Av. Bedia Teymur: Dijitalde değişen araçlar oldu, gazeteciliğin etiği değişmedi - Son Dakika
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Av. Bedia Teymur: Dijitalde değişen araçlar oldu, gazeteciliğin etiği değişmedi

08.06.2026 12:33
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TİGAD tarafından Kırşehir’de düzenlenen Dijital Medya Çalıştayı’nda konuşan Haberler.com ve Sondakika.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, dijital yayıncılığın gelişim sürecini, internet medyasının karşılaştığı sorunları ve gazetecilikte etik değerlerin önemini anlattı. Teymur, teknolojinin değiştiğini ancak gazeteciliğin temel ilkelerinin aynı kaldığını vurguladı.

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) tarafından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde düzenlenen Dijital Medya Çalıştayı’nın ilk oturumunda Haberler.com ve Sondakika.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, “Yeni Nesil Gazeteciliği ve Etik Değerleri” başlıklı sunumuyla dikkat çekti. Türkiye’nin farklı illerinden gelen gazetecilerin katıldığı çalıştayda konuşan Teymur, internet gazeteciliğinin gelişim sürecinden dijital medyanın güncel sorunlarına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Av. <a class='keyword-sd' href='/bedia-teymur/' title='Bedia Teymur'>Bedia Teymur</a>: Dijitalde değişen araçlar oldu, gazeteciliğin etiği değişmedi

"İNTERNET GAZETECİLİĞİ KOPYALA-YAPIŞTIR ALGISINI AŞARAK KURUMSALLAŞTI"

Konuşmasında internet medyasının ilk yıllarına değinen Av. Bedia Teymur, dijital yayıncılığın uzun süre geleneksel medya tarafından küçümsendiğini söyledi. İnternet haber sitelerinin yalnızca içerik kopyalayan platformlar olarak görüldüğünü belirten Teymur, gerçekte ise yazılımcısından editörüne, reklam departmanından teknik ekibine kadar geniş bir kadroyla profesyonel yayıncılık yaptıklarını anlattı. İnternet medyasının yıllar içinde önemli bir dönüşüm geçirdiğini vurgulayan Teymur, bugün haber sitelerinin adresi, iletişim bilgileri ve kurumsal yapılarıyla denetlenebilir yayın kuruluşları haline geldiğini ifade etti. Basın İlan Kurumu’nun internet gazeteciliğini tanımasının da sektör açısından tarihi bir adım olduğunu belirten Teymur, dijital medyanın artık gazeteciliğin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini söyledi.

“AHİLİK KÜLTÜRÜNÜ DİJİTAL MEDYAYA TAŞIMAK ZORUNDAYIZ”

Kırşehir’in Ahilik kültürüne dikkat çeken Teymur, dijital yayıncılıkta etik ilkelerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Ahilik anlayışının dürüstlük, kalite, güven ve kurallara bağlılık üzerine kurulu olduğunu hatırlatan Teymur, bu yaklaşımın internet medyasında da uygulanmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Gazetecilikte temel kuralların değişmediğini söyleyen Teymur, “Şekil değişti sadece ama etik değerler kesinlikle ve kesinlikle değişmedi” ifadeleriyle teknolojinin haber üretim süreçlerini kolaylaştırdığını ancak doğruluk, tarafsızlık, kamu yararı ve sorumluluk ilkelerinin aynı şekilde korunması gerektiğini vurguladı. Teymur, internet medyasında etik ilkelerin artık gönüllü bir tercih olmaktan çıkarak kurumsal bir zorunluluk haline geldiğini dile getirdi.

Av. Bedia Teymur: Dijitalde değişen araçlar oldu, gazeteciliğin etiği değişmedi

SAHTE HESAPLAR VE TEKELLEŞMEYE DİKKAT ÇEKTİ

Konuşmasının önemli bölümünü dijital medyanın güncel sorunlarına ayıran Teymur, özellikle sahte hesaplar ve içeriklerinden sorumlu tutulmayan platformların ciddi risk oluşturduğunu söyledi. Kimliği belirsiz hesapların sosyal medya üzerinden kişi ve kurumlara yönelik manipülasyon yapabildiğini belirten Teymur, bu durumun yalnızca medya sorunu değil aynı zamanda toplumsal bir güvenlik sorunu olduğunu ifade etti. İçerik üretmeyen ancak içeriklerin dolaşımını sağlayan büyük dijital platformların daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Teymur, bu alanda yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Dijital mecralarda etik dışı içeriklerin hızla yayılmasının haksız rekabet oluşturduğunu belirten Teymur, kurumsal medya kuruluşlarının uyguladığı denetim mekanizmalarının önemine dikkat çekti.

"GAZETECİLİĞİN TEMELİ KAMU YARARI, GÜNCELLİK VE GÖRÜNÜR GERÇEKLİKTİR"

Gazetecilik faaliyetlerinde kamu yararı, güncellik ve görünür gerçeklik ilkelerinin belirleyici olduğunu ifade eden Teymur, “Biz maddi gerçeği ortaya çıkartmakla yükümlü değiliz. Biz görünen gerçeklik üzerine yayın yapmak zorundayız” sözleriyle haber üretiminde yargı kararlarında da dikkate alınan kriterlerin önemine değindi. Dijital çağda dezenformasyonun ve manipülasyonun en önemli tehditler arasında yer aldığını belirtti ve sahte hesaplar ve kontrolsüz içerik üretimiyle mücadelenin önemine dikkat çekti. Gazeteciliğin geleceğinin ancak etik değerlere bağlı kalınmasıyla güvence altına alınabileceğini ifade etti. Sahte hesaplar ve kontrolsüz içerik üretimiyle mücadelenin önemine dikkat çeken Teymur, dijital medyanın daha güçlü ve güvenilir bir yapıya kavuşması için tüm paydaşların ortak hareket etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Av. Bedia Teymur: Dijitalde değişen araçlar oldu, gazeteciliğin etiği değişmedi

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Son Dakika Bedia Teymur Av. Bedia Teymur: Dijitalde değişen araçlar oldu, gazeteciliğin etiği değişmedi - Son Dakika

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