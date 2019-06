SPOR Bakan Kasapoğlu'ndan sporcular ve federasyonlara çağrı





İSTANBUL, - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Buradan çağrıda bulunuyorum. Sizler bizim için birer büyükelçisiniz. Bayramlarda, özel günlerde; hatta fırsat bulabildiğiniz her gün yaşlılarımızı, hastalarımızı ve kimsesiz çocuklarımızı ay yıldızlı formalarınızla ziyaret edip, onlara sahip çıkın ve Türk toplumunun geleneklerini yaşatın" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Yaşlılar Evi'ni ziyaret etti. Burada bulunan insanlarla vakit geçiren Kasapoğlu, yaşlıların ellerini öpüp, bayramlarını kutlayarak kendilerine çeşitli hediyeler verdi.

Milli sporcular ve federasyonlara çağrıda bulunan Kasapoğlu, "Sporcularımıza, özellikle ay yıldızlı formayı temsil eden sporcularımıza ve federasyonlarımıza bir çağrıda bulunmak için buradayız. Türk toplumu ile milli oyuncular ve milli takımlar arasındaki bağımız sadece sahada alınan sonuçlarla ilintili. Onlar bizi spor sahalarında birer büyükelçi gibi temsil ediyorlar. Kazandığında Türk toplumu nasıl seviniyorsa ya da kaybettiğinde nasıl üzülüyorsa, spor sahalarında tüm dünyaya bunu gösteriyorlar. Onlar bizim büyükelçimiz ama görevleri artık sadece spor sahalarıyla sınırlı olmamalı. Bayramlarda, özel günlerde hatta fırsat bulabildikleri her gün yaşlılarımızı, hastalarımızı, kimsesiz çocuklarımızı ve hastalarımızı ay yıldızlı formaları ile ziyaret edip Türk toplumunun geleneklerini yaşatmalılar. Buradan onlara çağrımdır; hep birlikte bu kampanyaya Türk toplumu ile birlikte el ele imza atsınlar. Hayatın kime ne zaman ne sunacağını bilemeyiz. Hepimiz yaşlanıyoruz. Geleneklerimiz, bizler daha gençken yaşlılarımıza sahip çıkmak ve yanlarında bulunmak üzerine. Bu bayram da bu geleneği hatırlamak ve hatırlatmak adına güzel biri anı oldu. Bize çağrışımlar yaptı. Genç sporcularımıza böyle mekanlara daha sık gidip gelmeleri konusunda hatırlatmalarda bulunmalıyız" diye konuştu.

"BİLET FİYATLARININ YÜKSEKLİĞİNDEN ŞİKAYET"

Ziyaret edilen insan arasında spora merakı olanların bulunduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Ziyaretimiz gayet güzeldi. Aralarında spora merakı hala diri olanlar vardı. Bir büyüğümüz voleybol maçları bilet fiyatlarının yüksekliğinden şikayet etti. Gerekenin yapılması talimatını verdim. (Gülümseyerek)" şeklinde konuştu.

"AMACIMIZ, TÜM HALKIMIZI SPORLA BULUŞTURMAK"

Tüm halkı sporla buluşturmak istediklerini ifade eden Kasapoğlu, "Bizim amacımız, tüm halkımızı sporla buluşturmak ve sporu tabana yaymak. Yaptığımız tesisler, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığımız işbirliği protokolleri... Hepsi, bu anlayışın bir aracı. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığımız işbirliği protokolü ile okullarda yeterli fiziksel ve eğitsel altyapı oluşturarak, öğrencilerin spor aktivitelerine erişiminin sağlanmasını amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

SPOR LiSELERiNE DÜZENLEME

Spor liselerinde düzenlemeler yapılacağının bilgisini de veren Bakan Kasapoğlu, "Protokol kapsamında, okullarda tasarım beceri atölyelerinin kurulması, spor faaliyetlerinin güçlendirilmesi, belirlenecek illerde spor yerleşkelerinin açılması sağlanacak. Ayrıca spor liseleri öğretim programları revize edilip, mezunların kulüp yöneticisi gibi unvanlarda istihdamının sağlanmasını, mezunlarına 1. kademe antrenörlük (yardımcı antrenör) belgesi verilmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

"AJAX ÖRNEĞİNDEN HAREKETLE, ALTYAPI KONUSUNDAKİ MOTİVASYONU ARTIRMAMIZ GEREKİYOR"

