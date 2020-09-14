Bakan Çavuşoğlu: " Ticaretimizi en kısa sürede en az 2 milyar dolara çıkarmamız gerekiyor" - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye- Bangladeş ilişkilerine ilişkin, "Ticaretimizi en kısa sürede en az 2 milyar dolara çıkarmamız gerekiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, misafir olarak Ankara'da bulunan Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen ile birlikte bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, dost ve kardeş ülke Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Momen'i Türkiye'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, bugün, Bangladeş'in Ankara'daki yeni büyükelçilik binasının açılışını gerçekleştireceklerini söyledi. Konuk bakan ile hem başbaşa hem de heyetlerarası görüşme gerçekleştirdiklerini, görüşmede ikili ilişkileri ele aldıklarını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Çok önemli fırsatların olduğunu biliyoruz. Bangladeş ekonomisi pandemiden önce ortalama yüzde 7 büyüyordu. Bundan sonraki süreçte de özellikle ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için tüm imkanlarımızı kullanacağız. Ticaret hacmimiz 1 milyar dolar civarında, bunu artırabiliriz. Savunma sanayii ile ilgili çok önemli fırsatlar var, bunları değerlendirmeye başladık. Türk firmaları, hem de Türkiye'nin en büyük firmaları, Bangladeş'te yatırım yapmaya başladılar. Bu da Bangladeş'teki potansiyeli gösterir. Önümüzdeki süreçte başta ekonomik bölgeler olmak üzere, değişik alanlarda Türk yatırımlarını artırmak için birlikte çalışacağız. Ticaretimizi en kısa sürede en az 2 milyar dolara çıkarmamız gerekiyor" diye konuştu.

Rohingyalılara ev sahipliği yaptığı için Bangladeş'e teşekkür eden Bakan Çavuşoğlu, "Bunun Bangladeş için ne kadar büyük bir yük olduğunu biliyoruz. 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapan bir ülke olarak bu yükün ağırlığını anlıyoruz. Özellikle bu yükü paylaşmak için Bangladeş'e yardım ediyoruz. 2017 yılında sayın hanımefendi Emine Erdoğan ile birlikte Koks Pazarı'nı ziyaret ederek oradaki Rohingyalı kardeşlerimizin durumunu yerinde gördük. Rohingyalılar geldiği günden bu yana, Kızılay'ımızla, sahra hastanemizle, AFAD'ımızla, insani kuruluşlarımızla, Diyanet Vakfı'mızla Rohingyalı kardeşlerimizin yanındayız" şeklinde konuştu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Bangladeş'in her bölgesinde kalkınma projelerine çok önemli destekler verdiğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Bugün TİKA'nın statüsüyle ilgili anlaşmayı imzalayarak hukuki statüye kavuşturmamız gerektiğini de görüştük" dedi.

Salgın döneminde sadece Rohingyalılara değil Bangladeşlilere de yardım eli uzattıklarını aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Bangladeş'e solunum cihazı dahil, ilave tıbbi malzeme göndereceğiz. Bugün kardeşime de bu konuda bilgi verdim. Önümüzdeki süreçte de her zaman Bangladeşli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Türkiye ve Bangladeş'in İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri olduğunu ve İcra Komitesinin içinde bulunduklarını anımsatan Bakan Çavuşoğlu, "İslam İşbirliği Teşkilatı içinde dayanışmamızı sürdüreceğiz. Filistin konusunda görüşlerimiz örtüşüyor. Dolayısıyla, İslam İşbirliği Teşkilatı'nda bundan sonra daha aktif bir şekilde iş birliğimizi geliştireceğiz" şeklinde konuştu.

D-8 Zirvesi ile ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "D-8 Zirvesi'ni nasıl yapabiliriz, görsel mi, videokonferans yöntemiyle mi yaparız? Bunları konuştuk. D-8'in güçlendirilmesi hatta genişletilerek D-20 olması için çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Ayrıca Bakan Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde insani yardım malzemesi taşıyan Kızılay aracına yapılan saldırı sonucunda şehit olan personele Allah'tan rahmet, yaralı personele de geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Olayla ilgili olarak Türk Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın bölgeye hareket ettiğini bildiren Bakan Çavuşoğlu, "Bu saldırı gösteriyor ki; biz Suriyeli kardeşlerimize yardım elimizi uzattıkça birileri, teröristler ve onların destekçileri rahatsız oluyor. Bu tür saldırılar bizi yıldırmaz. Suriyeli kardeşlerimize, Suriye içinde de desteklerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

"SICAK KARŞILAMA İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Kendisini ve heyetini sıcak karşıladığı için Bakan Çavuşoğlu'na teşekkür eden konuk Bakan Momen, Bangladeş ve Türkiye'nin kardeş ülkeler olduğunu, ilişkilerin tarihi bağlara dayandığını söyledi. Bangladeş Kurucu Cumhurbaşkanı Mucibur Rahman'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinden çok etkilendiğini vurgulayan Momen, Bangladeş'te "Kemal Atatürk" adını taşıyan birçok yol ve bulvarın olduğunu söyledi. Bangladeş'in ekonomik büyüme açısından çok önemli bir performans gösterdiğini dile getiren Momen, "Geçtiğimiz yıl Gayri Safi İç Hasıla oranında Asya Pasifik ülkeleri arasında en yüksek oranı biz gerçekleştirdik. Bangladeş bir dönem son derece fakir bir ülkeydi ama şimdi gerçekten çok daha iyi bir performans gösteriyoruz. Modern ekonomik kalkınmanın önemli bir örneğini sergiliyoruz" dedi.

Bagnladeş'te yapılabilecek birçok yatırım olduğunu belirten Momen, şunları kaydetti:

"Bangladeş, aslında ekonomik kalkınmanın ve bir fırsatlar ülkesi olduğunu son yıllarda kanıtlamış bir ülke. Dolayısıyla bende, toplantı sırasında Türk kardeşlerimizi Bangladeş'e yatırım yapmaları için davet ettim. Aynı zamanda ticaret ilişkilerimizin de geliştirilmesi gerektiğini ifade ettim. Yine Rohingya Müslümanlarını ilgilendiren konuları ele aldık. Özellikle buradaki hesap verilebilirlik konusunda birlikte çalışmaya karar verdik. Bunun ilgili savaş suçları mahkemelerine taşınması konusunda da hem fikir olduk."

D-8 Zirvesi'nin 2021 yılı Ocak ayında sanal olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini görüştüklerini bildiren Bakan Momen, "Sevgili kardeşim, D-8'in belki de genişletilmesi konusunu düşünmemi rica etti. Ben bunun gerçekten iyi bir öneri olduğunu düşünüyorum. Çok yakın bir kardeşim olduğu için sayın Çavuşoğlu ile ümmetin koşullarının nasıl geliştirilebileceği konularını da ele aldık" şeklinde konuştu.

Gün içerisinde Bangladeş Büyükelçiliğinin açılışını yapacaklarını hatırlatan Bakan Momen, Bakan Çavuşoğlu'nu Türkiye'nin kendi büyükelçiliğini açması için Bangladeş'e davet ettiğini kaydetti. Bakan Momen ayrıca, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Bangladeş'e davetini iletti.

(Mevlüt Hasgül/İHA)