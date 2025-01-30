ATO Başkanı Baran: "Vize Konusunda Yaşanan Sıkıntılar, Üyelerimizin Ticaretinin Önünde Engel Oluşturuyor" - Son Dakika
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ATO Başkanı Baran: "Vize Konusunda Yaşanan Sıkıntılar, Üyelerimizin Ticaretinin Önünde Engel Oluşturuyor"

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg'u ağırlayan Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile üyelik sürecinde ve ilişkilerinde Almanya’nın olumlu ve destekleyici tutumunun önemli olduğunu belirterek, “Bu desteğin Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, Yeşil Mutabakat ve vize serbestisi konularında devam etmesini bekliyoruz. Vize konusunda yaşanan sıkıntılar, üyelerimizin ticaretinin önünde engel oluşturuyor” dedi.

30.01.2025 11:26
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(ANKARA) - Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg'u ağırlayan Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile üyelik sürecinde ve ilişkilerinde Almanya'nın olumlu ve destekleyici tutumunun önemli olduğunu belirterek, "Bu desteğin Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Yeşil Mutabakat ve vize serbestisi konularında devam etmesini bekliyoruz. Vize konusunda yaşanan sıkıntılar, üyelerimizin ticaretinin önünde engel oluşturuyor" dedi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. ATO Başkanı Baran, Büyükelçi'ye hitaben yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomisi, dünya ekonomisinin lokomotiflerinden olan Almanya'nın Türkiye'nin de en büyük ticaret ortağı olduğunu kaydetti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 50 milyar dolara yaklaştığını kaydeden Baran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl Almanya Cumhurbaşkanı Sayın Steinmeier ile bir araya geldiğinde, iş dünyamıza 60 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefi gösterdi. Biz bu hedefin gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu hedef doğrultusunda da üzerimize düşen her türlü çalışmayı yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

İki ülkenin karşılıklı yatırımları bulunduğunu ve istihdam sağladığını anlatan Baran, "Ülkemizde 8 bini aşkın Alman sermayeli şirketin yatırımı 13 milyar dolara yaklaşıyor ve yaklaşık 200 bin kişiye istihdam sağlıyor. Almanya'daki Türk işletmelerinin sayısı ise 100 bin civarında. Söz konusu işletmeler, 50 milyar avrodan fazla ciro oluştururken, yaklaşık 500 bin kişiye de istihdam imkanı veriyor" diye konuştu.

2024 yılının Türkiye-Almanya Dostluk Anlaşması'nın 100'üncü yılı olduğunu hatırlatan Baran, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin önemli bir boyutunu, Almanya'da yaşayan 3 milyonu aşkın Türk kökenli insanların şekillendirdiğini söyledi. Baran, Türkiye'de otomobilin de aralarında bulunduğu Alman markalı ürünlerin sıklıkla tercih edildiğini de kaydetti.

Ticarete vize engeli

Almanya ile Türkiye arasında başka ülkelerle olmayan farklı bir yakınlık bulunduğunun altını çizen Baran, vize konusunun ticari ilişkilerin önünde engel teşkil ettiğini dile getirdi. Baran, "Almanya'nın olumlu ve destekleyici tutumu bizim için kıymetli. Bu desteğin Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Yeşil Mutabakat ve vize serbestisi konularında devam etmesini bekliyoruz. Vize konusunda yaşanan sıkıntılar, üyelerimizin ticaretinin önünde ciddi engel oluşturuyor" dedi.

Alman ortaklı yatırım

İki ülke arasında karşılıklı yatırım ve ticari ilişkilerin gelişebileceği alanlara değinen Baran, hissedarı olduğu Aykimtaş Anadolu Yapı Kimyasalları Şirketi'nin ortağı olan MBT Teknik Yapı Kimyasalları'nın Alman devi Master Builders Solutions ile işbirliği yaptığını bildirdi. Baran, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek için Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası ile diyalog halinde olduklarını da kaydetti.

Ortak yatırım teklifi

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg da konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmak için gittiğinde Erdoğan'a iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde bizzat katkıda bulunacağına dair söz verdiğini söyledi. İki ülkenin ilişkilerini geliştirmesinde ortak hareket etmenin çözüm olabileceğini dile getiren Büyükelçi Sorg, iki ülkenin Suriye ve Güney Afrika gibi dünyanın farklı bölgelerinde oluşacak fırsatları birlikte değerlendirebileceğini ve yatırım yapabileceğini kaydetti.

Büyükelçilik Birinci Müsteşarı, Ekonomi ve Ticaret Bölüm Başkanı Florian Burkhardt'ın da yer aldığı ziyarette Baran'a, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ali İhsan Güçlü ve Halil İlik eşlik etti.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Ankara Ticaret Odası, Gümrük Birliği, Avrupa Birliği, Gürsel Baran, Dış Politika, Diplomasi, Ekonomi, Türkiye, Almanya, Ankara, Güncel, Vize, Son Dakika

Son Dakika Güncel ATO Başkanı Baran: 'Vize Konusunda Yaşanan Sıkıntılar, Üyelerimizin Ticaretinin Önünde Engel Oluşturuyor' - Son Dakika

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