10 bin lira için dehşet saçtı! Emlakçı komisyon alamadığı adamın oğlunu vurdu

10 bin lira için dehşet saçtı! Emlakçı komisyon alamadığı adamın oğlunu vurdu
05.12.2025 22:29
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir emlakçı, 10 bin liralık satış komisyonunu ödemeyen adamın oğlunu markette silahla vurdu. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bağcılar'da, iddiaya göre Erdol G.'nin evini satan emlakçı, satış komisyonu olan 10 bin liranın ödenmediği gerekçesiyle oğlu Furkan G.'yi (21) çalıştığı markette silahla vurdu. Başından vurularak ağır yaralanan Furkan G. hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 3 Aralık'ta meydana geldi. İddiaya göre, evlerini satan Erdol G. ile satış işlemini yapan emlakçı arasında komisyon tartışması yaşandı.

10 BİN LİRALIK KOMİSYON KAVGASI

Emlakçı, satıştan alması gereken 10 bin liralık komisyonun ödenmediğini öne sürerek baba Erdol G.'yi aradı. Ailenin büyük oğlu Mustafa G. ise komisyonu ödediğini söyledi. Komisyonun ödenmediğini iddia eden emlakçı, bir süre sonra baba ve iki oğlunun işlettiği markete geldi.

SİLAHINI ÇEKİP VURDU

Müşteri gibi davranarak alışveriş yapan saldırgan, kasanın bulunduğu bölüme gelip bir müşterinin arkasında bekledi. Ardından belinden çıkardığı silahla kasada duran Erdol G.'nin küçük oğlu Furkan G.'ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Furkan G., boynundan vurularak kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan, olay sonrası etrafa ateş ederek kaçtı. Ağır yaralanan Furkan G., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Silahlı saldırı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganın yaya olarak markete geldiği, raflardan ürün alarak kasaya yöneldiği ve bir müşterinin arkasında beklediği görüldü. Şüphelinin, bu sırada belindeki silahı çıkarıp Furkan G.'ye ateş ettiği ve ardından kaçtığı anlar yer alırken polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Acelexi72 Acelexi72:
    E alçak abi hani ödemiştin 10 bin lira cebinde kaldı iyimi oldu, gencecik bir can gitti, yalan söylemeyin, yalancının mumu yatsıya kadar yanar denirdi, bu sözü herkes unuttu nedense . 3 1 Yanıtla
  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    10 bin liraya adam tanıdım de Allah a havale et. şimdi iyi mi oldu böyle! 2 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.