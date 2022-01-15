Aykut Edibali için Ankara'da tören - Son Dakika

Aykut Edibali için Ankara'da tören

ANKARA'da vefat eden 19'uncu dönem milletvekili, Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali (80) için cenaze namazı kılındı, ardından TBMM'de tören düzenlendi.

Dün akşam yaşamını yitiren siyasetçi ve yazar Aykut Edibali için Hacı Bayram Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, eşi Filiz, oğulları Ahmet, Mehmet ve kızı Rahime Edibali'nin yanı sıra, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve vatandaşlar katıldı. Cenazede Edibali'nin oğulları taziye dileklerini kabul etti. Aykut Edibali için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Edibali'nin eşi Filiz Edibali, cenaze namazında ön sırada saf tuttu.

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Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Oğuzhan DEMİR/ANKARA,