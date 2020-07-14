Başarılı genç Türk piyano sanatçısına ABD'den büyük onur

17-23 Ağustos 2020 tarihleri arasında Amerika'da Burbank California'da gerçekleştirilecek "Woman Rock Rhodes Fest 2020 Festivali"ne Türkiye'den genç piyano sanatçısı Iraz Yıldız davet edildi.



Piyanist Iraz Yıldız, Hakan Ali Toker'in özel olarak aranje ettiği Chick Corea'nın en önemli parçalarından "Spain"i seslendirecek. 2015 yılından beri düzenli olarak yapılmakta olan festivalden elde edilen gelirin tamamı, eğitimini müzik üzerine yapan gençlere aktarılıyor. Önemli jazzcıların çaldığı bir piyano markası olan Woman Rock Rhodes Fest 2020 Festivali'nde Miles Davis, Herbie Hancock, Ray Charles, Chick Corea, Keith Jarret gibi çok önemli isimler sahne almışlardı.



Iraz Yıldız, piyano çalışmalarına 6 yaşında Çağla Çoker ile başladı. 2006-2009 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı'nda Yuriy Sayutkin'in öğrencisi oldu. 2007 yılında Rusya'da yapılan 3. Gavrilin Genç Yetenekler Yarışması'nda Mansiyon Ödülü, 2009 yılında Sofya'da yapılan Genç Virtüözler Yarışması'nda Mansiyon Ödülü, yine aynı yıl Mersin'de düzenlenen 1. Kamuran Gündemir Ulusal Piyano Yarışması'nda Mansiyon Ödülü kazandı.



Yıldız, 10. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Genç Yetenekler Konseri'nde çaldı. MİAM'ın düzenlediği Muammer Sun Onur Gecesi'ne sanatçı Cihat Aşkın'ın çağırısıyla katıldı ve Muammer Sun'un eserlerini seslendirdi. 2010 yılında "Fazıl Say ve Arkadaşları" projesi kapsamında birçok konser verdi. Bodrum D-Marin Turgut Reis 6. Uluslararası Klasik Müzik Festivali'ne katıldı. Iraz, 2009 yılında Şef Vladimir Spivakov tarafından Moskova'da gerçekleşen Uluslararası Müzik Festivali'ne davet edildi. Iraz Yıldız çalışmalarını 2010 yılından itibaren Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Lisesi'nde Gülnara Aziz ile devam ettirdi.



2020 Ocak ayında Ahmet Adnan Saygun Merkezi'nde Maestro İbrahim Yazıcı ve Olten Filarmoni ile Tchaikovsky Piano Konçertosu'nu ve hemen ardından Bursa'da Maestro Antonio Pirolli ve Bursa Devlet Senfoni Orkestrası ile Beethoven İkinci Piyano Konçertosu'nu seslendirdi. Siiri Schütz Mischa Dacic, İdil Biret ve dünyaca ünlü birçok piyanist ile masterclass'lar yaptı. - İSTANBUL