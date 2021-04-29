Son dakika haber... Bakan Soylu: Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı engellemiştir (2) - Son Dakika

Son dakika haber... Bakan Soylu: Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı engellemiştir (2)

29.04.2021 02:11
Son dakika haber... Bakan Soylu: Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı engellemiştir (2), System.String[]

Son dakika haber: 'DÜNYA PARMAK ISIRARAK BİZİ TAKİP ETTİ'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin koronavirüs salgını ile mücadelesine ilişkin, "Yarın 19.00'dan itibaren tam kapanma dönemine giriyoruz.

'DÜNYA PARMAK ISIRARAK BİZİ TAKİP ETTİ'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin koronavirüs salgını ile mücadelesine ilişkin, "Yarın 19.00'dan itibaren tam kapanma dönemine giriyoruz. Tabloda eğriler gözüküyor. Ne zaman tedbir almışsak, kapanmışsak, kısıtlama koymuşsak iniş keskin bir şekilde, hatta çıkış biraz yatay çıkıyor, iniş daha keskin bir şekilde inebilme kabiliyetine sahip. Bu salgın başladığı andan itibaren Türkiye doğru bir yol tutturdu. İki avantajı vardı, bir meseleyi Avrupa ve dünyayı görerek iyi okudu. İki Türkiye'nin sağlık alt yapısı birçok kez dayak yediğimiz, 'bu paraları fuzuli harcadınız' dedikleri, 'şehir hastanelerine gerek var mıydı' dedikleri, tüm sorgulamaları yaptıkları sanki dünyadan para yağıyor, biz de bu paraları istediğimiz yere yatırım yapabilmeye haizmişiz gibi 'niye siz bunları şu sistemlerle yaptınız' diye eleştirilerle karşılaştığımız ama salgın döneminde gördük ki bütün dünya parmak ısırarak bizi takip etti" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE GÖRÜNENİN ÇOK DAHA FAZLASIDIR'

