Bakan Soylu, Polis Okulları Müdürleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Bakan Soylu, Polis Okulları Müdürleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

"LGBT kavramına tartışma ve kabul görme zemini oluşturmaya çalışıyorlar"

"PKK korkusundan telsizle bile konuşamıyor"

"Bataklık Operasyonu ile uluslararası uyuşturucu tacirlerini yakaladık"

ANKARA - Polis Okulları Müdürleri Eğitim ve Koordinasyon toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz gecesinde milletin ve vicdanlarının dediğini değil efendilerinin dediğini yaptılar. Teşbihte hata olmaz, FETÖ bir rutubet gibiydi. Binanın temeline sızan, onu çürüten, kötü kokan rutubet gibi bir yapı" dedi.

Kaçaklık ve Organize Suçlar ile Mücadele Daire Başkanlığında gerçekleşen toplantıda Polis Akademisi Polis Okulu Müdürleri ve Daire Başkanları ile buluşan İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünün yaklaştığını hatırlatarak, "Esasen o gece ve eski darbelerde yaşananların gelecekte tekrara yaşanmaması için hep birlikte bir bilinç oluşturmaya gayret edeceğiz. 27 Mayıs'ı 20 yıl "Hürriyet ve Anayasa Bayramı" olarak bu ülkede zorla kutlattılar. İşte biz 15 Temmuz'da bu milletin aklıyla alay eden kirli zihniyetin tüm izlerini tekrar o gece bir bilinçle silmeye çalışacağız. O gece ile ilgili özellikle şunu belirtmek isterim ki, 15 Temmuz gecesinde Cumhurbaşkanı liderliğinde bu milletin ortaya koyduğu kıyam hali sadece o geceye ait değildir. Başlangıcı çok öncedir ve o gece de bitmiş değildir. Bu kıyam hali ülkemiz ve milletimiz için hala devam etmektedir. Biz hala o kıyam hali içerisindeyiz ve mücadele ediyoruz. Bu mücadeleden sadece kamuda hala FETÖ'cüler var kısmını anlamayın. O kısım işin teknik boyutudur. Asıl mücadelemiz o ihanet çetesinin içimize zerk ettiği fitneyi, bozmaya çalıştığı kurumsal ahlakı, iş ahlakını ve bu milletin birbirine oluşturduğu güvenin tahribatını düzeltmektir. Biz asıl bununla uğraşıyoruz. 2 bin 400 yıl önce Platon tarafından yazılmış "Devlet" isimli meşhur kitapta ideal devlette bekçiler veya bir diğer ifade ile koruyucular tarif edilirken kullanılan ifade şuydu, diyor ki; doğruluğun ve dürüstlüğün bekçiliğini etmek bunların iyi ile olan ilgisini bilmedikçe boştur. Bu bilgiyi edinmeyenler doğruluğun ve dürüstlüğün ne olduğunu bilmez. Yani diyor ki iyi ile kötüyü ayırt etmeyi bilmeyen insan devleti de milleti de koruyamaz. İşte 15 Temmuz gecesi o ihanetin içerisinde olan insanların kutuplaşması, milletin üstüne tank sürmesi ve bomba atması tam da bu şekilde olmuştur. FETÖ bir mensubun aklının çok ötesinde küresel bit akılla kurgulanmış o yapı, kuklalarına önce akıllarını muhakemelerini ve devlet anlayışını sıfırlattı. İyi ve kötüyü, doğru ve yanlışı ayırma yetilerini kaybettiler. 15 Temmuz gecesinde milletin ve vicdanlarının dediğini değil efendilerinin dediğini yaptılar. Teşbihte hata olmaz, FETÖ bir rutubet gibiydi. Binanın temeline sızan, onu çürüten, kötü kokan rutubet gibi bir yapı. Çünkü bu örgüt sadece belli görev pozisyonlarını ele geçirmek ile kalmadı. Kurumların ahlak ve karakterine de saldırdı. Önemli bir şey daha yaptı kurumların içini boşaltmaya çalıştı. Dedikodularla bu ülkenin en önemli gücü olan kurumlarına tam da bir rutubet gibi sızıp çürütmeye çalıştı. İşte bugün hala mücadele ettiğimiz nokta budur" şeklinde konuştu.

