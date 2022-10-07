Aylin Cesur: Kamuoyu Neden 'Sansür' Dedi Bu Yasa Teklifine? Çünkü Çok Tartışma Var, Yasaklar Var, İçerisinde Susturulmalar Var

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen, basına ve sosyal medyaya yönelik yeni yaptırımlar içeren kanun teklifine ilişkin, "Burada sansür yasası görüşüyoruz. Kamuoyu neden 'sansür' dedi bu yasa teklifine? Ne oldu? Çünkü çok tartışma var, yasaklar var, içerisinde susturulmalar var" dedi.

Aylin Cesur, kamuoyunda "sansür yasası" olarak bilinen kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sırasında dün yaptığı konuşmada, teklifi eleştirerek şunları söyledi:

"Burada 'sansür yasası' görüşüyoruz. Kamuoyu neden 'sansür' dedi bu yasa teklifine? Ne oldu? Çünkü çok tartışma var, yasaklar var, içerisinde susturulmalar var. Ben, her yasama yılı sonunda yaptığım karne konuşmasını yaparak ne susturuluyor, kim susturuluyor; bunu açıklamaya çalışacağım size. Evet, ne gördü, geçen yasama yılında sizinle beraber Türkiye? Milletimizin enflasyonla, pahalılıkla, geçim darlığıyla, Suriyelilerle sınandığı bir dönemde iktidar, 10 aylık ekonomi modeliyle ilk sekiz ayda ihracatın yüzde 18, ithalatın yüzde 41, dış ticaret açığınınsa yüzde 146 rekor artış gösterdiğini, sekiz ayda 73 milyar doları bulduğunu; olanları açıklayamayacağını gören Hazine ve Maliye Bakanı'nın, neoliberal ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşımla açıklamaya çalıştığını gördü. Bir yılda 8,8'den 18,5'i geçen dolar kurunu, yani herkesin yarı yarıya fakirleştiğini, Merkez Bankası'nın kayıp 128 milyar dolarına 75 milyar dolar daha ilave olduğunu, yılın ilk yarısında kur korumalı mevduatın maliyetinin çiftçiye verilen mazot desteğinin 12 katını bulduğunu gördü. 'Dünya 5'ten büyük' diyen iktidarın müthiş ekonomi modeliyle 2021 Eylül'ünde yüzde 19,5 olan enflasyonun TÜİK'e göre bile 4 katı artarak 83,45'le dünyanın en yüksek enflasyonlu 5'inci ülkesi olduğumuzu, enflasyon düşünce düşmesi gereken fiyat artış hızının da artmaya devam ettiğini gördü.

"400 BİN TON ŞEKERİ İTHAL EDEN BİR İKTİDARIN 'BİZ OLMASAK AFRİKA, AVRUPA KITLIK İÇİNDEYDİ' DİYEN GENEL BAŞKAN VEKİLİNİ GÖRDÜ"

Taban maaş için eylem yapan öğretmenlere gaz sıkılan, 'çapulcu' denilen bir dönemde atanamayan öğretmenlere çözüm bulması gereken atanmış Milli Eğitim Bakanı'nın 'Mühendisler de atanamıyor ama ağlamıyor' dediğini gördü. İşsizlik alıp başını gitmişken, icra dosyası 25 milyonu aşmışken, icradan satılanlar arasında büyükbaş hayvanlar, çiftlikler, fabrikalar varken çıkıp 'Devletin fabrika kurduğu, fabrikaları arpalıklara çevirdiği zamanlar artık geride kaldı' diyen Sanayi Bakanı gördü. Artan girdilerle ezilen çiftçilerin halinden de nasıl kıtlığa düşeceğimizden haberi olmayan, 6 şeker fabrikasını 290 milyon dolara sattıktan sonra şekersiz kalınca 300 milyon dolara 400 bin ton şekeri ithal eden bir iktidarın, 'Biz olmasak Afrika, Avrupa kıtlık içindeydi' diyen Genel Başkan Vekili'ni gördü. Dünyada konut fiyatları ve kiralarda artışın en yüksek olduğu ülkeyken Aile Bakanlığı verilerine göre bakımsız hane sayısının 16 binlere ulaştığı bir dönemde kiradan yakınan gençlere, ilginç bir videoyla 'Kiralık bulamıyorsanız ev satın alın' diye tavsiye veren her şeyden bihaber bir Çevre Bakanı gördü.

