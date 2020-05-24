BAKAN AKAR, SINIR HATTINDA KOMANDOLARLA BAYRAMLAŞTI - Son Dakika

BAKAN AKAR, SINIR HATTINDA KOMANDOLARLA BAYRAMLAŞTI

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyinde teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlarda görev alan komandolarla bayramlaştı.

BAKAN AKAR, SINIR HATTINDA KOMANDOLARLA BAYRAMLAŞTI, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyinde teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlarda görev alan komandolarla bayramlaştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile birlikte Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde yaptığı inceleme ve denetlemelerinin ardından geceyi hudut hattında geçirdi. Sabah, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlarda görev alan komandolarla, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere bağlı kalarak bayramlaşan Bakan Akar ve komutanlar, daha sonra İdlib ve Afrin'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Harekat Merkezi'ne geçti. Burada görevli personelin de bayramını kutlayan Bakan Akar, daha sonra hudut hattının güvenliği ile Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgelerinde görevli birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile görüştü. Faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Akar'ın talimatlarının ardından birlik komutanları, "Moral ve motivasyonumuz son derece yüksektir" ifadelerini kullandı.

Hudutlarda, teröristin peşinde, operasyonel koşullarda bayram yapmanın herkese nasip olmayacağını ifade eden Bakan Akar, "Silahlı kuvvetler bir bütün halinde bir taraftan terörle diğer taraftan da koronavirüs ile mücadele ediyor. Yoğun günlerden, zor görevlerden geçiyoruz. Vatanımızın, milletimizin güvenliği için bugüne kadar bize verilen görevleri başarıyla yerine getirdik, bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz. Vatanımızın ve milletimizin egemenliği ve bağımsızlığı için her zamankinden daha çok çalışıp tarihten ders almamız lazım" dedi.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarla Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görev yapan uzman memur Levent Ünver ile işçi Avni Öztürk'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Bakan Akar, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifa diliyorum. Bugünlere gelmemizdeki büyük fedakarlık ve katkılarından dolayı minnet ve şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Bakan Akar konuşmasını, zor arazi ve hava şartlarında fedakarca görev yapan tüm personelin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak tamamladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerdeki bayramlaşmanın ardından beraberindeki komutanlarla birlikte İskenderun Deniz Üs Komutanlığı'na geçti. Üs Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik tarafından karşılanan Bakan Akar, tören kıtasını selamladıktan sonra TCG Karpaz, TCG Karataş karakol gemileri ve üs komutanlığı personeli ile bayramlaştı. Daha sonra Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görev alan TCG Barbaros firkateynine geçen Bakan Akar, burada da personel ile bayramlaşarak video konferans yöntemiyle Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de görev yapan muharip unsur komutanları ile görüştü. Faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelenin yanı sıra denizde ve havadaki faaliyetlerine de kararlılıkla devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Denizlerdeki meselelerimize baktığımızda, biz sadece kendi hak ve hukukumuzu değil, aynı zamanda Kıbrıslı kardeşlerimizin de hakkını, hukukunu korumakta kararlıyız. Doğu Akdeniz'de, Ege'de herhangi bir şekilde Türkiye'yi yok sayan bir kararın yaşama şansı yok. Biz bu konuda tamamen ikili anlaşmalardan, uluslararası hukuktan, iyi komşuluk ilişkileri ve diyalogdan yanayız. Biz diyalogla bütün problemlerimizin çözülmesinden yanayız. Bu konuda uluslararası hukuka uygun, barışçıl yönetmelerle siyasi çözümleri arzu ediyoruz. Ancak anlaşmalara, sözleşmelere, mutabakatlara sadık kalmamız demek bir zafiyet değildir. Bizim aynı zamanda hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak için de her türlü mücadeleyi yapmaya hazır olduğumuzu söylememiz de tehdit anlamına gelmemektedir. Herkesin bunu bilmesini istiyoruz."

'BUNLAR CİDDİ TAHRİKTİR, PROVOKASYONDUR'

Son dönemde Ege'de yaşanan bazı olaylara da değinen Bakan Akar, şöyle dedi:

"İyi komşuluk ilişkileri konusunda tüm girişimlerimize, anlayışımıza, sabrımıza rağmen son günlerde Ege'de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir. Bunlar çok ciddi tahriktir, provokasyondur. Bunun kendilerine hiçbir yararı yoktur. Bu konuda herkesin aklını başına toplamasının, iki tarafın da menfaatine olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Biz olayların diyalog ve karşılıklı anlayış çerçevesinde çözülmesi için bugüne kadar her türlü gayreti gösterdik, bundan sonra da aynı gayreti göstermeye devam edeceğiz."

Bu dönemde Türkiye'ye karşı birçok risk ve tehdit olduğunu ifade eden Bakan Akar, "Bunlara karşı mücadele etmek bizim ana görevimiz. Dolayısıyla bayram, seyran demeden bize düşen görev neyse bunları bugüne kadar yaptık, yine aynı azim ve kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz. Şu anda karada, denizde, havada olumlu-olumsuz tüm arazi ve hava koşullarında kendisine verilen görevi hukuk çerçevesinde şeffaf şekilde yapmaya çalışan tüm silahlı kuvvetler mensuplarına da hayırlı, başarılı görevler diliyorum" dedi.

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ANKARA


Hulusi Akar, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 04:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN AKAR, SINIR HATTINDA KOMANDOLARLA BAYRAMLAŞTI - Son Dakika

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