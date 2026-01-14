Rezan Epözdemir'den aylar sonra ilk görüntü - Son Dakika
Rezan Epözdemir'den aylar sonra ilk görüntü

Rezan Epözdemir'den aylar sonra ilk görüntü
14.01.2026 19:59  Güncelleme: 20:32
Rezan Epözdemir\'den aylar sonra ilk görüntü
14 Ağustos'ta 'rüşvete aracılık etmek' suçundan tutuklandığı davada hakkında 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol şartı ile tahliye kararı verilen Avukat Rezan Epözdemir, tutuklu bulunduğu cezaevinden salıverildi. Cezaevi çıkışında ailesi tarafından karşılanan Epözdemir, gazetecilere açıklama yapmayacağını belirterek, "Teşekkür ederim, Allah razı olsun" dedi.

İstanbul'da 'rüşvete aracılık etmek' suçundan yargılandığı davada hakkında tahliye kararı verilen Avukat Rezan Epözdemir, 14 Ağustos'tan bu yana tutuklu bulunduğu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'ndan salıverildi.

AYLAR SONRA İLK GÖRÜNTÜ

Cezaevi çıkışında ailesi tarafından karşılanan Epözdemir, aylar sonra ilk kez görüntülendi. Kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklama yapmayacağını belirten Epözdemir, "Teşekkür ederim, Allah razı olsun" dedi. Epözdemir, daha sonra ailesi ile birlikte araçla cezaevinden ayrıldı.

Rezan Epözdemir'den aylar sonra ilk görüntü

NE OLMUŞTU?

Avukat Rezan Epözdemir hakkında 2021 yılında bir dosyada tutuklu bulunan 2 şahsın tahliyesi ve ev hapsi şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması hususunda rüşvete aracılık ettiği ve bundan menfaat elde ettiğine ilişkin soruşturma başlatılmıştı. 14 Ağustos'ta tutuklanan Epözdemir'e ilişkin yürütülen soruşturma 13 Ekim'de tamamlanarak iddianame hazırlanmıştı. Hazırlanan iddianamede Rezan Epözdemir'in 'rüşvete aracılık etmek' suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelenen iddianame kabul edilmişti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Rezan Epözdemir'in Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir soruşturma dosyasında tutuklu bulunan Zekeriye Y. ve Ahmet Mesut Y. isimli şahısların tahliyesi ile daha sonra 'ev hapsi' şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması hususunda rüşvete aracılık ettiği, ayrıca bu suretle menfaat temin ettiğine ilişkin ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Hazırlanan iddianamede, olaydaki rüşvet eylemi nedeniyle meslekten ihraç edilen Cengiz Ç. ile Atalay D. isimli şahıslar arasında bir konuşma geçtiği, konuşmada alınan paranın 'Rezan' isimli bir şahsa götürüleceğine dair ibarelerin bulunduğu kaydedildi. Tanık olarak dinlenen Atalay D.'nin "Görüşmede Rezan olarak geçen kişi Rezan Epözdemir'dir. Nurbari E. ile Zekeriya Y. isimli şahıslar makaron dosyasında birlikte şüpheliydiler. Operasyon dosyası o dönem Bakırköy Adliyesi'nde savcı olarak görev yapan Cengiz Ç.'deydi. Dosyada yapılan ilk operasyonda Nurbari tutuklanmadı. Zekeriya ise tutuklanmıştı. Nurbari E. bana 'Senin Cengiz Ç. ve Rezan'la aran iyidir. Görüş, dosyada bize yardımcı olsunlar' dedi. Bunun üzerine ben hem Rezan ile hem de Cengiz Ç. ile görüştüm. Cengiz ve Rezan bana 150 bin dolar rüşvet karşılığında tahliye yapabileceklerini söylediler. Durumu Nurbari E.'ye ilettim. 150 bin dolar rüşvet Zekeriya'nın tahliyesi karşılığında gayriresmi ortağı olan Nurbari E. tarafından bana getirildi. Bu paranın 75 bin dolarlık kısmı ise Cengiz Ç. tarafından benim ikametimden alındı. Cengiz parayı alırken parayı Rezan'a vermek üzere ofisine götüreceğini söyledi ancak ayrıldıktan sonra Rezan ile buluşup dışarıda da vermiş olabilir. Nerede buluştuklarını bilmiyorum" dediği belirtildi.

Rezan Epözdemir'den aylar sonra ilk görüntü

MASAK raporuna da yer verilen iddianamede, Epözdemir'in Cengiz Ç.'nin oğluna 2017'de 600 lira burs ödemesi göndermesi hususlarının dikkat çekici olduğu, Atalay D.'nin Epözdemir'e 2018'de bin 268 lira yatırdığının görüldüğü, ayrıca Cengiz Ç.'nin de Atalay D. ile aralarında para transfer işlemlerinin bulunduğu belirtildi. İddianamede, Epözdemir'in savunmasında, beyanlardaki tarihin uyumsuz olduğunu belirttiği ancak olaya ilişkin diğer kayıtlarda rüşvetin yalnızca tahliyeye değil, adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına da ilişkin olduğunun anlaşıldığı, diğer mesaj kayıtları incelendiğinde ise Zekeriye Y.K. isimli şahsın tahliye tarihi olan 15 Haziran 2021'den 2 gün sonrasına ait olan ve Atalay D. ile Nurbari E., Selahattin G. ve Gökhan A. arasında 17-18 Haziran 2021 tarihlerinde yapılan yazışmalardan para konusunda sorun yaşandığını, istenilen paranın verilemeyeceği yönünde açıklamalar bulunduğunun anlaşıldığı aktarıldı. Adli kontrol kararının kaldırılması veya adli kontrol tedbirinin değiştirilmesi ile ilgili 16 Temmuz 2021 ve 23 Ağustos 2021'de itirazın reddine karar verilmesine rağmen 27 Ağustos 2021'de aynı konu hakkında tekrar talepte bulunulduğunun kaydedildiği iddianamede, mesaj yazışmaları ve HTS kayıtlarına göre o tarihlerde izinli olan Cengiz Ç'nin süreci takip ettiğinin ve neticede talep doğrultusunda 29 Ağustos 2021'de karar verildiğinin anlaşıldığı, dolayısıyla rüşvete konu anlaşmanın 29 Ağustos 2021'de tamamlandığının anlaşıldığı, açıklanan sebeplerle tarihler arasındaki uyumsuzluğun olağan olduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

Ele geçirilen bonoların toplam bedelinin 2 milyon 490 bin lira olduğunun belirtildiği iddianamede, bonoların düzenlendiği tarihte hakim-savcı maaşlarının ortalama 11-12 bin lira olduğu, kaba bir hesapla Cengiz Ç.'nin aldığı maaştan yaklaşık 18 yıl hiçbir harcama yapmadan ancak ödeyebileceği bir tutara tekabül ettiği, bu durumun hayatın olağan akışına aykırı olduğu aktarıldı. Epözdemir'in Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyasında tutuklu bulunan Zekeriya Y. ve Ahmet Mesut Y. isimli şahısların tahliyesi ve akabinde ev hapsi şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması hususunda rüşvete aracılık ettiği ve bu suretle de menfaat temin ettiği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, Rezan Epözdemir'in 'rüşvete aracılık etmek' suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • er Can er Can:
    aaa aaa anladınız siz 1 2 Yanıtla
  • ALİ ŞENTÜRK ALİ ŞENTÜRK:
    Kısa dönem askerlik bitti! 1 1 Yanıtla
  • Ramazan Demir Ramazan Demir:
    Akıllı olmuştur herhalde 1 0 Yanıtla
  • Mustafa Elgin Mustafa Elgin:
    Anlasma yapildi canli indi ceza bitti 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