Türk futbolunda alt yapıya önem veren kulüp sayısının azlığına dikkat çeken Kasapoğlu, "Futbolumuzun en önemli sorunlarından biridir bu altyapı meselesi. Ülkemizde altyapıya önem veren kulüplerimiz yok değil, var. Ama yeterli olamıyor. En önemli örneği Altınordu. Biz, bakanlık olarak Altınordu modelinin gelişmesi ve tüm ülkeye yayılması adına bu misyondaki kulüplerimizi, diğer kulüplerimizden biraz daha farklı ve fazla destekleyeceğiz. Ancak, kulüplerimizin tıpkı dünya futbolunun lider ülkeleri Almanya, Fransa, İngiltere gibi idari, mali ve sportif yönden yeniden yapılanma sürecine girmesi gerektiğine inanıyorum. Görüyoruz ki; Avrupa kulüpleri, planlı kalkınma programları uygulayarak gelişti. Hafta sonu Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu'nda bir örnek vermiştim: Ajax. Hepimiz Ajax'ın ortaya koyduğu altyapı modeline gıptayla bakıyoruz. Ama maalesef altyapıyı önemseyen, bu anlamda mesafe kaydetmiş çok fazla kulübümüz yok. Ajax örneğinden hareketle, altyapı konusundaki motivasyonu artırmamız gerekiyor. Yine Türkiye Futbol Federasyon Genel Kurulu'nda futbolda 5 gelişmiş ülke modelinin inceleneceği ve değerlendirileceği söylendi. Kayıtlara da geçti. Gelecek adına umutlandıracak gelişme tabii ama lafta kalmamalı. Biz de takipçisi oluruz elbette" dedi.

"YABANCI KONUSUNU ÇÖZÜME KAVUŞTURACAK OLANLAR FUTBOLUN TÜM PAYDAŞLARIDIR"

Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbolda yabancı sayısındaki tartışmalarla ilgili ise şöyle konuştu: "Yabancı konusunu çözüme kavuşturacak olanlar başta Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüplerimiz olmak üzere, futbolun tüm paydaşlarıdır."

"TARAMALAR 5 AŞAMADAN OLUŞUYOR"

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme' projesi hakkında da bilgiler veren Bakan Kasapoğlu, "Proje kapsamında 81 ilde ilkokul 3. sınıfta okuyan 1 milyon 226 bin sporcu adayının taraması gerçekleştirildi. Beş ayak üzerinden uyguladığımız projede ilk olarak, her yıl Mart-Nisan-Mayıs aylarında en az 1 milyon 3. sınıf öğrencisi, el kavrama, esneklik, sürat koşusu, çabukluk gibi özelliklere göre taranıyor. Taramalar sonunda özellikleri ortalamanın üzerinde olan öğrenciler 3 modüllük bir eğitime tabi tutuluyor. İlk modül 2, ikinci modül 4, üçüncü eğitim modülü ise 6 ay sürüyor. Beşinci ve son aşamada ise ileri düzeyde spor eğitimleri verilen yaklaşık 4 bin öğrencinin Türkiye'nin sporcu havuzundaki yerini alması sağlanıyor" ifadelerini kullandı.

"DOPİNGE TAVİZ VERMİYORUZ"

Doping konusunda tavizlerinin olmadığının altını çizen Kasapoğlu, "Dopinge Karşı Sıfır Tolerans' prensibimizi taviz vermeksizin uyguluyoruz. Rakamsal olarak ifade etmek gerekirse, 2018 yılında 3 bin 486 doping örneğinin 47'si 'ihlal' olarak kayıtlara geçti. Federasyonlara göre dağılımına bakıldığında; vücut geliştirme 24, güreş 7, atletizm 4, halter 4, futbol 2, yüzme, boks, bisiklet, hentbol ve judoda 1'er ihlale rastlandı" dedi.

"DÜNYA FUTBOLUNDA VARLIĞIMIZI ARTIRACAK YAPISAL DEĞİŞİMLERE DAHA FAZLA İHTİYACIMIZ VAR"

Futbolda sportif başarının yanında strateji, yönetim, finans, pazarlama gibi parametrelerin önemine dikkat çeken Kasapoğlu, "Futbol adına başarının sadece sportif anlamda yetmediği, strateji, yönetim, finans, pazarlama, üretim gibi endüstriyel parametrelerin de öneminin her geçen gün arttığı bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. Ülkeler büyük pastadan daha fazla pay alabilmek, bu endüstrinin dinamosu, itici gücü haline gelebilmek için sürekli yeni fikirler, etkili stratejiler üretiyorlar. Futbol ekonomisi önemli bir ihtisas alanı olarak, etkin çalışmalar ortaya koyabilmek için önümüzde duruyor. Dolayısıyla bizim Türkiye olarak, potansiyelimizi gösterecek ve dünya futbolunda varlığımızı artıracak yapısal değişimlere daha fazla ihtiyacımız var. Bakın bu konuda bizim bir de avantajımız var. Sporun içinden gelen bir cumhurbaşkanımız var. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 17 yılda sporda devrim niteliği taşıyan tesisleşme hamlelerini gerçekleştirdik. Bugün Avrupa'nın en modern tesislerine sahibiz. Bu çaba, bu değişim ve dönüşüm uzak yakın herkesin dikkatini çekiyor ve bu da iş birliği fırsatlarını her zaman gündemde tutuyor. Bugün Türkiye, başta UEFA olmak üzere uluslararası anlamda tamamında organizasyon bakımdan kabul görüyorsa, burada ortaya konan bu çabaların katkısı vardır. Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi finali gibi önemli organizasyonların Türkiye'de gerçekleştirilmesi, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde dışarıya verdiğimiz istikrarlı ve güçlü bir ülke imajının neticeleridir. Elbette fırsatların böylesine lehimize olduğu bir dönemde, organizasyon zekasının, yeni fikirlerin ve atılımların bizim daha çok gündemimizde yer alması gerekir" şeklinde konuştu.

