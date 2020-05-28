Azerbaycan'ın 102. yaşı Turgutlu'da kutlandı - Son Dakika

Azerbaycan'ın 102. yaşı Turgutlu'da kutlandı

Azerbaycan Cumhuriyetinin 102. kuruluş yıl dönümü Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Mehmet Emin Resulzade Parkında düzenlenen basın açıklamasıyla kutlandı.

Azerbaycan'ın 102. yaşı Turgutlu'da kutlandı, System.String[]

Azerbaycan Cumhuriyetinin 102. kuruluş yıl dönümü Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Mehmet Emin Resulzade Parkında düzenlenen basın açıklamasıyla kutlandı. Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği tarafından sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde gerçekleştirilen basın açıklamasına Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da katılarak destek verdi.

Azerbaycan Cumhuriyetinin 102. kuruluş yılı Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği tarafından düzenlenen basın açıklamasıyla kutlandı. Derneğin genç ve dinamik Başkanı Ünal Kağba'nın öncülüğünde Azerbaycan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade'nin ismini taşıyan parkta yapılan basın açıklamasına Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Fırat Honaz ve dernek yönetim kurulu üyeleri katıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında katılımın sınırlı tutulduğu basın açıklamasında sosyal mesafe kurallarına da uyuldu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Ünal Kağba ve yönetim kurulu üyelerine gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederken, "Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın 102. yılını kutluyor, Azerbaycan halkını saygıyla selamlıyorum." dedi.

Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Ünal Kağba ise yaptığı açıklamada, "28 Mayıs, Azerbaycan'da Cumhuriyet Günü olarak kutlanmaktadır. 28 Mayıs 1918 Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin (1918-1920), Türk toplumlarında kurulan ilk Müslüman, laik, demokratik devletin kuruluş tarihidir. Azerbaycan'ın doğum günüdür. Azerbaycan halkı Çarlık Rusyası'nın bir asırdan fazla devam eden sömürgeci işgalinden kurtularak, 28 Mayıs 1918 tarihinde doğudaki ilk demokratik cumhuriyetin temellerini attı. O gün Azerbaycan Ulusal Konseyi toplantısında Bağımsızlık Bildirgesi kabul edildi. Doğu'da ilk kez özgür, demokratik, laik değerler esasında bağımsız bir cumhuriyetin kurulduğu dünyaya ilan edildi. Mehmet Emin Resulzade tarafından kurulan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, yirminci yüzyılda Azerbaycan halkının hayatında yeni bir aşama ve tarihi bir olaydı. Mehmet Emin Resulzade hayatını Azerbaycan'ın bağımsızlığı için adadı, yorulmadan çalıştı, yazdı. İlk yazısına bile Azerbaycan halkının Rusça değil, öz dilini konuşması gerektiğini savunarak başladı. 'Tekamül' dergisinde Azerbaycan için özgürlük, halk için demokrasi düşüncesini anlatıyordu. Faaliyetleriyle, düşünceleriyle milli bağımsızlık ideolojisini oluşturmakta, Azerbaycan'ın bağımsızlık fikrini halka aşılamaktaydı. 28 Mayıs 1918 yılında 'Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez' diyerek Türklüğün simgesi mavinin şehit kanlarının simgesi kırmızının ve İslamiyet'in simgesi yeşilin bir arada olduğu üç renkli bayrağı göndere çekerek Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'ni ilan etti. Cumhuriyet ilan edildikten sonra Rus ordusu Bakü'ye saldırmaya başladı. Osmanlı devleti tarafından gönderilen Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu yardıma geldi ve Azerbaycan halkıyla birlikte bu saldırıyı geri püskürtüldü. İkinci saldırı ise 1920 yılında oldu ve bu sefer Kızıl Ordu Bakü'ye girdi. Azerbaycan 23 aylık ömrünün sonuna gelmişti. Kısa süren bağımsızlık sürecinde milli ordunun kurulması, anayasanın hazırlanması, devletin resmi dilinin Türkçe olarak kabul edilmesi, milli bayrağın kabul edilmesi gibi önemli gelişmeler yaşanırken Bakü, Sovyet ordusunun işgaline uğradı. Sovyetler Birliği Azerbaycan'ı zorunlu şekilde kendine dahil etti. 1920'de ülkeyi terk eden M. Emin Resulzade 27 yıllık sürgün hayatından sonra 1947'de Türkiye'ye geldi. 1949 yılında mensubu ve başkanı olmaktan onur ve gurur duyduğum Azerbaycan Kültür Derneğini kurdu ve 6 Mart 1955 yılında da Ankara'da vefat etti. Mezarı ise Cebeci Asri Mezarlığındadır. Şu anki Azerbaycan 1918 yılında atılan temeller üzerine kuruludur. Cumhuriyet bayramın kutlu olsun can Azerbaycan." dedi. - MANİSA

Azerbaycan, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 03:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Azerbaycan'ın 102. yaşı Turgutlu'da kutlandı - Son Dakika

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