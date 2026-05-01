Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi; çok sayıda yaralı var
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi; çok sayıda yaralı var

01.05.2026 06:32
BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

KAZA KÜLEFLİ KAVŞAĞI’NDA MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 03.30 sıralarında Külefli Kavşağı’nda meydana geldi. Tekirdağ’dan İzmir yönüne ilerleyen 35 PK 328 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta bulunan yolculara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Balıkesir, Bandırma, Kaza, Son Dakika