"LGBT kavramına tartışma ve kabul görme zemini oluşturmaya çalışıyorlar"

FETÖ yapılanmasının devletin belli bölgelerine değil tüm ulusal değerlere zarar vermeye çalıştığını belirten Bakan Soylu, "Bugün Türkiye'de LGBT kavramına tartışma ve kabul görme zemini oluşturmaya çalışıyorlar. Bunu savunmak ve zemin bulmaya çalışanlarla, bizi hiç yanıltmıyor ki FETÖ yan yana. Bugün PKK ve onun argümanlarını savunanlar ile FETÖ yan yana. Yerli sanayi hamlesine kalkıyor mesafe alıyorsunuz. İtibarsızlaştırmaya çalışıyorlar, bakıyorsunuz FETÖ onlarla yan yana. Virüs salgını ile mücadele ediyorsunuz, başarılısınız sizi başarısız göstermeye çalışıyorlar. FETÖ yine onlarla yan yana. Hatta akıl ve iletişim hocalığı yapıyorlar. Eskiden devletin bir gelişmesi veya başarısı olarak görülen her sahayı bugün devlet düşmanlığı üzerinden basında hükümet karşıtlığı makyajı ile pazarlamaya çalışıyorlar. Bu bahsettiğim akıl içindeki devlet düşmanlığını bir süredir sistemli bir şekilde polis düşmanlığına dönüştürüyor. Bunu bir siyasi kılıfa bürüyor ve insanları devleti ile karşı saflarda bırakmayı amaçlıyor" ifadelerini kullandı.

"Bataklık Operasyonu ile uluslararası uyuşturucu tacirlerini yakaladık"

Tüm suçlarla küresel ölçekte mücadele etmeye çalıştıklarını belirten Bakan Soylu, "Jandarmamız ile 2015 yılında 7 bin 530 insanımızı kaybettiğimiz trafik kazalarında 2019 sonu itibariyle kayıplarımızı 5 bin 473'e çektik. Trafik kazalarında oluşan ölümler geçen yıla oranla yüzde 12 azaldı. Bu şu demektir, eğer milletimiz aynı dikkatle, bizlerde aynı denetim ve aynı prensiplerle bunu takip edersek trafik kazalarındaki ölüm sayısı 5 binin altına düşecek. Bunun için gayret gösteriyoruz. Avrupa Birliği standart ve ortalamasına çekmek için çaba sarf ediyoruz. Aramızda çok da büyük bir fark kalmış değil. Temel amacımız trafik kazalarındaki ölümleri sıfırlamak. Bir kişi bile bizim için fazladır. Ayrıca uyuşturucu ölümlerini siz de biz de biliyoruz. Cumhurbaşkanı talimat verdi, 2017 yıldaki uyuşturucuya bağlı olan ölümler 941'di. 2018 yılında 657 ve 2019 yılında 342'ye çektik. Burada da tüm kurumlarımız ile ortaya koyduğumuz mücadele hep birlikte sonuca varmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonları yapılıyor. Yine Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin yakalanmaları yapılıyor. Uluslararası birden çok fazla, Libya açıklarından Sırbistan'a, Yunanistan'dan Hollanda, Almanya'ya kadar birçok operasyon yapıldı. Birçok uluslararası ülke ile ortak operasyonlar gerçekleştirildi. Sokak satıcılarını sokaklardan kovaladık. Diğer yandan baron diye tabir edilen elebaşlarının da gereğini yerine getirdik. "Bataklık" operasyonu ile özellikle altını çizerek söylüyorum, uluslararası uyuşturucu tacirlerini yakaladık. Pek çok yabancı ülke teşkilatlarından bizlere ve Narkotik Dairemize destek ve tebrik mesajları geldi. İlk kez bu kadar kapsamlı suç gelirleri ile ilgili bir mücadelede adli makamlar ile ortaya koyduğumuz ilişkiler ve birçok ülke ile bilgi ve belge alışverişleri gerçekleştirdiğimiz operasyonla önemli bir sonuca ulaştık. Bu sadece bir başlangıç. Sadece şunu söyleyeyim, elimizde terörün finansmanı ve suç gelirleri ile ilgili 50 tane dosya var. Milletimiz rahat etsin hepsini sonuca kavuşturacağız. Kim terörü finanse ediyor ise kim güya legal ve meşru görünüp el altıdan terör örgütünü destekleyip ona finansal kaynak sağlıyorsa burnundan fitil fitil getireceğiz. Allah'a şükür bu kabiliyetimiz var" diye konuştu.

