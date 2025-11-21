İç çamaşırı ile kaçarken öldürüldü! Babadan yasak aşk cinayetinin seyrini değiştirecek sözler - Son Dakika
İç çamaşırı ile kaçarken öldürüldü! Babadan yasak aşk cinayetinin seyrini değiştirecek sözler

İç çamaşırı ile kaçarken öldürüldü! Babadan yasak aşk cinayetinin seyrini değiştirecek sözler
21.11.2025 12:49  Güncelleme: 14:01
İç çamaşırı ile kaçarken öldürüldü! Babadan yasak aşk cinayetinin seyrini değiştirecek sözler
Adana'da yasak aşk yaşadığı kadının evinden iç çamaşırı ile kaçarken kadının ağabeyi Derman Arslanhan tarafından öldürüldüğü iddia edilen Baran Bayav'ın babası Hüsnü Bayav, tutuklanan şüphelinin katil olmadığını öne sürdü. Baba Bayav, "Olaydan bir gün önce hep birlikte evde oturup, sohbet etmişler. Sabah aralarında önceden çıkan tartışma sonrası uykusunda oğlumu bıçaklamışlar. Tutuklanan kişi benim oğlumu vuran değil. Asıl oğlumu vuran adam gizli, saklanıyor" dedi.

Adana'da kardeşi veyasak aşk yaşadığı kişiyi evde uygunsuz halde basan ağabey Derman Arslanhan, tartışmada 23 yaşındaki kişiyi sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü. Cinayet sonrası ağabey tutuklanırken öldürülen Baran Bayav'ın babası dikkat çeken iddialarda bulundu.

AĞABEY UYGUNSUZ HALDE YAKALADI

Seyhan Fevzipaşa Mahallesi'nde 15 Kasım günü saat 09.45 sıralarında meydana gelen olayda, kocası bir süre önce cezaevine giren B.G. (22), Baran Bayav (23) ile ilişki yaşamaya başladı. Sabah saatlerinde Baran Bayav, B.G.'nin kaldığı eve gitti. Bir süre sonra eve gelen B.G.'nin ağabeyi Derman Arslanhan (24), ikisini uygunsuz halde yakalayınca taraflar arasında kavga çıktı.

Derman Arslanhan

İÇ ÇAMAŞIRI İLE KAÇTI

Baran Bayav, üzerinde sadece iç çamaşırı ile dışarı kaçtı. Peşinden koşan Derman Arslanhan, şahsı sokakta yakalayarak defalarca bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Baran B.'yi hastaneye kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan Derman Arslanhan Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.

"BİR ANLIK SİNİR KRİZİ İLE BIÇAKLADIM"

Emniyetteki ifadesinde Derman Arslanhan, "Eve geldim, onları birlikte görünce 'sen kimsin' dedim. Baran bana bıçakla saldırdı. Bıçağı elinden düşünce kaçmaya başladı. Ben de bıçağı alıp kovaladım. Yakalayınca bir anlık sinir kriziyle bıçakladım" dediği öğrenildi.

Baran Bayav

"UYKUSUNDA BIÇAKLAMIŞLAR"

Soruşturma sürerken, Baran Bayav'ın babası Hüsnü Bayav, olayın namus meselesinden kaynaklanmadığını iddia etti. Bayav, "Namus meselesi olarak söylenmesini kesinlikle kabul etmiyorum. Çocuklar, olaydan bir gün önce hep birlikte evde oturup, sohbet etmişler. Derman da dahil evde 4-5 kişi birlikte kalmışlar. Sabah aralarında önceden çıkan tartışma sonrası uykusunda oğlumu bıçaklamışlar. Kameralarda bahsedilen görüntülerin sonuna kadar incelenmesini istiyorum. 'Namus meselesi' diyerek kendi namussuzluklarını benim çocuğumla örtmeye çalışıyorlar. Bunu asla kabul etmiyorum" dedi.

"ÇOCUĞUMA KUMPAS KURDULAR"

Oğlunu Derman Arslanhan'ın öldürmediğini belirten Hüsnü Bayav, "Olaydan sonra bir kişinin vurup, kaçtığı söyleniyor. Kaçan kişi, benim oğlumu vuran kişi değil; o formalite icabı kurban edildi. Asıl oğlumu vuran adam gizli, saklanıyor. Bu işi dışarıda birlikte planlayıp, çocuğuma kumpas kurdular" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Serdar Dur Serdar Dur:
    Şeriat gelecek ve bu zinakar pislikler asılacak. 90 53 Yanıtla
  • Züliş Züliş Züliş Züliş:
    Bu kadın bu adamı eve almasa adam nasıl girecek kadın suçsuzum namusuyla kocasını beklememiş 78 0 Yanıtla
  • Hakan Caf Hakan Caf:
    Zina suç olmaktan 2003 yılında çıkartıldı, hükümet kimdi tahmin edin 20 3 Yanıtla
    Ramazan Firat Ramazan Firat:
    mal cumhuriyet ilan edildiği gün zina serbest oldu.örnek İsmet İnönü karısını Yunanistan başbakanı nın koluna takıp gezmesi 6 25
  • 52qkj96hh9 52qkj96hh9:
    Serdar. durma Afkanistana git 4 3 Yanıtla
  • Mk**121314 Mk**121314:
    gercekte olabılır ama bıcaklayan kamerada gorunmuyormu. 5 0 Yanıtla
