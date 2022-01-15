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Aykut Edibali için Ankara'da tören - Son Dakika

Aykut Edibali için Ankara'da tören

15.01.2022 15:56
Aykut Edibali için Ankara'da tören

Aykut Edibali için Ankara'da törenANKARA'da vefat eden 19'uncu dönem milletvekili, Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali (80) için cenaze namazı kılındı, ardından TBMM'de tören düzenlendi.

Aykut Edibali için Ankara'da tören

ANKARA'da vefat eden 19'uncu dönem milletvekili, Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali (80) için cenaze namazı kılındı, ardından TBMM'de tören düzenlendi.

Dün akşam yaşamını yitiren siyasetçi ve yazar Aykut Edibali için Hacı Bayram Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, eşi Filiz, oğulları Ahmet, Mehmet ve kızı Rahime Edibali'nin yanı sıra, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve vatandaşlar katıldı. Cenazede Edibali'nin oğulları taziye dileklerini kabul etti. Aykut Edibali için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Edibali'nin eşi Filiz Edibali, cenaze namazında ön sırada saf tuttu.

TBMM'DE DE TÖREN DÜZENLENDİ Edibali için ikinci tören TBMM'de düzenlendi. TBMM'deki törene aile yakınlarının yanı sıra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup başkan vekilleri, milletvekilleri ve siyasetçiler katıldı. Törende Edibali için saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi. Edibali'nin cenazesi, yarın İstanbul'da Marmara İlahiyat Camii'nde düzenlenecek törenin ardından Üsküdar Nakkaştepe Mezarlığı'nda defnedilecek.YENİDEN MİLLİ MÜCADELE HAREKETİNİ BAŞLATTIAykut Edibali, ilk ve orta öğrenimini Afyon'da tamamlayıp, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve Yeniden Milli Mücadele ismiyle yeni bir siyasi hareket başlattı. Yeniden Milli Mücadele, Bayrak, Pınar, Çınar, Gerçek ve Çağrı gibi dergilerde yazılar yazdı. Yeniden Milli Mücadele kadroları, 1984 yılında Islahatçı Demokrasi Partisi'ni kurdu ve bu partide Aykut Edibali, Kurucu Genel Başkan olarak görev aldı. 1991 yılında 'üçlü ittifak' diye anılan Refah Partisi, Milliyetçi Çalışma Partisi ve Islahatçı Demokrasi Partisi arasındaki iş birliğinde yer aldı. Kayseri milletvekili olarak 19'uncu dönemde TBMM'ye girdi. Ardından Millet Partisi'nin genel başkanlığına seçildi.

Görüntü dökümü: Camideki cenaze töreninden görüntüMeclisteki törenden görüntüGenel detay

Haber-Kamera:  Fatih POYRAZ-Oğuzhan DEMİR/ANKARA,


Aykut Edibali için Ankara'da tören
Aykut Edibali için Ankara'da tören
Aykut Edibali için Ankara'da tören
Aykut Edibali için Ankara'da tören
Aykut Edibali için Ankara'da tören
Aykut Edibali için Ankara'da tören
Aykut Edibali için Ankara'da tören
Aykut Edibali için Ankara'da tören
Aykut Edibali için Ankara'da tören
Aykut Edibali için Ankara'da tören
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Aykut Edibali, Cenaze, Tören, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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