"2020 OLİMPİYATLARI'NDAN MİLLİ SPORCULARIMIZA OLAN İNANCIM TAM"

2020 Tokyo Olimpiyatlarında milli sporculardan beklentisinin büyük olduğunu belirten Kasapoğlu, "Tokyo 2020 Olimpiyatları'na katılım sürecinde milli sporcularımıza olan inancım tam. Rio 2016'ya, 21 spor dalında, 103 sporcuyla katılmış ve bir altın, 3 gümüş, 4 bronz olmak üzere 8 madalya ile tamamlamıştık. Ancak, bu Türkiye'nin potansiyelini yansıyor mu diye soracak olursanız, hayır yansıtmıyor. Bu, Türkiye'nin son 17 yılda yaptığı yatırımları da karşılamıyor. 2020 için şu anda madalya sayısı vermeyim ama sporu ruhunda hisseden bir ülkenin Bakanı olarak benim de beklentim büyük elbette" dedi.

"TÜRKİYE OLİMPİK HAZIRLIK MERKEZİ'NDE GELECEĞİN ŞAMPİYONLARINA YOL HARİTASI HAZIRLANIYOR"

Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerine büyük önem verdiğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Bu merkezlerimizi ülkemiz sporu adına ben çok önemsiyorum. Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda, TOHM'dan 16 milli sporcumuz mücadele etmişti. Bu sayının Tokyo 2020'de çok daha fazla olacağına inanıyorum. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'miz, 22 ilde ve 22 branşta faaliyet gösteriyor ve 1070 sporcumuz bulunuyor. Bu merkezlerde geleceğin olimpiyat şampiyonlarına, spor yaşamlarının yanı sıra akademik eğitimlerinin ve kariyer planlamaları noktasında da yol haritası hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

"FUTBOLDA EN ÖNEMLİ PROBLEMLER FİNANSAL KONULAR"

Futbolda en büyük problemlerin finansal konular olduğunu söyleyen Kasapoğlu, "Futbolda en önemli problemler finansal konular. Bugüne kadar yönetim hatalarıyla oluşan büyük borçlanmalar, bütün kulüplerimizi içine alan bir girdaba dönüşmüş durumda. Futbolumuzun artık kendi değerini, idari, mali ve sportif anlamda çağdaş ve gerçekçi yöntemlerle, uluslararası bakış açısına da uygun strateji ve planlarla mutlaka şekillendirmesi gerekiyor" diye konuştu.

"ÇAĞDAŞ VE ETKİN BİR SPOR SİSTEMİNE DÖNÜŞÜM SAĞLAYACAĞIZ"

'Spor Türkiye' projesi hakkında da bilgiler veren Kasapoğlu şöyle konuştu: "Bu modelle çağdaş ve etkin bir spor sistemine dönüşüm sağlayacağız. Amatör spor kulüplerine, bakanlığımız tarafından verilen ayni ve nakdi tüm desteklerde artık, kulübün faaliyette olduğu branş, faal lisanslı sporcu, antrenör sayılarına, eğitim ve altyapıya yaptıkları yatırımlara göre 'yerinde denetim' esasına göre kriterler koyacağız."

"GENÇLERİMİZİN BAYRAM COŞKUSUNU ESKİ GÜNLERDEKİ GİBİ YAŞAMALARINI DİLİYORUM"

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bayram namazını Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii'nde kıldı. Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekiştiği günler olduğunu belirten Kasapoğlu, "Gençlerimizin bayram coşkusunu eski günlerdeki gibi yaşamalarını diliyorum." dedi. Kasapoğlu, bayram namazının ardından vatandaşların bayramını kutladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, başı rahmet, ortası mağfiret sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifi Millet ve Ümmet olarak idrak ettiklerini ifade etti. Ramazan Ayı boyunca oruçların tutulduğunu, ibadetlerin yapıldığını belirten Kasapoğlu, "İnşallah layıkıyla idrak etmişizdir. Bayramlar; birliğin, beraberliğin, kardeşliğin pekiştiği günler. Millet ve Ümmetimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Gençlerimizin bayram coşkusunu eski günlerdeki gibi yaşamalarını diliyorum. Bu vesileyle tüm Milletimizin Ramazan Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Sağlık, afiyet, birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlar temenni ediyorum." dedi.