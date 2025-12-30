Gergin anlar da yaşandı! Ayşe Tokyaz davasında yürek yakan sözler

İstanbul Küçükçekmece'de eski polis memuru 38 yaşındaki Cemil Koç tarafından öldürülen ve cansız bedeni bavul içinde yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin davanın ikinci duruşması Küçükçekmece Adliyesi'ndeki 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya, Cemil Koç'un da aralarında bulunduğu sanıklar, müştekiler Esra Tokyaz, annesi Halime Tokyaz müşteki ve sanık avukatları katıldı. CHP İstanbul İl kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun, CHP Parti Meclis Üyesi Baran çok sayıda kadın örgütleri temsilcisi de duruşmayı izledi. Sanıkların salona getirilmesiyle duruşma başladı.

DURUŞMA GERGİN BAŞLADI

Esra Tokyaz, Cemil Koç'a dönerek "Bugün bittin cemil . Ayşe yok Esra var." dedi. Bunun üzerine Cemil Koç ise "Hepinizi seveceğim" diyerek karşılık verdi. Salonda gerginlik yaşandı.

Savunmasına devam eden Cemil Koç'a hakim akaryakıt istasyonunda bulunan tişörtü sordu. Cemil Koç, 2-3 tişört aldığını. Eski tişörtü kirlendiği için akaryakıt istasyonuna attığını ifade ederek, "Kan lekesi yoktu. Ola ki var olsun. İğne ucu kadar olabilir. Ben evden çıkarken yanıma hiçbir kıyafet almadım." dedi.

Esra Tokyaz ile telefon konuşması yaptığını kabul eden Cemil Koç, kaydın kesilmiş ve oynanmış olduğunu öne sürerek konuşmanın mahkemede delil olarak kullanılmasını kabul etmediğini ifade etti.

"CESEDİ VALİZE BEN KOYDUM"

Cesedi valize kendisinin koyduğunu ve daha sonra Oğuz Kal'a verdiğini söyleyen Cemil Koç, "Oğuz Kal, 'Valiz çok ağır' dedi. Valizin içini açma dedim." ifadelerini kullandı. Oğuz Kal da ayağa kalkıp "Ben valizin ağır olduğunu söylemedim" dedi.

Cemil Koç'um ardından Oğuz Kal sanık kürsüsüne geçti. Oğuz Kal savunmasında "Beni kayıtlı olmayan bir numaradan aradı. 'Yurt dışına gideceğim, beni alır mısın?' dedi ve konum attı. İlk kez gittim. Valizleri sordum. Valizi kendisi arabaya koydu." diye konuştu.

ANNE HALİME TOKYAZ FENALAŞTI

Necmettin Ecer'in savunması sırasında ise Ayşe Tokyaz'ın annesi Halime Tokyaz fenalaştı. Bunun üzerine kızı Esra Tokyaz ise "Allah hepinizi. Belasını versin sabahtan beri burada sorulara "Bilmiyorum, diyorsunuz. Bilmiyor musunuz?" diyerek tepki gösterdi.

Necmettin Ecer savunmasında bavulda ceset olduğunu bilmediğini öne sürerek şöyle konuştu: "Bilseydim kabul etmezdim. Kişi başı 100 bin TL'ye toplamda 500 bin TL'ye anlaştık. Cemil bana bavulu açmayacaksınız. İçinde tarihi eserler var dedi."

"BURADA SADECE AYŞE ÖLMEDİ AİLEMİZ DE ÖLDÜ"

Sanıkların savunmaların ardından söz alan Ayşe Tokyaz'ın ağabeyi Abdülkadir Tokyaz, "Dosyada adı geçen herkesten şikayetiyim. Karşı tarafın avukatları da ellerini vicdanına koysun. Biz ailece yıkıldık. Para için bir insanın canını nasıl kıydılar. Burada sadece Ayşe, ölmedi ailemiz de öldü. Kardeşim Esra yalnız bırakmaya korkuyor. Türlü türlü rüyalar görüyor. Çürümüş bedenimi ben gördüm. Kardeşim gül gibi kokardı. Morgu açar açmaz kokusu yüzüme vurdu. Hepsi en ağır şekilde yargılansın. Kimse kimseye 100 bin liraya bavul taşımayı kabul etmez. Kokuyu nasıl almazsınız? Bir insan bize 100-500 bin lira teklif ediyorsa bu işin içinde bir iş vardır diye düşünür insan.." dedi.

"CEMİL'İN SÖYLEDİĞİ HER ŞEY YALAN"

Ayşe Tokya'ın kardeşi Kübra Tokyaz ise "Acımızı bile yaşayamadık. Cemil Koç bizi kardeşimizden ayırmaya çalıştı. Onu alıkoydu. Cemil'in söylediği her şey yalan. Onu kandırdı. Duygularıyla oynadı." dedi.

"ÖBÜR DÜNYADA KIZIM ONDAN HESAP SORACAK BEN DE SORACAĞIM"

Anne Halime Tokyaz son söz olarak şunları söyledi: "Ayşe'yi senden isteyeceğim derdi. Ayşe çok hanımefendi kız derdi. Benim kızımı öldürdü ve üstüne iftira attı. Öbür dünyada kızım ondan hesap soracak. Ben de soracağım. Ayşe masumdu. Ayşe'yi çok seviyorum diyordu şimdi ona iftira atıyor. Ben kızımın saçını taramaya kıyamazdım."

"ESRA TOKYAZ, CEMİL KOÇ'A SU ŞİŞESİ FIRLATTI"

Halime Tokyaz konuşmakta güçlük çekince Esra Tokyaz, Cemil Koç'a doğru pet su şişesini fırlatarak, "Bu kadını bu hale getirdin işte" diye tepki gösterdi. Mahkeme duruşmayı yarın saat 10.00'a erteledi.