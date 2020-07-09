Basın Ekspres'te otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

Basın Ekspres'te otomobil takla attı: 2 yaralı

Bahçelievler'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkan otomobil takla attı.

Bahçelievler'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkan otomobil takla attı. Yol kenarındaki çimenliğe savrulan otomobildeki 2 kadın yaralandı.

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Kaza, 03.15 sularında Bahçelievler Basın Ekspres Yolu'ndan Tem Otoyolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Salih Çimen idaresindeki 34 ES 6867 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, aynı yönde ilerleyen Ali Yağcı yönetimindeki 34 CZE 051 plakalı otomobile arkadan çarptı.


Ardından kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak savruldu. Çimenliğe savrulan araçta bulunan Merve Küp, ile Berfin Yiğitoğlu yaralandı. Sürücü Çimen ile kontrolden çıkan aracın çarptığı otomobilin sürücüsü yara almadan kazayı atlattı.


Olayın haber vermesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri, ilk müdahaleden sonra yaralılar Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların kaldırılmasının ardından araç itfaiye ekiplerinin de yardımıyla çekildi.


Daha sonra polis ekiplerinin sürücü Çimen'e yaptığı alkol testinde, 2.64 promil alkollü olduğu belirlendi. - İSTANBUL

Basın Ekspres Yolu, Bahçelievler, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 05:53 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Basın Ekspres'te otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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