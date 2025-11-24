Aydın Meclisi Tartışmalarla Ertelendi

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin kasım ayı ikinci oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

GÜNDEM: SUYA YÜZDE 50 İNDİRİM ÖNERGESİ

Meclis toplantısı öncesi Aydın Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (ASKİ) Genel Kurulu'nda CHP grubunun suya yüzde 50 indirim yapılması yönündeki önergesi görüşüldü. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı CHP'li Rıza Yörüyen 17- 23 Kasım tarihlerindeki toplantılarda suyun maliyetinin yeniden hesaplanması gerektiğini belirtildiğini, karar alınamadığını ifade etti. Komisyonun konunun görüşülmesi için ek süre talebi, üyelerce kabul edildi.

"SUYU BİR TÜRLÜ İNDİREMEDİK"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, komisyon çoğunluğunun CHP'de olmasına rağmen karar veremediğine dikkati çekerek, "Dediler ki 'biz bunu görüşemedik, anlamadık, yapamadık. Suyu bir türlü indiremedik. 6 ay sonra tekrar ASKİ Genel Kurulu toplandığında biz bunu Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tekrar inceleyeceğiz.' Bu oyladığımız kararın anlamı budur." dedi.

ÇERÇİOĞLU İLE GÜNEL ARASINDA 'MAL VARLIĞI' TARTIŞMASI

Daha sonra belediye meclis toplantısına geçildi, 2026 yılı bütçesi görüşüldü. CHP Grup Başkanvekili ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Çerçioğlu'na Büyükşehir Belediyesi'nin toplu bir işten çıkarma planlayıp planlamadığını sordu.

Çerçioğlu'nun meclis üyelerine dönerek "Nereden çıkarttı bunu, çok merak ediyorum" demesi üzerine Günel, "Her cümlenizde bize saygısızlık ediyorsunuz. Ben avukatım. Sizin eğitiminiz ne?" ifadelerini kullandı. Çerçioğlu, kendisini Aydın halkının seçtiğini dile getirerek, "Hiç haddine değil. Ben de şunu sorarım, bir ilçe belediye başkanı 100 bin lira maaşla nasıl bu kadar lüks hayat sürüyor?" yanıtını verdi.

Günel mal varlığını açıklamaya hazır olduğunu söyledi. Meclis, tartışmanın devam etmesi üzerine ertelendi.

"KOMİSYONDA BİR TÜRLÜ GÖRÜŞMÜYORLAR, GÖRÜŞMEK İSTEMİYORLAR"

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, tutarsız bir siyasetin olmaması gerektiğini kaydederek, "Su parası meselesinde yüzde 50 indirim teklifini CHP grubu olarak siz veriyorsunuz. Bunun görüşüleceği yer ilk önce komisyon, ondan sonra meclis grubu. Mecliste genel kurulda karar verilmesi lazım. Yine CHP'nin oylarıyla karar verilecek. Yüzde 50 indirim istiyorsanız komisyonda görüşürsünüz, oylarsınız, kabul edersiniz. Meclise gelir, kabul olursa ondan sonra da bu uygulamaya girer. Komisyonda bir türlü görüşmüyorlar, görüşmek istemiyorlar adeta. İşi ipe un seriyorlar." diye konuştu.

Belediye binası önünde gazetecilere açıklama yapan CHP İl Başkanı Hikmet Saatçı da Aydın halkına en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA/ İHA