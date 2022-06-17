Bakan Ersoy: 20 yılda 9 bin 31 eserimizin iadesini sağladık - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Ersoy: 20 yılda 9 bin 31 eserimizin iadesini sağladık

17.06.2022 13:09
Bakan Ersoy: 20 yılda 9 bin 31 eserimizin iadesini sağladık

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Afyonkarahisar'da yeni müze inşaatında inceleme yaptı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Afyonkarahisar'da yeni müze inşaatında inceleme yaptı. Bakanlığının kentteki toplantısına da katılan Ersoy, "Kültürel mirasın korunması adına tarihin en büyük başarılarından birini gerçekleştirerek son 20 yılda bakanlığımız girişimleriyle yurt dışından ülkemize 9 bin 31 tarihi eserimizin iadesini sağladık" dedi.

Afyonkarahisar'a çeşitli temaslar için gelen Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, ilk olarak Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nı ziyaret etti. Ziyaret sonrası inşaatı devam eden yeni müzede inceleme yapan Bakan Ersoy, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına katıldı.

Ülkenin dünü, bugünü ve yarınını ilgilendiren değerli çalışmaları hep birlikte gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Ersoy, "Son 20 yılda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'müze bağlı 163 müzeyi onarım, restorasyon ve sergileme çalışmalarını yaparak yeniledik. 56 müzemizi ilk kez ziyarete açtık, 18 yeni müze binası inşa ettik. Dünyanın en zengin mozaik koleksiyonuna sahip müzeleri olan Hatay Arkeoloji ve Gaziantep Zeugma Mozaik Müzemiz ile en nitelikli Neolitik koleksiyonuna sahip müzelerinden Şanlıurfa Arkeoloji Müzemizi ziyarete açtık. Anadolu'nun ilk müze binası olan göz bebeğimiz İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin örnek bir çalışmayla sergilemesini yeniledik" dedi.'ÖZEL MÜZELERİN SAYISINI 337'YE YÜKSELTTİK'Son yıllarda inşa ettikleri müzelerle müzecilik alanında da dünyaya hedef gösteren, öncü ülkelerden biri haline geldiklerini dile getiren Ersoy, "2021 yılı 29 özel müzeyle müzecilik tarihimizde özel müze açılması için en fazla izin verdiğimiz yıl oldu. Bakanlığımız denetiminde faaliyet gösteren özel müzelerin sayısını son 20 yılda 89'dan 337'ye yükselttik. Müzelerimizin envanterinde bulunan toplam 130 bin 693 eserimizin konservasyonunu tamamladık. Son 20 yılda birçok müzemiz Avrupa'da ödüller kazandı" diye konuştu.Kaçak kazılarla ilgili de konuşan Bakan Ersoy, "'Kültür varlıkları hepimizin ortak hafızasıdır, ülkemizde gerçekleşen her kaçak kazı bu hafızaya indirilmiş bir darbedir' diyerek eşsiz değerlerimize sahip çıkılmasını hedefledik. Kültürel mirasın korunması adına tarihin en büyük başarılarından birini gerçekleştirerek son 20 yılda bakanlığımız girişimleriyle yurt dışından ülkemize 9 bin 31 tarihi eserimizin iadesini sağladık" dedi.'ÖREN YERLERİNİ 17 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ'UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki alan sayısını 9'dan 19'a yükselttiklerine dikkat çeken Bakan Ersoy, "Ülkemizdeki sit alanı sayısını, son 20 yılda 3 kattan fazla artırarak 22 bin 233'e yükselttik. Bu başarılı çalışmaların sonucu olarak müze ve ören yerlerimizin ziyaretçi sayısı, 2019'da müzecilik tarihimizin en yüksek rakamına ulaşarak, 35 milyon 48 bin 417 kişi oldu. 2021 yılında ise müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı 2020'ye oranla yüzde 80 artarak 17 milyona ulaştı" diye konuştu.Bakan Ersoy, program sonrası kentten ayrıldı.

Bakan Ersoy: 20 yılda 9 bin 31 eserimizin iadesini sağladık
Bakan Ersoy: 20 yılda 9 bin 31 eserimizin iadesini sağladık
Bakan Ersoy: 20 yılda 9 bin 31 eserimizin iadesini sağladık
Bakan Ersoy: 20 yılda 9 bin 31 eserimizin iadesini sağladık
Bakan Ersoy: 20 yılda 9 bin 31 eserimizin iadesini sağladık
Bakan Ersoy: 20 yılda 9 bin 31 eserimizin iadesini sağladık
YORUMLAR
500
Bakan Ersoy: 'UNESCO Dünya Miras Listesindeki alan sayımızı 9'dan 19'a yükselttik' Bakan Ersoy: 'UNESCO Dünya Miras Listesindeki alan sayımızı 9'dan 19'a yükselttik' Birçok işletmenin aradığı eleman bu bölümden mezun oluyor Birçok işletmenin aradığı eleman bu bölümden mezun oluyor
Kaynak: DHA

Mehmet Nuri Ersoy, Arkeoloji, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Ersoy: 20 yılda 9 bin 31 eserimizin iadesini sağladık - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:05 Oğullarının eve karne getirmesini bekleyen aile, ölüm haberini alınca yıkıldı: 11.sınıf öğrencisi Kartal 4.kattan düşerek can verdi
12:59 NASA'dan tarihe geçen keşif! Dünya'ya benzeyen iki kayalık gezegen keşfedildi
12:53 Hayat ona kabus oldu! Her hafta deri değiştiren yılan adamı görenler hayrete düşüyor
12:29 Pazardaki tezgahtan saat çalan Rus turistlere suçüstü yakalandı! Saatlerin parasını alan esnaf şikayetten vazgeçti
12:10 Tuvalet canlandırmasıyla akıllara kazınmıştı! Kızının ölümünde baş şüpheli olan anne kaldığı otelden kaçtı
11:46 Efsane boksör Mike Tyson'ın arı kostümlü görüntüleri sevenlerini şaşkına çevirdi!
11:37 Haftanın son gününde gram altının fiyatı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor
11:19 Melisa Şenolsun, kendisine sansür uyguladı! Göğüs ucunu emojiyle kapattığı fotoğrafını sosyal medyada paylaştı
11:09 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu duygulandıran Adalet Yürüyüşü anısı: Oğlum 'Babamla gurur duyuyorum' dedi
11:08 Galatasaray, yeni sezon iç saha formasını tanıttı! İşte satış fiyatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 13:12:36. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Ersoy: 20 yılda 9 bin 31 eserimizin iadesini sağladık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement