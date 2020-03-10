Bakan Kasapoğlu'na Zirvede Brifing - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu'na Zirvede Brifing - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu'na Zirvede Brifing

7 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iki günlük Kayseri programının ilk gününde Erciyes'e çıktı.

Bakan Kasapoğlu'na Zirvede Brifing, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iki günlük Kayseri programının ilk gününde Erciyes'e çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Önceki Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de katıldığı programda Bakan Kasapoğlu'na Kayseri'deki spor yatırımları ve Erciyes ile ilgili bilgiler verdi.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu Erciyes'te ağırladı. Erciyes A.Ş.'nin hizmet binasında Bakan Kasapoğlu'na brifing verildi. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes'in dev maketi üzerinde kayak merkezi ve yatırımların tarihçesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.


KAYAK İÇİN TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK NOKTASI


Erciyes A.Ş.'de verilen brifinge Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra Önceki Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Şehmus Günaydın ve Antalya Milletvekili Kemal Çelik de katıldı. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes'in 2006 yılından itibaren etap etap yatırımlar yapılarak dünyanın sayılı kayak merkezlerinden birisi haline geldiğini belirtti. Erciyes'te farklı zorluk derecelerinde 34 pistin bulunduğunu ifade eden Cıngı, "2200 metrede kayak yapmaya başlanıyor. 3 bin 400 metrede dahi istasyonumuz var. Bu yükseklik kayak için Türkiye'nin en yüksek noktası ve dünya çapında da en yüksek irtifalardan birisi" dedi.


Erciyes'e dört farklı girişin olduğunu ve tüm giriş noktalarında sosyal alanların bulunduğunu dile getiren Cıngı, "Erciyes Kış Turizm Merkezi tamamı Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyeti olan 26 milyon metrekarelik bir alanda kurulu. Yatırımlar Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Yönetim Erciyes A.Ş. tarafından yürütülüyor. Erciyes A.Ş. Türkiye'nin ilk dağ yönetim şirketi. Tek biletle dağın her yerinde kayak yapılabiliyor" diye konuştu.


ERCİYES A.Ş. HİZMET İHRACI YAPIYOR


Erciyes A.Ş.'nin bilgi ve birikimi ile hizmet ihracına da başladığını ifade eden Murat Cahid Cıngı, "Sivas Yıldızdağı Kayak Merkezi'ni ilk başladığında biz işlettik ve danışmanlık hizmeti verdik. Şimdi Azerbaycan'da bir kayak merkezini işletiyoruz. Kalite ve mükemmellik kriterlerinde çok iyi noktadayız. Her yıl kayakçı sayısında yüzde 50 artış kaydediyoruz. Geçen yıl 2,4 milyon ziyaretçi ve 180 bin kayakçı Erciyes'e geldi" dedi. Ekonomi olarak da şehre katkı sunmaya başladıklarını dile getiren Cıngı, yapılan tanıtım faaliyetleriyle her hafta dört ülkeden beş charter seferin yapıldığını, bu yıl haftada iki olan Ukrayna'dan yapılan charter seferlerin gelecek yıl haftada üçe çıkacağını kaydetti.


YÜKSEK İRTİFA KAMP MERKEZİ İÇİN DESTEK İSTENDİ


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da brifingde Erciyes'te yapımına başladıkları Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne değinerek bu merkezin yapılmasıyla dünyanın her yerinden farklı spor dallarındaki takımları Erciyes'e kamp için getirebileceklerini söyledi. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi için iki futbol sahasının yapımını tamamladıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, yatırımların bu yıl da devam edeceğini ifade ederek kamp merkezine yapılacak olan spor salonu ve yüzme havuzu gibi sosyal tesisler için Bakanlıktan destek istedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na şehir merkezindeki spor tesisleri ile ilgili de bilgiler verdi. Başkan Büyükkılıç, brifing sonrası Bakan Kasapoğlu'na Cumhuriyet Meydanı ve Erciyes'i gösteren bir tablo hediye etti. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye Kayak Federasyonu, 3 uluslararası turnuvayı koronavirüs nedeniyle iptal etti
Şevket Kazan'ın cenazesinde yan yana saf tutan Erdoğan ve Gül'ün arasına başka biri girdi Fas'ta koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti MEB, öğrencilere ve öğretmenlere koronavirüs uyarısında bulundu

Son Dakika Haberleri
18:55 İşçi servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 14 yaralı
18:54 Adana'da işçi servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 14 yaralı
18:52 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bir yakınının cenaze namazını kıldırdı
18:52 Adana'da 6'ncı 'Özgecan Aslan Koşusu' yapıldı
18:52 SPOR Adana'da 6'ncı Özgecan Aslan Koşusu yapıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 18:59:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kasapoğlu'na Zirvede Brifing - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]