Bakan Varank, Tekirdağ'da elyaf fabrikası açılışında konuştu: (2) - Son Dakika

Bakan Varank, Tekirdağ'da elyaf fabrikası açılışında konuştu: (2)

06.11.2020 12:23
Bakan Varank, Tekirdağ'da elyaf fabrikası açılışında konuştu: (2), System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "KOBİ'lerin enerji verimliğini güçlendirecek bir projemiz de olacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "KOBİ'lerin enerji verimliğini güçlendirecek bir projemiz de olacak. Bu kapsamda önümüzdeki 3 yıllık süreçte, Trakya Bölgesi'ndeki 350 KOBİ'nin enerji verimliliğini iyileştirip, rekabetçiliklerini artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Bakan Varank, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde MAV Elyaf Fabrikası'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, dünyada olup bitenleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Avrupa'daki son dönem kısıtlamaların lojistik ve dış talep kanallarıyla Türkiye'yi de etkileyebileceğini belirten Varank, "İnşallah oradaki kapanmalar bizi çok olumsuz etkilemez. Tabii bu bizim kontrolümüzde değil. Dış dünyayla irtibat halindeyiz. İhracatımız tabii ki bunlara bağlı. Ancak şundan emin olun lütfen. Bizim en temel önceliğimiz Türk sanayisinin gücünü her daim muhafaza etmenin yollarına bakmak." diye konuştu.

Varank, gelecek dönemde Tekirdağ gibi sanayi merkezlerini daha da güçlendirmenin peşinde olacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Burası çok özel bir coğrafyaya sahip. Kara, deniz, demir ve hava yolu ulaşımının hepsi Tekirdağ'da mevcut. İstanbul ve Avrupa'ya yakınlığınız, tüm yatırımcılar için çok cazip imkanlar sunuyor. 14 Organize Sanayi Bölgesi ile Bursa'dan sonra Türkiye'de ikinci sıraya sahip. Bu OSB'lerin 10'u 18 yıllık iktidarımızda kuruldu ve biz bu OSB'ler için cari fiyatlarla 1 milyar liranın üzerinde kredi kullandırdık. Yine bu sene Ergene 1, Ergene 2 ve Çorlu OSB'lerine yaklaşık 14 milyon lira aktardık. Ayrıca Ergene Havzası'ndaki Derin Deniz Deşarjı ile Kolektör Hattı'na da 16,5 milyon lira verdik."

Yıllarca bölgede özellikle yerel yönetimlerden kaynaklanan vahşi bir saniyeleşme oluştuğuna dikkati çeken Varank, "Biz bu saniyeleşmeyi İstanbul OSB'ler ile birleştirdik ve burada sağlıklı sanayileşme olsun, altyapıda sağlıklı yatırımlar olsun, buradaki sanayicimiz artık çevreyi kirletmesin, buradaki sanayi atıkları sağlıklı şekilde arıtıldıktan sonra denize deşarj edilsin diye tüm bu yatırımları yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de gerekli işlemleri başlatacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız geldiğinde özellikle kara boru hattından ilk arıtılmış suların Marmara Denizi'nin derinlerine deşarj edilmesini başlatmak istiyoruz. Bu da Trakya'mızda önemli bir temizlik sağlayacak. Biz bunu çok önemsiyoruz."

Tekirdağ'da sanayi sicil kayıtlarına göre 2 bin 857 işletme olduğunu, kentin Türkiye'de en fazla sanayiciye sahip 12. il olduğunu ve hemen hemen her sektörde üretim yapabildiğini vurgulayan Varank, "Ekim ayı ihracat rakamlarına da baktım.

101 milyon dolarlık ihracatla, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8'lik bir ihracat artışı gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Ayrıca yatırım iştahınız da çok güçlü. İlk 9 ayda özel sektörün Tekirdağ'daki 5 milyar liralık yatırımına teşvik vermişiz. Tekirdağ'ın potansiyelini ileri taşıyacak projelere de hız vereceğiz." dedi.

Varank, Kalkınma Ajansı aracılığıyla Çerkezköy OSB'ye bir dijital dönüşüm merkezi kuracaklarını dile getirdi.

Bu merkezin hem sanayicilere danışmanlık hizmeti vereceğini hem de OSB'deki meslek lisesinin müfredatına katkı sunacağını anlatan Varank, ilk aşamada 100 firmanın dijital dönüşüm seviyesinin test edileceğini ifade etti.

"13 milyon liralık bir kaynağı bölgeye aktarıyoruz"

Varank, orta vadeli hedeflerinin ise burada 20 bin kişiye eğitim verilmesi olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"6 milyon liralık bu yatırımın 2021'in ilk yarısında faaliyete geçmesini planlıyoruz. KOBİ'lerin enerji verimliğini güçlendirecek bir projemiz de olacak. Bu kapsamda önümüzdeki 3 yıllık süreçte, Trakya Bölgesi'ndeki 350 KOBİ'nin enerji verimliliğini iyileştirip, rekabetçiliklerini artırmayı hedefliyoruz. Gençlerin ve kadınların istihdama katılımını çok önemsiyoruz. Bu sene başlattığımız Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'yla 13 milyon liralık bir kaynağı bölgeye aktarıyoruz. Seracılık ve kırsal kalkınma projelerinde kullanılacak bu kaynak 365 dezavantajlı kadın ve gencimizin istihdamına vesile olacak. Yine, Trakya'nın tarımsal kabiliyetlerini zenginleştirmek üzere Milli Hibrit Tohum Geliştirme Projesi'ni başlattık. Bölgede faaliyet gösteren tohum firmalarıyla Namık Kemal Üniversitesini bir araya getirdik. Ortak bir şirket kuruldu. Ar-Ge çalışmalarına hız verildi. 13 milyon liralık yatırımla bölgenin, tohum ıslahı ve ticarileştirilmesi alanında önemli bir merkez haline gelmesini sağlayacağız."

Açılış törenine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Ahmet Uzer, Abdullah Nejat Koçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu da katıldı.

(Bitti)

Tekirdağ, Enerji, Bakan, OSB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank, Tekirdağ'da elyaf fabrikası açılışında konuştu: (2) - Son Dakika Ekonomi


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ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Varank, Tekirdağ'da elyaf fabrikası açılışında konuştu: (2) - Son Dakika
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