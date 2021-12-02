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Bakırköy Belediyesi işçileri grevlerinin 39. gününde - Son Dakika

Bakırköy Belediyesi işçileri grevlerinin 39. gününde

02.12.2021 14:16
Bakırköy Belediyesi işçileri grevlerinin 39. gününde

Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) İstanbul 2 No'lu Şubesi üyelerinin, Bakırköy Belediyesindeki toplu iş sözleşmesinde zam yapılmaması gerekçesiyle başlattığı grev 39. gününde devam ediyor.

Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) İstanbul 2 No'lu Şubesi üyelerinin, Bakırköy Belediyesindeki toplu iş sözleşmesinde zam yapılmaması gerekçesiyle başlattığı grev 39. gününde devam ediyor.

Belediye binası önünde çadır kuran sendika üyeleri, çaldıkları düdük eşliğinde çeşitli sloganlar atarak protestolarını sürdürdü. Sendika temsilcilerinin de destek verdiği grevde üyeler, türküler eşliğinde halay çekti.

Greve Gaziantep, Mersin, Hatay, Adana, Niğde, Konya ve İzmir'den gelen Belediye-İş üyeleri de destek verdi.

İl dışından gelen sendika üyeleri, protesto amaçlı Bakırköy Belediyesi Binası'na yumurta attı. Bu sırada sendika üyeleri, belediye binası önündeki caddeyi araç trafiğine kapatınca polis tarafından uyarıldı.

Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından sendika üyeleri polisin uyarısıyla caddeden Bakırköy Özgürlük Meydanı'na geldi.

Burada açıklamada bulunan Belediye-İş İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan, greve destek verenler sayesinde Bakırköy emekçilerinin daha güçlü olduğunu söyledi.

Bugün hak mücadelelerinin 39. günü olduğunu belirten Doğan, "Biz emekçiler toplu sözleşme sürecinde hep anlaşma taraftarı olduk. Sözleşmeyi masada bitirmek için yapıcı bir tutum sergiledik, çok çaba harcadık. Sürecin her aşamasında anlaşma kararlılığımızı da iyi niyetimizi de gösterdik, 'Grevin meraklısı değiliz.' dedik, 'Grev yapmak için grev yapmayız.' dedik." diye konuştu.

Doğan, anlaşabilmek için anlaşma iradesine sahip taraflara ihtiyaç olduğunu, bütün iyi niyetli çabalarına karşın karşılarında anlaşma taraftarı olmayan bir işveren gördüklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Çünkü bu hayat pahalılığında sıfır zam öneren bir işveren iyi niyetli olamaz. Bakırköy Belediyesi Başkanı; enflasyonun yüzde 50'leri aştığı, dövizin rekor üstüne rekor kırdığı bu dönemde sıfır zam önererek anlaşmanın değil, çatışmanın tarafında olduğunu gösterdi. Geçim şartlarının dayanılmaz olduğu bu zorlu koşullarda emekçileri greve zorlayanlar iyi niyetli olamaz. Yasal hakkını kullanan işçiyi işten atmakla tehdit edenler, yapıcı değil yıkıcı olanlar, uzlaşıcı değil bölücü olanlar, emek dostu, çözüm için değil kaos için hareket edenler iyi niyetli olamaz. Bu grev, işçi ve emek düşmanı Bakırköy Belediye Başkanı'nın eseridir. Bugüne kadar emek düşmanı Bakırköy Belediye Başkanı'nın kör inadını kırmak için sabırla, iyi niyetle çalmadık kapı, görüşmedik kimse bırakmadık. Aldığımız cevap; bakıyoruz, inceliyoruz, ilgileniyoruz... 300 emekçi 39 gündür, alın terinin, çoluk çocuğunun ekmek parasının mücadelesini veriyor. Hamilesi, hastası, çoluk çocuğu, herkes 39 gündür dışarda, soğukta yağmurda. Artık yeter. Biraz vicdanınız, biraz yaptığınız işe saygınız varsa artık harekete geçme zamanı. Artık sabır taşı çatladı. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Artık laf değil, icraat zamanı, bir karar verin. Bu sorunu hemen çözün, hem bize hem de ülkemize yeni bir geleceğin, mutlu günlerin müjdesini verin."

Açıklamaya, Belediye-İş Genel Başkan Yardımcısı Bayram Özkan, Türk-İş Bölge Başkanı Adnan Uyar, İyi Parti Bakırköy İlçe Başkanı Ülkü Ayaydın da katıldı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakırköy Belediyesi işçileri grevlerinin 39. gününde - Son Dakika


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