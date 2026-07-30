Başkan Altay: “Konya’mızın Bir Hayali Daha Gerçekleşiyor. Ağır Bakım'da Büyük Taşınma Başladı” - Son Dakika
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Başkan Altay: “Konya’mızın Bir Hayali Daha Gerçekleşiyor. Ağır Bakım'da Büyük Taşınma Başladı”

Başkan Altay: “Konya’mızın Bir Hayali Daha Gerçekleşiyor. Ağır Bakım\'da Büyük Taşınma Başladı”
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Konya Büyükşehir Belediyesi tarihinin en büyük kentsel dönüşümü olacak Ağır Bakım Kentsel Dönüşüm Projesi'nde büyük taşınma başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın kalbindeki, Meram Yeniyol ve Meram Eskiyol arasında bulunan ve Konyalıların Ağır Bakım olarak bildiği 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde taşınma sürecinin başlamasının Konya adına tarihi bir gelişme olduğunu söyledi.

“TÜRKİYE'NİN EN MODERN TESİSİNİN YAPIMINI TAMAMLANDIK, BÜYÜK TAŞINMA SÜRECİ BAŞLADI”

Başkan Altay, “Konya’mızın bir hayali daha gerçekleşiyor. Büyükşehir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesinde çok önemli bir dönüm noktasına ulaştık. Ülkemizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetlerimize Ankara Yolu üzerinde kazandırdığımız Türkiye'nin en modern tesisinin yapımını tamamlandık ve artık büyük taşınma süreci başladı. Yüzlerce tankımız ve askeri aracımız Ağır Bakım’dan yeni tesislere büyük bir koordinasyon ve titizlikle taşınıyor. Bu yolculuk yalnızca bir taşınma değil güçlü yarınlara atılan önemli bir adımdır. Bu taşınma Konya için bir yenilik, Türkiye için bir örnektir” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay: “Konya’mızın Bir Hayali Daha Gerçekleşiyor. Ağır Bakım'da Büyük Taşınma Başladı”

YENİ TESİS 600 BİN METREKARE ALANA SAHİP

Beş milyar liralık yatırımla hayata geçen yeni fabrikanın sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına cevap verecek modern bir tesis olmasının yanında Konya'nın şehircilik vizyonuna da önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Başkan Altay, "Yaklaşık 60 bin metrekare kapalı alana sahip, rezerv alanlarıyla birlikte toplam 600 bin metrekare üzerine kurulan yeni tesisimiz, her yönüyle örnek bir yatırım oldu. Bu yatırım sayesinde hem savunma sanayimizin önemli bir ihtiyacı karşılanmış oldu hem de Konya'nın merkezinde çok büyük bir dönüşümün önü açıldı” diye konuştu.

YEŞİL ALANLAR, EĞİTİM ALANLARI, SAĞLIK TESİSLERİ, SOSYAL DONATILAR

Büyük taşınmanın tamamlanmasının ardından Meram bölgesindeki mevcut Ağır Bakım alanının Büyükşehir Belediyesi'ne devredileceğini kaydeden Başkan Altay, "Toplam 640 bin metrekarelik mevcut alanı hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak şekilde planlıyoruz. Böylece şehrimizin merkezinde nefes alan, yaşam kalitesini yükselten yepyeni bir alan inşa edeceğiz. Yıllarca bu topraklarda görev yapan kahraman ordumuza teşekkür ediyoruz. Yeni tesislerin ülkemize, askerimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. El ele verdik, şehrimizin hayallerini tek tek gerçekleştiriyoruz” dedi.

YÜZLERCE TANK VE ASKERİ ARAÇ TİTİZLİKLE NAKLEDİLİYOR

56’ncı Bakım Fabrika Müdürlüğünün Ateşbaz-ı Veli Mahallesi’nde bulunan mevcut yerleşkesindeki malzeme ve ekipmanların yeni fabrikaya nakledilmesine yönelik ihale ve organizasyon çalışmaları Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütüldü.

Milli Savunma Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol doğrultusunda devam eden taşınma sürecinde, malzemelerin özellikleri dikkate alınarak gerekli demontaj ve montaj işlemleri gerçekleştiriliyor. Yüzlerce tank ve askeri araç, özel taşıma ekipmanları ve geniş güvenlik önlemleri eşliğinde TIR'lara yüklenerek Aşağı Pınarbaşı Mahallesi’ndeki yeni tesislerine naklediliyor. Günler sürecek taşınma operasyonu, büyük bir koordinasyon ve titizlik içerisinde yürütülüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya, Son Dakika

Son Dakika Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Altay: “Konya’mızın Bir Hayali Daha Gerçekleşiyor. Ağır Bakım'da Büyük Taşınma Başladı” - Son Dakika

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