Bakan Gürlek duyurdu: Tribünler ile turistik mekanları mesken tutan çetelere dev operasyon - Son Dakika
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Bakan Gürlek duyurdu: Tribünler ile turistik mekanları mesken tutan çetelere dev operasyon

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İstanbul’da turistleri hedef alan hırsızlık şebekesi ile İzmir’de "Forza" ve "Yalı" taraftar grupları arasına saklanan iki organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonla düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonların detaylarını paylaştı. Hırsızlık şebekesinin 25 ayrı eylem yaptığı belirlenirken, çete üyesi 32 şüpheli tespit edildi. İzmir'de ise taraftar görünümlü suç örgütü üyesi oldukları değerlendirilen 28 şüpheli yakalandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul ve İzmir’de organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen iki ayrı eş zamanlı operasyonun detaylarını açıklayarak, şehirlerin huzurunu bozan yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini bildirdi.

TURİSTLERİ HEDEF ALDILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, çoğunluğu yabancı uyruklu 32 şüphelinin turistik bölgelerde “sıkıştırma ve perdeleme” yöntemiyle organize hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Örgütün 25 ayrı hırsızlık eylemi yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin günde yaklaşık 10 eylem gerçekleştirerek 400 bin TL civarında suç geliri elde ettiği belirlendi. 

KURDUKLARI ÖRGÜTE "TARAFTAR" SÜSÜ VERMİŞLER

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada ise "Forza" ve "Yalı" taraftar grupları içinde faaliyet gösteren iki organize suç yapılanması deşifre edildi. 19 Eylül 2025’te Emircan Övüç’ün öldürülmesinin ardından derinleştirilen incelemelerde, iki grup arasında 8 ayda 8 ayrı şiddet eylemi gerçekleştiği saptandı.

59 örgüt mensubunun 27'sinin halihazırda cezaevinde olduğu belirlendi. İzmir merkezli 4 ilde 39 adrese yapılan operasyonda, örgüt yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 28 şüpheli yakalanırken firari 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Aramalarda silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi.

BAKAN GÜRLEK DETAYLARI PAYLAŞTI

Bakan Gürlek, operasyonların detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şehirlerimizin huzurunu bozan, vatandaşlarımızın ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin güvenliğini tehdit eden, şiddeti ve suçu kazanç kapısına dönüştüren organize yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. İstanbul ve İzmir’de bugün gerçekleştirilen iki önemli operasyon, bu mücadeledeki kararlılığımızın somut göstergesidir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen soruşturmada; çoğunluğu yabancı uyruklu 32 şüphelinin turistik bölgelerindeki tramvay, durak ve yaya geçitlerinde gruplar halinde hareket ederek özellikle yabancı turistleri “sıkıştırma ve perdeleme” yöntemiyle hedef aldığı organize hırsızlık yapılanması çözülmüştür.

Örgütün 25 ayrı hırsızlık eylemi tespit edilmiş; günde yaklaşık 10 eylem gerçekleştirerek 400 bin TL civarında suç geliri elde ettiği tespit edilmiştir. Yapılanmanın faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla İstanbul’da 35 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen diğer soruşturmada ise “Forza” ve “Yalı” taraftar grupları içerisinde faaliyet gösteren iki organize suç yapılanması deşifre edilmiştir. 19 Eylül 2025’te Emircan Övüç’ün ateşli silahla öldürülmesinin ardından derinleştirilen soruşturmada, iki grup arasında yaklaşık 8 ay içerisinde 8 ayrı şiddet eylemi meydana geldiği tespit edilmiştir.

Toplam 59 örgüt mensubunun tespit edildiği soruşturmada, 27 kişinin cezaevinde bulunduğu belirlenmiş; 32 aktif şüpheliye yönelik İzmir merkezli 4 ilde 39 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli yakalanmış ve örgüt yöneticileri gözaltına alınmıştır. Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir. Aramalarda silahlar, mühimmat, uyuşturucu hap ve çeşitli suç unsurları ele geçirilmiştir.

Kimse İstanbul’un turizm hareketliliğini hırsızlık için, taraftar kimliğini ve spor tribünlerini de silahlı hesaplaşmalar için güvenli alan olarak göremez. İçişleri Bakanlığımız ve güvenlik güçlerimizle güçlü koordinasyon içerisinde, suç örgütlerinin yöneticilerinin, üyelerinin, bağlantılarının ve suçtan elde ettikleri gelirlerin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz.

Soruşturmaları titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımıza; İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürlüklerimize ve operasyonlarda görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Şehirlerimizin huzuruna kasteden hiçbir suç örgütüne geçit vermeyeceğiz."

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Son Dakika İstanbul Bakan Gürlek duyurdu: Tribünler ile turistik mekanları mesken tutan çetelere dev operasyon - Son Dakika

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