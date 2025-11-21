Avustralya\'dan Çocuklara Sosyal Medya Yasağı

Avustralya'da sosyal medya şirketleri, 10 Aralık'tan itibaren 16 yaş altı çocukların hesap açmasını engelleyici önlemler almak zorunda.Buna mevcut hesapların kapatılması da dahil.

DÜNYADA İLK

Yeni uygulama kapsamında Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit ve canlı yayın platformları Kick ve Twitch harekete geçmek zorunda.

Hükümet, dünyada bir ilk olacak yasakla, çocukların sosyal medyada maruz kalabilecekleri "baskı ve risklerin" azaltılmasının amaçlandığını söylüyor.

EBEVEYNLER DESTEKLİYOR

Ebeveynler yasağı çoğunlukla desteklerken, hükümet, bu uygulamaların çocukların ekran süresini artıracak şekilde tasarlandığını ve bazı içeriklerin "gelişimlerine ve sağlıklarına" zarar teşkil ettiğini söylüyor.

Ülkede bu yıl yapılan bir araştırma, 10-15 yaş arası çocukların %96'sının sosyal medya kullandığını ortaya koydu.

Çocukların 10'da yedisinin zararlı içeriklere maruz kaldığı belirlendi. Bunlar arasında kadın düşmanı paylaşımlar, yeme bozukluğu ve hatta intiharı teşvik eden içerikler olduğu tespit edildi.

Çocukların 7'de biri, kendilerinden yaşça büyüklerin cinsel amaçlı kandırmaya yönelik davranışına maruz kaldıklarını söyledi.

Yarısından fazlası da siber zorbalığa maruz kaldığını ifade etti.

OYUN PLATFORMLARI DA TARTIŞILIYOR

Hükümet, listeye eklemeler olabileceğini ve bunun üç ana kriter göz önünde bulundurularak yapılacağını söylüyor:

YouTube Kids, Google Classroom ve WhatsApp, bu kriterleri karşılamadıkları için listeye dahil edilmedi.

Dolayısıyla 16 yaş altı çocuklar hesap açmayı gerektirmeyen YouTube gibi platformlardaki çoğu içeriği izlemeye devam edebilecek.

Roblox ve Discord gibi oyun platformları ise yasağa dahil edilmelerini engellemek amacıyla bazı özelliklere yaş sınırlaması getirdi.

YASAK NASIL UYGULANACAK ?

Yasak sorumluluğu şirketlere yüklüyor.

Çocuklar ve ebeveynleri hesap açabilmeleri durumunda cezalandırılmayacak.

Ancak şirketler tekrarlanan ihlaller için 32 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacaklar.

Hükümet, çocukların hesap açmasını engellemek için şirketlerin "makul adımlar" atmasını zorunlu kılıyor.

Bunun nasıl yapılacağını şirketlere bırakarak yaş belirleme teknolojileri kullanmalarını zorunlu tutuyor.

Resmi kimlikli yaş kanıtlama bu yöntemlerden biri olabilir. Getirilen öneriler arasında yaş çıkarımı yapabilecek teknolojiler de var.

Hükümet, platformları birden fazla farklı yöntem kullanmaya teşvik ediyor.

Kullanıcıların yaş beyanlarının yanıltıcı olabileceği ve hatta ebeveynlerin çocukları için kefil olmalarına güvenilemeyeceğini de belirtiliyor.

Facebook, Instagram ve Threads'in sahibi olan Meta, 4 Aralık'tan itibaren 16 yaş altı hesapları kapatmaya başlayacağını duyurdu.

Meta, olası yanlışlıkların resmi kimlikli ya da video özçekimli başvurularla düzeltilebileceğini açıkladı.

TÜRKİYE'NİN DE GÜNDEMİNDE

On altı yaş altı çocukların sosyal medyayı kullanmasını yasaklamak dünyada bir ilk olacak.

Türkiye'de ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), altı çocukların sosyal medya uygulamaları ve sosyal ağlara erişimini yasaklamaya yönelik bir çalışma başlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 9 Nisan 2025'te "sosyal medya yaş kısıtlaması taslağı" üzerinde titizlikle çalıştıklarını açıkladı.