Başkan Berge: Van'ımız için en büyük müjde Kapıköy'ün açılmasıdır" - Son Dakika

Başkan Berge: Van'ımız için en büyük müjde Kapıköy'ün açılmasıdır"

29.10.2020 13:13
Başkan Berge: Van'ımız için en büyük müjde Kapıköy'ün açılmasıdır

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, Kapıköy Sınır Kapısı'yla ilgili dosyasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştırmak üzere Milletvekili Osman Nuri Gülaçar'a göndererek, "Esnaf, sanatkarımız ve tüccarımız Kapıköy'ün açılmasını istiyor" dedi.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, Kapıköy Sınır Kapısı'yla ilgili dosyasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştırmak üzere Milletvekili Osman Nuri Gülaçar'a göndererek, "Esnaf, sanatkarımız ve tüccarımız Kapıköy'ün açılmasını istiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Van İl Başkanlığı kongresi için Van'a gelecek. Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, Kapıköy Sınır Kapısı'nın açılmasının talep edildiği kapsamlı bir dosyayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmak üzere hazırladıklarını açıkladı. Kapıköy dosyasını AK Parti Van Milletvekili ve MKYK Üyesi Osman Nuri Gülaçar'a gönderdiklerini söyleyen Berge, " İran, Van için olmazsa olmazdır. Dosyamızı Cumhurbaşkanımıza ulaştırmak üzere vekilimize gönderdik" dedi.

"En büyük müjde Kapıköy'ün açılması olur"

"Bizim için en büyük müjde Kapıköy Sınır Kapısı'nın açılması olur" diyen Berge, pandemiden önce 500 bini İranlı, 500 bini yerli ve yabancı turist olmak üzere Van'a yaklaşık 1 milyon turistin geldiğini söyledi. İranlı misafirlerin Van'a büyük bir ekonomik katkı sunduğunu dile getiren Berge, "Kapıköy Sınır Kapısı'nın açılması için ilgili temaslarda bulunmaya devam ediyoruz. Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van Ekonomi Konseyi Bileşenleri, Van OSB, Van Ticaret Borsası ve Milletvekilimiz Abdulahat Arvas, Osman Nuri Gülaçar ve İrfan Kartal olmak üzere kentimizin tüm dinamikleri olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. VAN ESOB olarak bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceğiz. Esnaf ve sanatkarımız adına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, Kapıköy Sınır Kapısı'nı açmasını rica ediyoruz. Cumhurbaşkanımız her zaman esnaf ve sanatkarımızı benimsemiş ve bizlere öncülük etmiştir. Cumhurbaşkanımıza teşekkürü bir borç biliriz. Cumhurbaşkanımızın Van'a vereceği en büyük müjdelerin başında hiç şüphesiz Kapıköy olacaktır" dedi.

"Kapsamlı dosyayı Cumhurbaşkanımıza sunmak istiyoruz"

VAN ESOB olarak Kapıköy Sınır Kapısı'nın açılması için hazırladıkları kapsamlı dosyayı Cumhurbaşkanına sunmak istediklerini ifade eden Berge, "Kapının açılması durumunda sosyal ve ekonomik hayata olan büyük katkılarının istatistikleri ile birlikte yer aldığı dosyamızda gösteriyor ki Kapıköy Sınır Kapısı mutlaka açılmalıdır. Zira gerek dış ticaret gerekse sınır ticaretinin başlaması şehrimize önemli katkılar sunacaktır. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz pandemi sürecinden bu yana her daim esnaf ve sanatkarımızın yanında olmuştur. Verilen kredi destekleri ve yapılandırmalar esnafımıza nefes aldırmıştır. Son yapılandırma düzenlemeleri için Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Esnaf ve sanatkarımız devletinin ve milletinin yanında durmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Öncesinde olduğu gibi pandemi sürecinde de 'ahi babası' olduğunu ispatlayan Vali Mehmet Emin Bilmez'e de teşekkür eden Berge, "Kendisi hiçbir zaman bizlerden desteklerini esirgemedi. Kapıköy'ün açılması konusunda da valimizin çabaları olduğunu biliyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımız, tüccarlarımız, otellerimiz, restoranlarımız, kafelerimiz ve tüm işletmelerimiz Kapıköy'ün açılmasını bekliyor. Esnafımızın ve tüccarımızın gözü kulağı Kapıköy'de. Hükümetimizden ve devletimizden isteğimiz esnaf ve sanatkarımızın önünü açmasıdır. Sınırda sağlık ekipleri bulundurularak ve gerekli tedbirler alınarak Kapıköy Sınır Kapısı kontrollü bir şekilde açılmalıdır. Geçişler düzenli bir şekilde başlanmalıdır. Elhamdülillah süper güçler arasında olan ülkemiz ve devletimiz güçlüdür. Kapıköy Sınır Kapısı rahatlıkla kontrol altına alınabilir. İran tarafı da modern bir kapı yapıyor ve aslında iki taraf da buna hazırdır. Dünyayı saran bir pandemi süreci ile karşı karşıyayız. Dünyanın çeşitli ülkelerinden İstanbul, Antalya, Muğla ve İzmir başta olmak üzere ülkemizin birçok şehrine uçuşlar yapılmaktadır. Buna karşılık Türkiye de İran, Irak ve dünyanın birçok şehrine dış hatlarını açmıştır. Tüm turizm beldeleri dolmuş ve taşmış durumdadır. Van ise maalesef bundan faydalanamamaktadır. Bu nedenle Kapıköy açılmalı ve karayolu ile de geçişler başlamalıdır. Van ekonomisinin canlanabilmesi için artık İran'dan misafir almalıyız. Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimize bağlı 19 oda olarak, hükümetimize ve devletimize çağrımız Kapıköy'ün bir an önce açılmasıdır. Tüm oda başkanlarımızın da talebi ve ortak görüşü bu yöndedir" şeklinde konuştu. - VAN

Başkan Berge: Van'ımız için en büyük müjde Kapıköy'ün açılmasıdır

Esnaf ve Sanatkarlar, Kapıköy, Esnaf, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Berge: Van'ımız için en büyük müjde Kapıköy'ün açılmasıdır' - Son Dakika


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