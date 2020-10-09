Azerbaycanlı doktorlar: "Karabağ bizimdir, biz topraklarımızı geri alacağız" - Son Dakika

Azerbaycanlı doktorlar: "Karabağ bizimdir, biz topraklarımızı geri alacağız"

09.10.2020 09:14

Azerbaycanlı doktorlar: "Karabağ bizimdir, biz topraklarımızı geri alacağız" Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitimlerini devam ettiren Azerbaycanlı doktorlar, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırılarına tepki göstererek, " Karabağ bizimdir bizim olacaktır.

Azerbaycanlı doktorlar: "Karabağ bizimdir, biz topraklarımızı geri alacağız"

ERZİNCAN - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitimlerini devam ettiren Azerbaycanlı doktorlar, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırılarına tepki göstererek, " Karabağ bizimdir bizim olacaktır. Biz topraklarımızı geri alacağız. Türkiye bizim yanımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerimizi bildiriyoruz" dediler.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitimlerini devam ettiren Azerbaycan Tıp Üniversitesi hekimleri ellerinde Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla Ermenistan'ın saldırılarına tepki gösterdiler.

Azerbaycanlı doktorlar Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülmecit Kantarcı'yı ziyaret ederek Türkiye'nin Azerbaycan'a her platformda verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler. Dekan Prof. Dr. Abdülmecit Kantarcı yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın geçirdiği bu zor günlerde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi olarak tıp fakültesi özelinde yanlarında olduğumuzu bildirmemiz gerekiyor. Bu bağlamda Azerbaycan'dan bizim tıp fakültemize gelen öğrenciler eğitimlerini sürdürüyor. Her türlü desteğimiz kardeş ülkemizin yanındadır. İnşallah buradan yetişecek doktorlar orada ki kardeşlerimizin sağlıklarında ve ülkelerine hizmette önemli görevler alacaklar. Hem fakülte olarak hem de Binali Yıldırım Üniversitesi olarak kardeş ülkemizin yanındayız. Kapılarımız, tüm imkanlarımız kendimizden hiçbir şekilde ayrı görmediğimiz kardeş ülkemizin yanında olacaktır" dedi.

Tıp eğitimi alan Azerbaycanlı hekim Humeyre Rzayeva, "Ermeni tarafını tutanlar ve bize durun diyenler siz bizim halkımızın ne çektiğini açana biliyor musunuz ? 1992'den bu yana Azerbaycan halkına zulüm ediliyor. Çocuklar katlediyor. 27 Eylülden bu yana biz 27 can verdik. 120 yaralımız var. 27 ölüden üç tanesi çocuk. Bu çocukların ölümünün cezasını ne zaman çekecek bunlar. Bunların sivil insanları hedef alması ilk değil, ta eskiye dayalı, sırf Türk olduğumuzdan dolayı hep Azerbaycanlıları katlettiler. 1992'de 613 sivil insan öldü. Bunlardan 63 tanesi çocuktu, hem de öyle normal ölümle ölmediler, derileri soyuldu, hamile kadınların karınlarına batırdılar. Onların tek bir korkusu vardı. Kundaktaki çocuklar geri dönecekti ve intikamını alacaktı. Şu anda o çocuklar geri döndü ve biz topraklarımız geri istiyoruz. Karabağ bizimdir bizim olacaktır.

"Haklı savaşımızda tüm dünyanın yanımızda olmaya sesleniyoruz"

Bizim topraklarımızı terk etmeniz lazım. Eğer terk etmezseniz Azerbaycan askeri zaten geri alacaktır. Biz devletimize de askerimize de güveniyoruz. Azerbaycan halkı İlham Aliyev'in yanındadır. Haklı savaşımızda tüm dünyanın yanımızda olmaya sesleniyoruz. Azerbaycan resmi olarak Ermenistan tarafında teröristlerin PKK'lıların olduğu resmi olarak kanıtladı. Neden dünya buna bir şey demiyor. Neden kimse gelip Azerbaycan'da sivillerin ölümünü dünyaya yetiştirmeye çalışmıyor. Neden herkes susuyor. Bilmiyor musunuz yoksa bilmek mi istemiyorsunuz, duymuyor musunuz yoksa duymak mı istemiyorsunuz lütfen duyun artık Azerbaycan'ın sesini, bizim çocuklarımız ölüyor. Sivillerimiz ölüyor. Bizim evlerimizin dağılmasını biz dilimize bile getirmiyoruz. Sadece artık sivillerimizin ölmesini istemiyoruz. Lütfen topraklarımızdan çıkın. Birleşmiş Milletler'in kararıyla Karabağ bizimdir. Ben Türkiye halkına teşekkür diyorum. Türkiye halkı her zaman hakkın yanındadır. Her zaman doğrunun yanındadır ve bu günde bizim yanımızdadır. Sözlerim ulu önder Haydar Aliyev'i sözleriyle sonvermek istiyorum "Ben hep gurur duydum. Bugünde gurur duyuyorum ki ben Azerbaycanlıyım" bugün de ben gurur duyuyorum ki ben Türk'üm ve Türk milletine hizmet ediyorum" diye konuştu.

