldırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulma kararı kaldırıldı
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı
İstanbul’un göbeğinde iş insanına dayak O anlar kamerada İstanbul'un göbeğinde iş insanına dayak! O anlar kamerada

12:45
Diyarbakır’da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
12:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfus artış hızımız 1,7 Bu bir intihardır, çözmemiz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfus artış hızımız 1,7! Bu bir intihardır, çözmemiz lazım
12:10
Sındırgı’da korkutan deprem Sarsıntı İstanbul’da da hissedildi
Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi
12:07
Erdoğan: Suriye’nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin
11:52
3 harfli market zincirinde skandal görüntü
3 harfli market zincirinde skandal görüntü
11:06
Bakan Tunç: Demirtaş’la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz
10:58
Mourinho’dan Fener’e ağır fatura 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş
Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş
10:44
Mehmet Ali Erbil’in evlilik itirafı kriz çıkardı Eşi evi terk etti
Mehmet Ali Erbil'in evlilik itirafı kriz çıkardı! Eşi evi terk etti
10:17
Gürsel Tekin’den bomba sözler: Kılıçdaroğlu her türlü desteği veriyor
Gürsel Tekin'den bomba sözler: Kılıçdaroğlu her türlü desteği veriyor
09:38
Rus milyarder ve eşi villada ölü bulundu
Rus milyarder ve eşi villada ölü bulundu
09:25
Dev banka hacklendi Türk müşteriler dahil çok sayıda hesap bilgisi çalındı
Dev banka hacklendi! Türk müşteriler dahil çok sayıda hesap bilgisi çalındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2025 13:41:28. #7.12#
SON DAKİKA: Ataşehir'de Hırsızlık Çetesi Çökerildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.