Türkiye'nin geçen ayı tüm zamanların en iyi ihracat rakamıyla kapattığı bilgisini veren Soylu, şöyle devam etti: "Biz geçen ayı 18,9 milyar ihracatla kapattık. Tüm zamanların en iyi ihracatıyla. Dünyada bu meseleyle karşı karşıya kalmış da bu kadar dinamik süreç üretebilme kabiliyetine sahip başka bir ülke söz konusu değildir. Türkiye'yi eldeki rakamlarla, görünenlerle değerlendirenler her zaman yanılmıştır. Türkiye görünenin çok daha fazlasıdır. Bugün ekonomimizin, aynı zamanda üretimimizin, ihracatımızın, sağlık yapımızın, dayanışmamızın, fedakarlığımızın esas itibariyle karşılığı tam anlamıyla budur. Türkiye bu süreç içinde ölçüp biçerek, vatandaşın psikolojisini ölçerek, ona ciddi ekonomik katma değer sağlayarak bu zor zamanda, vatandaşımın devletten beklediğini yerine getirerek elinden geleni ortaya koydu. Keşke böyle bir şeyler karşı karşıya kalmamış olsaydık. Tam kapanma döneminden sonra milletçe kurallarına tam anlamıyla uyarsak. Ne kadar insan, sektör varsa bizden istisna bekliyor. Ben yorgunum, her birine cevap vermekten. Biz hükümet olarak işin yürütme açısından bir engelimiz söz konusu değil. Üretimi, tarımı, sağlığı, ormanı, güvenliği, tedariki ve kamunun birtakım işlerini yürütmekle sorumluyuz."Bakan Soylu, kreş ve gündüz bakım evlerinin açılmasıyla ilgili soru üzerine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüştüğünü söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararını beklediklerini belirten Soylu, "Bakanımızın kararı, ilk kararda duruyor, açmamamız konusunda. Bütün çalışma şartlarını düşünerek bir değerlendirme yapıyoruz. Netice itibariyle hükümetimizin de ortaya koyduğu çerçeve bu şekilde. Bu çerçevede karar verme standartlarını tüm sektörlerle de değerlendiriyoruz. Mahkemeler nasıl çalışacak, avukatlar nasıl gidecek bütün bunlarla ilgili değerlendirmelerle ilgili adımların tamamı topyekun bir anlayışla sağlanıyor. Aile Bakanlığı da bir çalışma yapıyor. Kendilerine gelen talepleri de ele alıyorlar. Ona yönelik bir karar verecekler biz de istisnayı koyacağız" dedi.Soylu, alkol kısıtlaması tartışmalarıyla ilgili bir rahatsızlığının olmadığını belirterek, önemli olan Türkiye'nin bu süreçten sağlıklı bir şekilde çıkması olduğunu söyledi.Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulanların bu durumu suistimal etmemeleri için alınan önlemlere örnek veren Soylu, "Siz buraya geldiniz, Turkuaz kartınız var. Turkuaz kartlılara nasıl izin verilecek, 'İstanbul ile Ankara arasında programım var' diyeceksiniz bunun için geçerli. Yani Antalya'da yükledi lojistiğini, İstanbul'a götürüyor. Ama bu karttan başka yerlerle istifade etme şansı sağlamayacağız. Biz dün sabah iki ayrı toplantı yaptık. Tüm kuralları kolluk birimlerimizle, valilerimiz, kaymakamlarımızla harfi harfine uygulayacağımız kuralları belirledik. Vatandaşımızın da bu kurallara üstün bir noktada riayet edebileceğine inanıyorum" değerlendirmesini yaptı.Otel rezervasyonu bulunan kişilerle ilgili anlaşmazlıklara açıklık getiren Soylu, şöyle konuştu: "Otel rezervasyonunu kapanma kararından önce yaptırmış olanlar perşembe akşamına kadar gidebilirler. Perşembe akşamından sonra gitmeleri gerekiyorsa, gidemezler. Seyahat izin belgesi almaları lazım. Bu da izin belgesinin içerisinde yok. Ancak şöyle bir şey var. Oteldelerdir, çıkışları pazartesi, salı günüdür, elbette ki dönüşlerinde seyahat izin belgelerini alabilirler ve otel rezervasyonlarına dönebilme imkanlarına sahip olabilirler."KRİPTO PARA VURGUNU SORUŞTURMASIThodex CEO'su Faruk Fatih Özer ile ilgili soruyu cevaplayan Soylu, davanın gizlilik üzerinde olduğunu söyledi. Soylu, "Şu ana kadar 82 kişiye yönelik gözaltı kararı çıktı. 77 kişi gözaltına alındı. Hala gözaltında olan, sorgulamaları devam edenler var. Bu hadise ortaya çıkar çıkmaz Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kırmızı bülten kararını Adalet Bakanlığı'na iletti. Biz de gece yarısı itibariye Interpol'e ilettik. Interpol de ertesi gün saat 10.00'da kırmızı bülten çıkardı. Biz buradan yapabildiğimiz ölçüde internetten teknik takip yapmaya çalıştık. Bu konuda karşılıklı Arnavutluk makamlarıyla değerlendirmemiz sürdü. Onlardan da izin alarak 4 ülkeye ekip çıkardık. Bu ülkelerde şu anda ekiplerimiz var. Orada ilgili makamlarla Karadağ'dan Kosova'ya kadar, Arnavutluk'un etrafındaki 4 ülkeye ülkelere ekipler gitti. Kırmızı bültenle yakalandığı zaman bu ülkelerin önemli bölümüyle iade anlaşmamız var" şeklinde konuştu.'2 MİLYAR DOLAR SÖZ KONUSU DEĞİL, 108 MİLYON DOLAR'Geçmişte para piyasaları ile iş yaptığı dönemle kıyaslama yapan Soylu, şöyle konuştu: "Biz üniversite 4'teyken İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Karaköy'deydi. Biz 3 arkadaş para piyasalarına merak saldık, bir şirket kurduk. Biz 3 tane bıcır, Türkiye'de yaptığımız programların daha sonra ABD piyasasında yapıldığını duyduk. Temel analiz yapıyorduk. Para piyasalarını takip ederdik, 1993'e kadar yaptık, bıraktık. Diğer arkadaşlardan devam edenler oldu ben devam etmedim. Para piyasaları ile ilgili böyle bir müktesebatım var. Bir haber çıktı 2 milyar dolar. Bu büyük bir para. 'Para piyasasıyla ilgilenenler niçin buna itiraz etmedi' diye baktık. Soruşturmayı arkadaşlarımız yapıyor, bilirkişilerin çağrılmasını da özellikle ben istedim. 'Acaba bu rakamları büyütüp acaba ekonomik sansasyon mu yaratmaya çalışıyor birileri' diye İçişleri Bakanlığı'nın verdiği refleksle de düşünmüyor değilim. Arkadaşlarımız şu ana kadar elde ettikleri 108 milyon dolarlık bir portföy. Kriptonun nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Biraz kendi zihnimde altına benzetiyorum. İşlem hacmi ayrıdır portföy ayrıdır. Borsada da öyleydi o zamanlar. Burada bir avukat böyle bir şey dile getirdi. 2 milyarlık dolar öyle kaldı. Şu ana kadar bizimkilerin tespit ettiği 108 milyon dolarlık bir portföy. Nereden tespit ediyorlar, muhasebecisinden bilgi işlemcisine kadar kaç günden beri bunları sorguladılar. 2 milyar dolar şu ana kadar söz konusu değil, 108 milyon dolar var. Büyük para tabii. Hemen arkadaşlarımız ilgili savcılarla görüşerek gözaltı yaptılar. Burada gerekli tedbirleri de aldılar. Arnavutluk güvenlik güçleri arkadaşlarımız da oradalar. Bizimkiler sadece refakat ediyor. Yani net bir şey söylemem doğru olmayabilir. Aldığımız bilgiler var ama soruşturmanın gizliliğine riayet edelim."'7 BİN 412 MAĞARA VE SIĞINAĞA GİRİLDİ'Terörle mücadelede konsept değiştirildiğini bildiren Soylu, "Savunma değil taarruz, terörü kaynağında yok etmek, terör alanını sürekli baskılamak ve bütün bu anlayışla 15 Temmuz'dan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm güvenlik birimlerine verdiği bu talimat bir işlevsellik kazandı. Sonbahar- kış operasyonlarımız var. Planladığımız operasyonların sayısını aştık. Büyük operasyonlarımız, küçük operasyonlarımız var. İlkbahar- yaz operasyonlarımıza başladık. Şu ana kadar yaptıklarımızla ilgili değerlendirmelerimizi de ortaya koyalım. Terörü kaynağında yok etme konusunda, savunma değil taarruz konusunda, kesintisiz operasyonlar konusunda topyekun mücadele kararlılığımız devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 'inlerine gireceğiz' demişti. O talimatı verdikten sonra Türkiye içerisinde 7 bin 412 mağara ve sığınaklarına girildi. Terör örgütü bunları bir günde imal etmedi. Bunlar, tam 40 yıldır biriktiriliyor. 94 ton patlayıcı o tarihten bu yana, 257 füze roket, bunları herhalde PKK kendi fabrikasında imal etmedi. 2 bin 839 silah, 1168 EYP, 4 bin 419 el bombası ve 432 ton gıda ele geçirildi, bu mağaraların tamamında. Türkiye'de terörist sayısı 282'dir" açıklamasında bulundu.'TERÖRLE MÜCADELEDE BAMBAŞKA YIL OLACAK'Soylu ayrıca, "Karayılan mağarasından dışarı çıkamıyor. Zavallı sporu da mağarasında yapıyor. Bu yıl terör örgütü mensuplarının kaçış yılı olacak. Bu yıl bambaşka bir yıl olacak terörle mücadelede" dedi.

