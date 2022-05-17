Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na "Atatürk Havalimanı" tepkisi: Kültür ve doğa projesi yapacağını açıklamıştı, kendisiyle ters düşüyor - Son Dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başkent Millet Bahçesi'nde incelemenin ardından açıklamalarda bulundu. Kurum, Atatürk Havalimanı'nı millet bahçesi yapma kararının CHP'de ve muhalif diğer partilerde tepkilere sebep olmasına da değindi.

"HİÇBİR KONUT İMARINA AÇILMAYACAK"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bölgenin imara açılacağını öne sürmesine de yanıt veren Kurum, "Atatürk Havalimanındaki projemize (Millet Bahçesi) devam edeceğiz. Günde bir milyon vatandaşımızın ziyaret edeceği bir yer olacak. Hiçbir konut imarına açılmayacak. İstanbul bir deprem merkezi. Olası bir toplanma durumunda burası (Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi) önemli bir rol oynayacak." dedi.

"GENEL BAŞKANLARI AÇIKLAMALARINDA TERS DÜŞÜYOR"

Kurum; Kılıçdaroğlunun "Bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir. O makinelerin müteahhiti; sana ise özel ilgi göstereceğiz!" sözlerine ise CHP liderinin geçen senelere Atatürk Havalimanı'nı millet bahçesi yapacağını açıkladığı sözlerle yanıtladı. Bakan, "Bizim açıklamalarımızı bir kenara bırakalım. Kılıçdaroğlu, buraya kültür ve doğa projesi yapacağını açıklamıştı. Kendi genel başkanları bile açıklamalarında ters düşüyor." ifadelerini kullandı.

Kurum'un açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir muhalefet partilerinin böyle bir çalışmaya karşı çıktığını, böyle bir tartışmanın parçası olduğunu göremezsiniz. Dünya başkenti İstanbul'un kalbine, herkesin örnek göstereceği ve İstanbul'a gelen bütün ziyaretçilerin uğrak yeri olacak büyük bir yeşil bir alanı, yeşil koridoru yapacaksınız ondan sonra bir de muhalefetin tehditleriyle, yalanlarıyla, iftiralarıyla uğraşacaksınız. Hakikaten, bunu bana birisi anlatsın arkadaşlar. Muhtemelen talimatları aldılar. Onlar aldığı talimatları yerine getirsin, biz dünyanın en büyük yeşil alanını İstanbul'a, Allah'ın izniyle kazandıracağız. Şimdi gelelim konumuza. Tek tek anlatıyorum ki, arkadaşlar, iyi anlasın.

"GÜRÜLTÜ VE HAVA KİRLİLİĞİ VARDI"

Atatürk havalimanımız, 1900'lerin başında Türkiye'de ilk hava ulaşımının başlatıldığı yerdir. 1953 yılında uluslararası hava trafiğine açılmıştır. Fakat ulaşımda; uçak kullanımının yoğunlaşması nedeniyle hem uçak hem de yolcu kapasitesini fazlasıyla aşmış, Türkiye'nin beklentilerini ve hedeflerini karşılayamaz duruma gelmişti. Şehircilik açısından bakıldığında, daha önce İstanbul'un uzak bir bölgesinde yer alan Atatürk Havalimanı bugün; Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy ve Küçükçekmece gibi nüfusu milyonları aşan insanımızın yaşadığı bir bölgenin tam merkezinde yer alıyor. Bu anlamda nüfusla birlikte, burada yaşayan İstanbullular için de pek çok sorunu beraberinde getiriyordu. Hem çevresel hem de sağlık açısından; çevrede yaşayan insanımız uçaklardan kaynaklanan bir gürültü ve hava kirliliğiyle karşı karşıya kalıyordu.

"ULAŞIM BÜYÜK ORANDA RAHATLADI"

Peki, dünyada bizimki gibi kapatılan ve dönüştürülen havalimanları yok mu? Bakın Almanya Berlin'de Tempelhof Havaalanı vardı. 2008'de kapatıldı. Almanya'nın en çok kullanılan havaalanlarından bir tanesiydi. Çok eskiydi. Kapasitesini doldurmuştu. Alman devleti bir karar aldı. Burayı kapatarak yeni bir yaşam alanına dönüştürdü. Bugün de almanlar oraya gidip piknik yapıyor, uçurtma uçuruyor, bisiklet sürüyor, spor yapıyor. Uçaklardan kaynaklanan gürültü kirliliği, egzoz gazı kirliliği tamamen ortadan kalkmış, çevresinde trafik sorunu kalmamış, etrafında oturan vatandaşlar mutlu, oradaki işletmeler mutlu. Hem milyonlarca metrekarelik yeni bir yaşam alanı oluşturulmuş hem de Berlin'de vatandaşlar çok daha modern ve büyük bir havalimanına kavuştular. İşte aynısı burada da oldu. Artık trafik yüzde 30-40 azaldı. Hava kirliliği yok. Ulaşım büyük oranda rahatladı.

Şimdi bugün, Atatürk Havalimanı'nın yanına giden sözde çevrecilerin, maskeli doğaseverlerin, bizim çağın ve insanımızın temel ihtiyaçlarına göre tasarladığımız bu dev projeye; elle tutulur hiçbir mesnede dayanmaksızın iftira attıklarını, itiraz ettiklerini görüyoruz. Bunların daha önce kendi belediyelerinde yaşanan çevre katliamlarına, kesilen ağaçlara sesleri çıkmaz, gözleri görmez. Mevzu Haliç'in temizlenmesi olduğunda, dünyanın en teknolojik atıksu arıtma tesisleri iptal edilirken, yapraklardan alkış beklerler.

