Bakan Ersoy: 20 yılda 9 bin 31 eserimizin iadesini sağladık

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Afyonkarahisar'da yeni müze inşaatında inceleme yaptı. Bakanlığının kentteki toplantısına da katılan Ersoy, "Kültürel mirasın korunması adına tarihin en büyük başarılarından birini gerçekleştirerek son 20 yılda bakanlığımız girişimleriyle yurt dışından ülkemize 9 bin 31 tarihi eserimizin iadesini sağladık" dedi.

Afyonkarahisar'a çeşitli temaslar için gelen Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, ilk olarak Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nı ziyaret etti. Ziyaret sonrası inşaatı devam eden yeni müzede inceleme yapan Bakan Ersoy, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına katıldı.

Ülkenin dünü, bugünü ve yarınını ilgilendiren değerli çalışmaları hep birlikte gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Ersoy, "Son 20 yılda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'müze bağlı 163 müzeyi onarım, restorasyon ve sergileme çalışmalarını yaparak yeniledik. 56 müzemizi ilk kez ziyarete açtık, 18 yeni müze binası inşa ettik. Dünyanın en zengin mozaik koleksiyonuna sahip müzeleri olan Hatay Arkeoloji ve Gaziantep Zeugma Mozaik Müzemiz ile en nitelikli Neolitik koleksiyonuna sahip müzelerinden Şanlıurfa Arkeoloji Müzemizi ziyarete açtık. Anadolu'nun ilk müze binası olan göz bebeğimiz İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin örnek bir çalışmayla sergilemesini yeniledik" dedi.'ÖZEL MÜZELERİN SAYISINI 337'YE YÜKSELTTİK'Son yıllarda inşa ettikleri müzelerle müzecilik alanında da dünyaya hedef gösteren, öncü ülkelerden biri haline geldiklerini dile getiren Ersoy, "2021 yılı 29 özel müzeyle müzecilik tarihimizde özel müze açılması için en fazla izin verdiğimiz yıl oldu. Bakanlığımız denetiminde faaliyet gösteren özel müzelerin sayısını son 20 yılda 89'dan 337'ye yükselttik. Müzelerimizin envanterinde bulunan toplam 130 bin 693 eserimizin konservasyonunu tamamladık. Son 20 yılda birçok müzemiz Avrupa'da ödüller kazandı" diye konuştu.Kaçak kazılarla ilgili de konuşan Bakan Ersoy, "'Kültür varlıkları hepimizin ortak hafızasıdır, ülkemizde gerçekleşen her kaçak kazı bu hafızaya indirilmiş bir darbedir' diyerek eşsiz değerlerimize sahip çıkılmasını hedefledik. Kültürel mirasın korunması adına tarihin en büyük başarılarından birini gerçekleştirerek son 20 yılda bakanlığımız girişimleriyle yurt dışından ülkemize 9 bin 31 tarihi eserimizin iadesini sağladık" dedi.'ÖREN YERLERİNİ 17 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ'UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki alan sayısını 9'dan 19'a yükselttiklerine dikkat çeken Bakan Ersoy, "Ülkemizdeki sit alanı sayısını, son 20 yılda 3 kattan fazla artırarak 22 bin 233'e yükselttik. Bu başarılı çalışmaların sonucu olarak müze ve ören yerlerimizin ziyaretçi sayısı, 2019'da müzecilik tarihimizin en yüksek rakamına ulaşarak, 35 milyon 48 bin 417 kişi oldu. 2021 yılında ise müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı 2020'ye oranla yüzde 80 artarak 17 milyona ulaştı" diye konuştu.Bakan Ersoy, program sonrası kentten ayrıldı.