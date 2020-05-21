Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

NUR Ukrayna, Kazakistan, Ermenistan, Moldova, Gürcistan, Özbekistan, Ermenistan ve Kırgızistan'da toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 44 bini geçti.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor, System.String[]

NUR Ukrayna, Kazakistan, Ermenistan, Moldova, Gürcistan, Özbekistan, Ermenistan ve Kırgızistan'da toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 44 bini geçti.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 29'u çocuk ve 76'sı sağlık çalışanı 476 kişide virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 19 bin 706'ya ulaştığını bildirdi.

Vakalardan 3 bin 833'ünün sağlık çalışanı ve 1405'inin de çocuk olduğunu kaydeden Stepanov, son 24 saatte en fazla vakanın Rivne, Kiev ve Çernovtsi bölgelerinde görüldüğünü belirtti.

Stepanov, virüsten ölenlerin sayısının 15 artarak 579, iyileşen sayısının da 272 artarak 6 bin 227 olduğunu ifade ederek, son 24 saatte 9 bin 361 test yapıldığını dile getirdi.

Şimdiye kadar 2 kişinin yaşamını yitirdiği Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde, 48 kişide daha virüse rastlandığı, 82 kişinin iyileştiği, 205 kişinin de karantina altında tutulduğu kaydedildi.

Kazakistan'da vaka sayısı 7 bini geçti

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı yüzde 265 artarak 7 bin 234'e, iyileşenlerin sayısı da 63 artarak 3 bin 777'ye yükseldi.

Son bir günde vaka sayısının yüzde 3,8 arttığı ülkede en çok vaka başkent Nur Sultan ile Almatı ve Çimkent şehirlerinde saptandı.

Virüsten 35 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 3 bin 400'den fazla vakanın tedavisi sürüyor.

Ermenistan'da 335 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 335 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 5 bin 606'ya, 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüsten ölenlerin sayısı 70'e çıktı.

Bugüne kadar 45 bin 822 test yapılan ülkede 2 bin 581 kişi iyileşirken, 2 bin 955 hastanın tedavisi sürüyor.

Moldova'da ölenlerin sayısı 232 oldu

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'dan 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısının 232'ye ulaştığı aktarıldı.

Vakalardan 1418'inin sağlık çalışanı olduğu kaydedilen açıklamada, 266 hastanın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Açıklamada, 136 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 3 bin 89'a çıktığı ifade edildi.?

40 bin 398 kişinin gözetimde tutulduğu ülkede vaka sayısı 6 bin 553 olarak açıklanmıştı.

Gürcistan'da vaka sayısı 724 oldu

Gürcistan hükümetinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 8 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 724'e, iyileşenlerin sayısının da 485'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede Kovid-19'dan 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Özbekistan'da vakaların yüzde 80'i iyileşti

Özbekistan Sıhhi Kontrol Kurumu Başkanı Prof. Dr. Nurmat Atabekov, vaka sayısının 23 artarak 2 bin 950'ye ulaştığını bildirdi.

Şimdiye kadar 2 bin 372 kişinin sağlığına kavuştuğuna ve bunun toplam vaka sayısının yüzde 80'ini oluşturduğuna dikkati çeken Atabekov, 565 kişinin tedavisinin sürdüğünü aktardı.

Atabekov, 45 bin kişinin gözetim altında tutulduğunu, şimdiye kadar 540 bin test yapıldığını söyledi.

Ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 13 kişi yaşamını yitirdi.

Kırgızistan'da AVM'ler açıldı

Kırgızistan'da Nüfus, Aile, Kayıt ve Vatandaşlık İşleri Daireleri, AVM'ler, kıyafet, ayakkabı, mobilya dükkanları, hayvan pazarları ve sağlık merkezleri yeniden faaliyete başladı.

Karantina uygulanan şehirler ve ilçelerde toplu taşıma araçları 25 Mayıs'ta hizmet vermeye başlayacak.

Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Usenbayev, vaka sayısının 43 artarak 1313'e, taburcu olanların sayısının da 19 artarak 929'a yükseldiğini bildirdi.

Son 24 saatte1894 test yapıldığını belirten Usenbayev, 1902 kişinin gözetim altında tutulduğunu kaydetti.

Ülkede virüsten 14 kişi yaşamını yitirmişti.

Kırgızistan, Ermenistan, Kazakistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 11:48 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika

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