Azerbaycan'dan Van çıkarması

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Merkezi, Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi (BDM) ile TÜMKİAD Van İl Başkanlığının öncülüğünde Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti Turizm Bakanlığının desteği ile Azerbaycan Cumhuriyeti, 10. Van Turizm ve Seyahat Fuarı'nda açmış olduğu tanıtım standıyla 100 yıl sonra ilk kez Van'da temsil edildi.



Ermeni diasporası ve uzantıları olan sivil teşkilatların Van'da aktiviteler yaptıklarını, Türkiye ve Azerbaycan diaspora teşkilatlarının da Van'da ayak basmadık yer bırakmayacağını belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, "Ermeni diasporası ve uzantıları yıllarca Doğu Anadolu ve Güneydoğu bölgelerimizde HDP belediyelerinin verdiği siyasi ve maddi destekten dolayı bölgede faaliyetler yaparak bölge insanın sempatisini kazanarak, yalanlarla kafalarını sözde soykırımla karıştırmaktaydılar. 2013 yılından beri Van başta olmakla birlikte Muş, Bitlis, Bingöl, Ağrı, Iğdır, Kars ve Malatya illerimizde ASİMDER ve Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi olarak faaliyetler yaparak insanlarımızı aydınlattık. Akdamar Adası kilisesinin Ermeni kilisesi olduğu yalanına karşı başlattığımız çalışmaların karşılığını bugün bölge halkıyla bütünleşerek almaktayız. 10. Van Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Azerbaycan Turizm Bakanlığının temsilcileriyle tanıtım standı kurarak, bölge insanımıza artık bölgeyi önemsediğinin mesajını vermektedir" dedi.



"Azerbaycan 100 yıl sonra Van'da"



ASİMDER Genel Başkanı Gülbey ise, "Azerbaycan'ın 100 yıl sonra Van ilinde temsil edilmesine destek olan Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı, Azerbaycan BDM Genel Başkanı İsmayil Ağayev ve TÜMKİAD Van İl Başkanı Müslim Birdal'a ASİMDER olarak teşekkür ederiz. Fuardaki stantta Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti'nde üretilen ürünlerin ve turistlik mekanların tanıtımı yapıldı. Tanıtım esnasında standımız yoğun ilgi görmüştür, bu yoğun ilgiden dolayı Van halkına çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - IĞDIR