Haber:  Caner ÜNVER/ANKARA,


Süleyman Soylu, İstanbul, Türkiye, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bakan Soylu: Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı engellemiştir (2) - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Varank'tan televizyona çıkan uzmanlara yerli aşı sitemi! Bir kişiyi ayrı tutup isim verdi Bakan Varank'tan televizyona çıkan uzmanlara yerli aşı sitemi! Bir kişiyi ayrı tutup isim verdi Yasak Elma'nın başrol oyuncusu diziye veda ediyor Yasak Elma'nın başrol oyuncusu diziye veda ediyor Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler Son Dakika! Bakan Soylu: Thodex'te 2 milyar dolarlık bir bulgu yok, 108 milyon dolarlık bir portföy söz konusu Son Dakika! Bakan Soylu: Thodex'te 2 milyar dolarlık bir bulgu yok, 108 milyon dolarlık bir portföy söz konusu ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan S-400 krizini körükleyecek sözler: ABD, Türkiye'yi doğrudan uyardı ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan S-400 krizini körükleyecek sözler: ABD, Türkiye'yi doğrudan uyardı Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş
Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek         
01:02
Bakan Soylu sayı verdi! Gri pasaportla yurt dışına gidip dönmeyenlerin sayısı bilinenden daha fazlaymış Bakan Soylu sayı verdi! Gri pasaportla yurt dışına gidip dönmeyenlerin sayısı bilinenden daha fazlaymış         
00:29
Sergen Yalçın, sıradaki rakibe gözdağı verdi: Cumartesi günü sahada görüşürüz, konuşmaya benzemez bu işler Sergen Yalçın, sıradaki rakibe gözdağı verdi: Cumartesi günü sahada görüşürüz, konuşmaya benzemez bu işler         
23:45
Josef'ten ortalığı karıştıracak sözler: Rize'ye berabere kalsın diye inanılmaz prim önerdiler Josef'ten ortalığı karıştıracak sözler: Rize'ye berabere kalsın diye inanılmaz prim önerdiler         
23:02
Son Dakika: İstanbul otogarında PKK'lıların bir aracın altına yerleştirdiği 5 kilo patlayıcı ele geçirildi, 2 kişi yakalandı Son Dakika: İstanbul otogarında PKK'lıların bir aracın altına yerleştirdiği 5 kilo patlayıcı ele geçirildi, 2 kişi yakalandı         
21:48
RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza         
19:23
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir         
15:45
Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı         
15:37
Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak         
12:10
Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı         
11:36
Kayınvalidesinin Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi         
11:27
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi         
10:58
Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler         
10:46
2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor 2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor         
10:36
728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı         
10:01
Hakemlerin işi gerçekten zor! Kulüp başkanı sahaya inip penaltıyı iptal ettirdi Hakemlerin işi gerçekten zor! Kulüp başkanı sahaya inip penaltıyı iptal ettirdi         
09:47
İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 02:52:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Bakan Soylu: Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı engellemiştir (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement