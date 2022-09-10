Didim'de "Dünya Didim'i Seviyor Festivali" düzenlendi - Son Dakika
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Didim'de "Dünya Didim'i Seviyor Festivali" düzenlendi

10.09.2022 02:16
Didim'de "Dünya Didim'i Seviyor Festivali" düzenlendi

Aydın'ın Didim ilçesinde bu yıl ilk kez ilçede yaşayan 65 ülkenin vatandaşlarının desteğiyle "Dünya Didim'i Seviyor Festivali" organize edildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde bu yıl ilk kez ilçede yaşayan 65 ülkenin vatandaşlarının desteğiyle "Dünya Didim'i Seviyor Festivali" organize edildi.

Aydın Valiliği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi ve Didim Kent Konseyi öncülüğünde düzenlenen festival kapsamında Atatürk Bulvarı'nda kortej yürüyüşü yapıldı.

Festivalde stant açacak olan 35 ülkenin vatandaşının kendi ülkelerinin bayrakları ve yöresel giysileriyle katıldığı yürüyüş renkli görüntüler oluşturdu.

Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, festival alanında yaptığı konuşmada, Didim'in zengin bir geçmişe ve mirasa sahip olduğunu söyledi.

Kuruca, " Apollon Tapınağı, Milet Antik Kenti ve İlyasbey Cami gibi dünya kültür mirasının en önemli eserlerine ev sahipliği yapan bir ilçenin ev sahipleriyiz. Didim, hem verimli ovasıyla hem kültürel mirasıyla tarih boyunca medeniyetlerin beşikliğini yapmış, devletlerin, imparatorlukların göz bebeği olmuş." dedi.

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, 65 ülkeden insanların yaşadığı Didim'in çok renkli bir ilçe olduğunu belirterek, "Aslında ayrı kültürlerden ya da ayrı inanışlardan gelen insanların birbirleriyle çok fazla komünikasyon kuramadıkları düşünülür ama ilçemizde yaşayan insanlarımızın buranın yerli insanlarıyla ve öbür insanlarla kurduğu ilişkiler Didim'imizin renkliliğini de ortaya çıkarıyor." diye konuştu.

Didim Kent Konseyi Başkanı Osman Ayyıldız da festivalin 5 aylık bir çalışmayla şekillendiğini, burada 35 ülke vatandaşının stant açarak ülkelerini tanıtacaklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından festivalin açılış kurdelesi kesildi, protokol üyeleri stantları gezdi.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Aydın, Didim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Didim'de 'Dünya Didim'i Seviyor Festivali' düzenlendi - Son Dakika

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