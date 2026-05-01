Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler yaralılara müdahale ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 03.30 sıralarında Külefli Kavşağı’nda meydana geldi. Tekirdağ’dan İzmir yönüne ilerleyen 35 PK 328 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta bulunan yolculara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Polis ekipleri, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.
Son Dakika › Balıkesir › Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi; çok sayıda yaralı var - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?