"Türkiye'ye sarılıyoruz"

Azerbaycanlı hekim Türkan Memmedli ise, "Şu anda Türkiye'ye eğitimimi ileriye taşımak için geldim. Bunu için Erzincan yetkililerine minnettarlığımı bildiriyorum. Bizim Azerbaycan'da sivillerimizi öldürülüyor, katlediyorlar ve hiçbir hak hukuk tanımıyorlar. Avrupa'da her zaman haktan hukuktan konuşuyor. Bunu neden görmüyorlar biz buna çok yanıyoruz, ağlıyoruz. Bizim insanlarımızın katledilmesine, çocuklarının öldürülmesine çok ağlıyoruz. Biz zaten topraklarımızı geri döndüreceğiz bunu biliyoruz. Mesela bir Türk atasözü vardır söylersiniz ki "güneş balçıkla sıvanmaz" hiç kimse Allah'ın hakikatlerinin üstünü örtemez. Herkes her şeyi biliyor. Bizde biliyoruz, Avrupa'da biliyor. Sadece Avrupa duymak istediğini duyuyor, görmek istediğini görüyor. Biz bunu biliyoruz bu yüzden Türkiye'ye sarılıyoruz. Bizim bizden başka kimsemiz yok bunu da biliyoruz. Biz sırf Türk'üz diye bizi öldüren insanlar var, ve bunu da Avrupa destekliyor. Mesela bir ermeni doktoru Zori Balayan'ın kendisi kitabında diyor ki biz bir deney yaptık bir Azeri çocuğu Türk diye derisini soyduk, 7 dakika sonra öldü. Bununla ruhum sakinledi diyor. Avrupa da o kitapları alıyor bir hazla okuyor, ve bunu Avrupa destekliyor.

"Biz topraklarımızı geri alacağız"

Biz buradan bütün Avrupa'ya sesleniyoruz Siz varsanız da yoksanız da biz Türk'üz, siz bizi hiçbir zaman bitiremeyeceksiniz. Biz topraklarımızı geri alacağız. Türkiye bizim yanımızda biz onlara güveniyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Biz hiçbir zaman demiyoruz ki Aliyev bizim Başbakanımız, Erdoğan'da bizim Başkanımız. Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Buraya geldiğimizde Türk bir arkadaşımız bize dedi ki belki diğer devletler bir silah gönderir, ne yaparsa yapsın ama biz Türkiye halkı olarak Azerbaycan için ölürüz dedi. Bundan gözyaşlarımı tutamadım bunun için çok heyecanlıyım. Hislerimi duygularımı şu an titreyerek söylüyorum. Bizim insanlarımız çocuklarımız şu an öldürülüyor ve bunun için yanıyoruz. Bütün dünyaya sesleniyoruz ki artık susmayın bu kadar katil olamayın, siz susarak zaten katile yardım ediyorsunuz" şeklinde konuştu.

Azerbaycanlı doktorlar: Karabağ bizimdir, biz topraklarımızı geri alacağız
Azerbaycanlı doktorlar: Karabağ bizimdir, biz topraklarımızı geri alacağız
Azerbaycanlı doktorlar: Karabağ bizimdir, biz topraklarımızı geri alacağız
Azerbaycanlı doktorlar: Karabağ bizimdir, biz topraklarımızı geri alacağız
Azerbaycanlı doktorlar: Karabağ bizimdir, biz topraklarımızı geri alacağız

Azerbaycan, Ermenistan, Erzincan, Karabağ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Azerbaycanlı doktorlar: 'Karabağ bizimdir, biz topraklarımızı geri alacağız' - Son Dakika


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