"MEVZU KENDİLERİ OLUNCA 3 MAYMUNU OYNARLAR"

En güzel sahillerimizi, koylarımızı kaçak yapılarla dolduranlara karşı kulakları sağırdır. Çıkıp bu dev çevre projesine; felaket, israf, rezalet diyerek karşı çıkan; etrafına maskeli çevrecileri toplayan, millet nezdinde sicili tescil edilmiş CHP zihniyeti ve yandaşları; nedense mesele kendi belediyeleri olunca 3 maymunu oynarlar. Görmezler, duymazlar, konuşmazlar. Hadi bizim açıklamalarımızı bir yana bırakalım. Kendi genel başkanınız bile sizin bugün yapacağınız eylemi boşa çıkaracak bir açıklama yapıp 'burayı bir kültür ve peyzaj projesi' yapacağını açıkladı. Ya genel başkanınıza itimat etmiyorsunuz ya da burada meseleniz başka.

"MESELE MİLLET BAHÇESİ DEĞİL"

Açık söylüyorum. Dün Gezi'de nasıl mesele çevre değilse, ağaç değilse bugün de mesele millet bahçesi değildir. Kaldı ki dün Gezi'de güya ağaç kesilmesine karşı çıkanlar, bugün ne gariptir ki; Atatürk Havalimanı'ndaki millet bahçesine yüz binlerce ağaç dikilmesine karşı çıkıyorlar. Milletimiz şunu iyi bilmelidir. Burada mesele, her hayra engel olmayı vazife bilmiş, parti programına bile 'istemezük' zihniyetini işlemiş olan, halktan ve halkçılıktan, çevrecilik ve doğaseverlikten uzak CHP'nin o klasik, çarpık tavrıdır. Değerli arkadaşlar biz hep söylüyoruz, kendilerine ve temsil ettikleri kararmış zihniyete de cevap olsun. Hala anlayamadınız. Bu millet, bu 16 milyon İstanbullu hizmet bekler, iş bekler, proje bekler. İstanbul'u yönetmek proje ister, yatırım ister, vizyon ister, aşk ister. İstanbul'da çakılmış bir tek çivisi, dikilmiş bir tek fidanı, ekilmiş bir tek çimeni, gençlerimiz çocuklarımız için yapılmış bir tek parkı, kadınlarımız yaşlılarımız için inşa edilmiş bir tek yeşil alanı olmayanlar; vadettiği her konuda sıfır çekenler; bize çevrecilikten, bize doğa hassasiyetinden söz edemez.

"SİZE RAĞMEN DURMAYACAĞIZ"

Atatürk Havalimanı üzerinden yine o çok alışıldık 'Atatürk istismarına' sarılanların; Gazi Mustafa kemal Atatürk'ün bu aziz millet için çizdiği 'muasır medeniyetler' istikametini doğru anlamalarını istiyoruz. Kendilerine bir hatırlatma mahiyetinde ifade etmek isterim. Ne demişti Gazi Mustafa Kemal; 'Biz yaptıklarımızı asla yeterli göremeyiz. Çünkü daha büyük işler yapmak mecburiyetindeyiz. Ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız.' Biz 20 yıldır, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu cennet vatanı; her karışına yaptığımız dev proje ve yatırımlarla; Mustafa Kemal'in 'Hayal ettiği o ülke haline getirdik. 'Ama durmayacağız! Size rağmen, sizin köhnemiş zihniyetinize, karanlık anlayışınıza rağmen, sahte çevreciliğinize rağmen, tehditlerinize rağmen durmayacağız. Çünkü kâinatın tüm karanlığı bir araya gelse, Türkiye'nin aydınlık yarınlarını karartamaz, gölgeleyemez, köreltemez. Biz, bu ülkeyi her açıdan mamur kılacağız, şehirlerimizi dünya başkentleriyle yarışta en ön safa çıkaracağız, evelallah bu ülkeyi muasır medeniyet seviyesinin de üstüne çıkacağız.

"HERHANGİ BİR KONUT İMARINA AÇILMAYACAK"

Ben, 16 milyon İstanbullu kardeşimi ve 85 milyonluk büyük Türkiye Ailesi'ni bir kez daha müjdeliyorum. Biz, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapacağımız Türkiye'nin en büyük millet bahçesini, günde 1 milyondan fazla insanın aynı anda vakit geçireceği; piknik yapacağı, spor yapacağı, yürüyüş yapacağı, kitap okuyacağı, dinleneceği, nefes alacağı bu eseri; ilk fidanlarıyla buluşturmak için gün sayıyoruz. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapacağımız fidan dikim töreni için hazırlıklarımıza heyecanla devam ediyoruz. İstanbul'un en değerli arazisini herhangi bir imara açmadan, ticari ya da konut alanı yapmadan milletin hizmetine sunuyoruz. İnşallah tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak millet bahçemiz, 132 bin 500 ağacıyla İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil bir koridora dönüşecek, İstanbul'un akciğeri olacak. Bakın 2018 yılında havalimanı ve çevresinde karbondioksit emisyonu 1 milyon tona çıkmışken, havalimanının taşınmasından sonra bu oran 75 bin ton seviyelerine düşmüş. Millet bahçemizle birlikte ağaçlarımız da filizlendiğinde bu oran çok daha aşağı seviyelere düşecek, bahçemiz iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadelemize güç katacak. Olası bir afet durumunda İstanbul'un en merkezi afet toplanma alanı, deprem toplanma alanı yine burası olacak. Hülasa bu mekân, İstanbul'un kalbi olacak. Milletimize şimdiden hayırlı olsun."