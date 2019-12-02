Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası Ankara'da sona erdi

Ankara'da düzenlenen İpek Yolu 4. Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Afganistan, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Filistin, Fildişi Sahili, Hırvatistan, İran, Irak, Kuzey Makedonya, Mısır, Sırbistan, Somali, Suriye, Tunus, Yemen ve Yunanistan'dan toplamda 723 sporcu katıldı. Türkiye'yi sanda branşında 534, taolu branşında 146 sporcu temsil etti.

Taolu branşında boş eller, kısa silahlar, uzun silahlar, duiliyen ve jiti kategorilerinde yapılan yarışmalarda Türkiye 74 altın, 65 gümüş, 56 bronz madalya ile takım halinde şampiyon oldu. İkinci Bulgaristan, 4 altın, 3 gümüş, 2 bronz, üçüncü Tunus ise 2 altın madalya aldı.

Sanda branşında ise Türkiye 68 altın, 67 gümüş, 105 bronz madalya toplayarak takım halinde şampiyonluğu kazandı. Azerbaycan, 3 altın, birer gümüş ve bronz madalyayla ikinci oldu. Birer altın madalya alan Yunanistan, İran ve Mısır da üçüncülüğü paylaştı.

Kapanış seremonisinde düzenlenen madalya töreninde açıklamada bulunan Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, birçok açıdan muhteşem bir organizasyon düzenlediklerini belirterek, "Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen misafirlerimizi Ankara'da ağırladık. Ülkemiz başta olmak üzere toplamda 19 ülkenin sporcuları, sporun evrensel gücü olan dostluk, sevgi ve barış dili ile şampiyonaya katkı sağladı. Milli sporcularımızın üstün başarı gösterdiği finallerde 680 sporcu ile yarışıp 142 altın madalya ile şampiyonayı tamamladık. Ahlaklı, sağlıklı ve çevresine saygılı bir sporcu topluluğu olan wushu ailesinin bir hizmetkarı olarak yapılan bu şampiyonada bir kez daha gördüm ki biz ülke olarak sadece siyaseten değil sporda da mazlum olan, ezilen, hakkı yenen toplumlarında bir umuduyuz. Bu nedenle daha çok çalışıp gayret gösterip sporun birleştirici gücü ile beraber dünyanın neresinde olursak olalım haksızlığın karşısında haksızlığa uğrayanların yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Akyüz, şubat ayında Antalya'da düzenlenecek Türkiye şampiyonası için düşündükleri bazı yenilikleri de şampiyonada test etme imkanı bulduklarını ve bu konuda da çok başarılı olduklarını kaydetti.