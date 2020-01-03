Bağımsız Ardahan Milletvekili Yılmaz: "Türkiye'nin itidalli davranması önemli" - Son Dakika
Son Dakika Politika Bağımsız Ardahan Milletvekili Yılmaz: 'Türkiye'nin itidalli davranması önemli' - Son Dakika

Bağımsız Ardahan Milletvekili Yılmaz: "Türkiye'nin itidalli davranması önemli"

6 saat önce

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin, "Türkiye'nin bu mücadelede herhangi bir tarafta yer almaması gerekiyor.

Bağımsız Ardahan Milletvekili Yılmaz:

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin, " Türkiye'nin bu mücadelede herhangi bir tarafta yer almaması gerekiyor. Türkiye'nin itidalli davranması önem taşıyor." dedi.

Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de 79 milyon kişinin açlık sınırının altında, birçoğunun da yoksulluk sınırında yaşadığını belirterek, "Sadece 3 milyonun tuzu kuru, 79 milyon açlıkla mücadele ediyor ve sefalet içinde yaşıyor." ifadesini kullandı.

Bir vatandaşın yaşanan ekonomik sıkıntılarla ilgili gönderdiği mektubu okuyan Yılmaz, Türkiye'de üretimin olmadığını, istihdamda daralma yaşandığını ileri sürerek, 2020'de de açlık ve yoksulluğun sorun olacağını, bu kesimlerin sesinin duyulması gerektiğini vurguladı.

Süleymani'nin öldürülmesi

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine de değinen Yılmaz, Irak'ın bir "barut fıçısı" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Irak'ta, Lübnan'da, Suriye'de, Yemen'de, Afganistan'da İran'a bağlı kuvvetler tarafından başlatılacak misilleme hareketlerinin tansiyonu iyice yükselteceğini savunan Yılmaz, misilleme olursa pek çok bölgenin karışacağını kaydetti.

Kargaşa yükseldiği vakit petrol fiyatlarının da artacağını ve dünya ekonomisinin doğrudan etkileneceğini anlatan Yılmaz, Türkiye'nin de bölgede dikkatli davranması gerektiğini bildirdi.

Yılmaz, ABD ve İran'ın Orta Doğu'daki mücadelesinin keskinleşeceğini ifade ederek, "Türkiye'nin bu mücadelede herhangi bir tarafta yer almaması gerekiyor. Türkiye'nin itidalli davranması önem taşıyor. Türkiye'nin olaylara balıklama atlamaması lazım." dedi.

İran'a dönük yaptırımlar olabileceğini, bunun da Türkiye'ye etkisinin bulunacağını vurgulayan Yılmaz, dikkatli davranılmasının önemine işaret etti.

Yunanistan'ın boru hattı anlaşması

Akdeniz'de Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi ve İsrail'in boru hattı anlaşması yaptığını hatırlatan Yılmaz, bu hattın muhtemelen Libya'nın ya da Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesinden geçebileceğini bildirdi. Yılmaz, bu durumun ciddi bir sorun yaratacağını vurguladı.

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin de Yılmaz, gidecek kuvvetin gerektiğinde buradan çıkış yapabilmesi için bir plan yapılması gerektiğini, bunun da Tunus ile yapılacak özel bir anlaşmayla sağlanabileceğini kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:18 Kaynak: AA
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