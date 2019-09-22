Son Dakika Haberleri: Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yapıldı
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Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yapıldı

1 saat önce

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası müsabakaları sona erdi.

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yapıldı, System.String[]

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası müsabakaları sona erdi.


Işıklar Mahallesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksinde gerçekleşen şampiyonaya, Sivas, Manisa, Konya, Erzurum, Kayseri, Ankara ,Tokat, İstanbul, Nevşehir ve Balıkesir'den 49 sipahi katıldı. Kabak parkurundaki ikinci etap yarışlarında 7 grubun karşılaştığı müsabakada büyükler kategorisinde, Şevket Sarıdemir 1., Mustafa Emrah Koç 2., Alperen Alkan 3. oldu. Türk atışı, Kabak atışı ve Genel Klasmanda minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde toplamda 36 kupa sahibini buldu.


Şampiyonayı, Bigadiç İlçe Kaymakamı Ercan Çiçek, Belediye Başkanı İsmail Avcu, Dünya Etnaspor Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Hakan Kazancı, Atlı Okçuluk Asbaşkanı Levent Talha Suluoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ahmet İnan, BŞB. Gençlik ve Spor Şube Müdür Vekili Yahya Akduman ve çok sayıda vatandaş izledi. - BALIKESİR

Balıkesir, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 06:43 Kaynak: İHA
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