"PKK korkusundan telsizle bile konuşamıyor"

Emniyet güçlerinin organize bir şekilde hareket ederek her alanda başarıya koştuğunu belirten Soylu, "Geçtiğimiz hafta Jandarma ekipleri tek seferde 14.7 milyon kök kenevir yakaladı. Ondan önceki hafta 7 buçuk milyon kök kenevir yakalanmıştı. Yine dün başlanan operasyonda 9.2 milyon kök kenevir yakalandı. Sadece bu 3 operasyonda 15 günde yaklaşık 32 milyon kök kenevir yakalandı. Eğer Diyarbakır Lice kırsalını ve diğer küçük operasyonları da sayarsak 15 günde 34 milyon kök kenevir yakalandı. Yani ne sokakta ne kırsalda mücadelemize herhangi bir ara vermiyoruz. Yine bu 3 operasyonda 3.7 ton esrar yakalandı. Bu özellikle narko-teröre ve uyuşturucu gelirlerine yapılacak en önemli darbelerden birisidir. Bu rakamlar herhangi bir ülkenin uyuşturucu ile mücadelede söyleyemeyeceği rakamlardır. Kimse kusura bakmasın bizim evlatlarımızı koruyanlar sosyal medyalarda sahte videolar ile saldırıya uğrayan emniyet mensuplarıdır. Sigara kaçakçılığında 2017 yılından 2019 sonuna yüzde 81 azalışın ne demek olduğunu bazıları bilmiyor veya önemsemiyor olabilir. Ama bu ülkenin ekonomisini, terörle mücadelesini ve terörün finansmanlarını dert eden insanlar bunun anlamını çok iyi bilirler. 2014 yılında piyasada kaçak sigara oranı yüzde 22.3'tü, bugün bu oran yüzde 2 seviyesine çekilmiştir. Aynı şekilde organize suç çeteleri ile mücadelemizde 2016'da 15 Temmuz-31 Aralık arasında 30 operasyon yapan Emniyet KOM birimlerinin rakamı 2019'da 427 operasyon yapılabilir hale getirdi. Tutuklanan sayısı aynı periyotta 196'dan 2 bine çıkarıldı. Bunlar birileri için belki sadece bir rakamdır. Ama bunun nasıl bir emekle yapıldığını bunu masum insanlar için neler ifade ettiğini elbette bilenler için mesele çok farklıdır. 2019 yılında 7'si ulusal, 85'i bölgesel 236'sı yerel olmak üzere 378 tane organize suç örgütünü çökerttik. Sadece bu yıl ilk 5 ayda özellikle Kovid salgını varken 2 tanesi ulusal, 23 bölgesel ve 85 yerel olmak üzere toplam 110 tane organize suç örgütünü çökerttik. Dün İzmir'de kaçak göçmen taşıyanlara da Sahil Güvenlik ekiplerimiz operasyon yaptı. 2016 yılında PKK'dan 14 bin 582 telsiz kestirmesi alınıyordu, niçin hep 2016 yılını veriyorum? 15 Temmuz ve FETÖ ile bağdaştırdığım için. 2019 yılında bin 122 telsiz kestirmesi alındı, yılbaşından bu yana da ancak 200 telsiz kestirmesi aldık. Ancak kendi yayın organlarında istediklerini atıp tutsunlar, PKK korkusundan telsizle bile konuşamıyor. Birileri muhalefet kisvesi altında Diyarbakır ailelerinin eylemlerini karalamaya dolayısıyla örgüte mahkum etmeye çalışıyor. 143 aile oldu 308 gündür evlat nöbeti tutuyorlar. Evlat başka bir şeye benzemez, Allah kimseye evlat derdi vermesin. Bu arada Diyarbakır anneleri ile ilgili bir haberim var. Biliyorsunuz bugüne kadar 13 aileyi evladı ile buluşturduk sabah Cumhurbaşkanımıza da arz ettim inşallah bugün ya da yarın 14'üncü aileyi de evladı ile buluşturacağız. Örgütü fiili, fiziki ve psikolojik olarak çökertiyoruz" bilgilerini aktardı.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Vali Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın yanı sıra okul müdürleri ve daire başkanları katıldı. Toplantı sonrasında hatıra fotoğrafı çekildi.