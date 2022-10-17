Başbağlar Katliamı ile ilgili 20'si firari 21 sanığın yargılanmasına başlandı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 29 yıl önce 33 sivilin PKK'lı teröristlerce öldürüldüğü Başbağlar Katliamı'na ilişkin 20'si firari 21 sanığın yargılanmasına başlandı.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Başbağlar Köyü Derneği Başkanı Mehmet Ali Dikkaya, Başbağlar köyü muhtarı Ali Akarpınar, katliamın tanıkları ve mağdurlar ile avukatları hazır bulundu.

Adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanan sanık S.T, İstanbul Adliyesinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Adliye çevresinde polisin geniş güvenlik önlemi aldığı duruşmada, mahkeme başkanı, kimlik tespitinin ardından iddianameyi okuyup, "devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını, devlet idaresinden ayırmaya çalışmak" suçundan hakkında dava açılan sanıktan savunmasını istedi.

Sanık S.T. ise suçlamaları kabul etmediğini belirterek Başbağlar'daki saldırıya katılmadığını öne sürdü.

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ferhat Bulut'un izlediği duruşmada mağdurların beyanları alındı. Bu sırada duygusal anlar yaşandı.

Katliamın tanıklarından Mehmet Kaya, saldırı yapıldığında 12 yaşında olduğunu anlattığı sırada fenalaştı. Rahatsızlanan Kaya'ya adliyedeki görevlilerce müdahale edildi.

Ara verilmesinin ardından duruşma, tanık ve mağdurların dinlenmesiyle devam etti.

Sanık S.T'nin tutuksuz yargılanmasının devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 19 Aralık'a erteledi.

"Türk adaletine inanıyoruz"

Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, Başbağlar Köyü Derneği Başkanı Mehmet Ali Dikkaya, mağdur avukatlarından Kadir Kartal ve tanık Kaya, duruşmaya verilen arada adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Şehitlerin gönüllerde yaşadığını belirten Karaman, "kangren olan davaya neşter vurulması"ndan dolayı yetkililere teşekkür etti.

Karaman, şöyle devam etti:

"Biz, Türk adaletine inanıyoruz. Bebek katilleri, emperyalist güçler, Türkiye'yi ve Türk milletini bölemeyeceksiniz, böldürmeyeceğiz. Biz 29 yıl önce, 'Başbağlar'ı unutmadık, unutturmayacağız.' dedik. 29 yıl sonra tekrar davamız gündeme geldi. Emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Şehitler bizim şehitlerimiz. Tabii ki geri gelmeyecek ama bir nebze de olsun, katiller bulunduğu zaman bize bir rahatlık olacak. Ne mutlu Türküm diyene."

Başbağlar Köyü Derneği Başkanı Mehmet Ali Dikkaya ise 1993'te açılan davanın 1997'nin ekim ayında Erzincan'dan İzmir'e alındığını hatırlattı.

Süreci anlatan Dikkaya, o dönem davanın "kapatıldığını" iddia etti.

"İnşallah adalet hakkıyla tecelli eder"

Dikkaya, yeni iddianameye ilişkin şunları söyledi:

"Davayı 2019'dan beridir inceleyen yürekli savcılarımızı iddianamesinden dolayı kutluyorum. İddianameyi, kabul etmesinden dolayı da ayrıca mahkeme heyetine teşekkür ediyorum. O gün akamete uğrayan umutlarımız bugün tekrar yeşermiştir. İnşallah umuyor ve diliyoruz ki adalet hakkıyla tecelli eder. Katliama katılan kimler varsa hain terör örgütü mensuplarının tamamı cezasını bulur. Bunların cezasını bulması da diğerlerine de örnek olur. Bir daha da inşallah böyle hadiseler yaşanmaz."

Mağdur avukatlarından Kadir Kartal da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın bu davadan yargılanması gerektiğini kaydetti.

Tanık Mehmet Kaya ise katillerin bulunarak cezalandırılmasını istediklerini belirterek, "Bu bizim içimizi hiçbir zaman soğutmayacak. Katliamda 12 yaşındaydım, hala acısını yaşıyoruz. Biz davacı olmaya devam edeceğiz." dedi.

Başbağlar Katliamı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyüne gelen terör örgütü mensupları, 5 Temmuz 1993'te camide akşam namazını kılıp çıkan 28 erkeği köy meydanında kurşuna dizmiş, zulme karşı çıkan 5 kişiyi de yakılan evlerde ateşe vererek 33 vatandaşı şehit etmişti.

İddianame

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca Başbağlar Katliamı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan yeni iddianame, Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince 4 Ağustos 2022'de kabul edilmişti.

Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te PKK'lı teröristlerce 33 sivilin şehit edilmesiyle ilgili terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ve katliamda sorumluluğu bulunduğu tespit edilen A.Ç, A.T, C.Ş, D.K, D.S, E.M, E.K, F.Y, H.S, H.A, H.Y, İ.H.A, İ.T.Y, M.İ, M.D, M.A, N.Ö, S.Ö, S.T, Ş.Ö. ve Ü.B. hakkında "devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını, devlet idaresinden ayırmaya çalışmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

Başbağlar köyünde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda kullanılan silahların kriminal incelemesiyle ilgili bilgiler ve tanık ifadelerinin aktarıldığı iddianamede, daha önce birçok farklı eyleme katılmış terörü örgütü mensuplarının ifadeleri de yer alıyor.

Soruşturma aşamasında 20 sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 1 sanık ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.