"G20 ÜLKELERİ ARASINDA FAİZİN EN YÜKSEK OLDUĞU 2'NCİ ÜLKE OLDUĞUMUZU GÖRDÜ"

Son on iki yılda Meclis'te 16 kez ÖSYM sınavlarının incelenmesini reddetmiş iktidarın, ispatlı KPSS çalınmış soruları nedeniyle görevden alınan ÖSYM Başkanı'nın ardından Devlet Denetleme Kurulu'nun ve savcıların sessizliğe büründüğünü gördü. Atatürk'ün şahsi mal varlığı ve milletine bağışladığı Atatürk Orman Çiftliği'nin adının silinmeye kalkıldığını gördü ve Maliye'de KPSS puanı olmayan, üç yıl uzman yardımcılığı yapmayan bin 500 kişinin bir gecede uzman yapıldığını, en yüksek puan alanlarınsa mülakatta elendiğini gördü. 90 ülkenin merkez bankası faiz artışına giderken Merkez Bankası'na faiz indirtildiğini ve dünyanın kalanı büyüme pahasına enflasyonla mücadele ederken enflasyon pahasına büyümeyi tercih eden ekonomi modelinde 'nas' açıklamasıyla 'Çetin bir mücadeledeyiz' denildiğini, ama G20 ülkeleri arasında faizin en yüksek olduğu 2'nci ülke olduğumuzu gördü.

"KARADENİZ'DE DOĞAL GAZ MÜJDESİNDEN BU YANA ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ FATURALARININ KATLANARAK ARTTIĞINI GÖRDÜ"

TÜİK göre bile yıllık gıda enflasyonunda yüzde 93 artışla dünyada en yüksek gıda enflasyonuna sahip 5'inci ülke, EUROSTAT verilerine göre 'iki günde bir et, tavuk alamayanlar' listesinde 36 Avrupa ülkesinden ilk sırada olmamıza rağmen 'Bir ülke eğer kapıları açıksa, fiyatları dünya fiyatlarına yakın sürüyor, dünyayı biz doyuruyoruz' diyen Tarım Bakanı gördü. İşçiye ödenen ücretin katma değerdeki payı 2012'de yüzde 55'ten yüzde 32'ye düştüğünü, şirketlerin milli gelirden aldığı payın yüzde 43'ten 47'ye yükseldiği bir dönemde çıkıp 'İşçinin ekmeğini birlikte yeriz, sanayiciyle ise beraber yürürüz' diyen Ekonomi Bakanı gördü. Kayseri'de bir vatandaşın 'Açım, aç! Faturaları ödeyemiyorum, Suriyelilerin karnını doyur, tüp yok, yiyecek ekmeğim yok' diyerek kendini kestiğini, ama Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden bu yana elektrik ve doğal gaz faturalarının katlanarak arttığını, OECD enerji fiyatlarında son bir yılda en yüksek ülke olduğumuzu gördü.

"KYK YURTLARINDA MAALESEF 3 GENCİMİZİN İNTİHAR ETTİĞİNİ GÖRDÜ"

'Dünyada gerçekleştirdiğimiz kültür ve sanat etkinlikleriyle ender ülkelerden biriyiz' diyen Kültür Bakanı'na rağmen konser ve festivallerin bir bir iptal edildiğini gördü ve bir sanatçınınsa devletin bürokratları tarafından yüzünün kesilerek, parçalanarak öldürüldüğünü gördü. Pahalılık, barınma gibi nedenlerle üniversiteye kayıt yaptıramayanların 105 bin arttığını, gençlerin yüzde 73'ünün başka ülkelere gitmek için hayaller kurduğunu ve KYK yurtlarında maalesef üç gencimizin intihar ettiğini gördü. Konya'da görev yaptığı hastanede öldürülen meslektaşımla ilgili yayın yasağı getirildiğini, ama bir yandan da Horasan'da 'Çalıştırın hemşireleri, kırbaçlayın' diyen bir Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü gördü.

Değerli milletvekilleri, zamanım yok. Sansür, bu karneden belli değil mi? Sansür yasası böyle, bir dönemde zalimliktir. Nemrut'a sormuşlar, 'Nasıl bu kadar zalim oldun' diye, 'Kimsenin sesi çıkmadı da ondan' demiş. Sesimizi biz millet adına buradan, yarın da sandıkta duyurmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle, bu yasanın bu şekilde geçmesinden dolayı duyduğum üzüntüleri dile getirir, hayırlı uğurlu olmasını diler, saygılar sunarım."