Başkan Demir: "Tüm arazilerimizi şeker pancarı üreticilerimize kiraladık" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Demir: 'Tüm arazilerimizi şeker pancarı üreticilerimize kiraladık' - Son Dakika

Başkan Demir: "Tüm arazilerimizi şeker pancarı üreticilerimize kiraladık"

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pekdemirli'nin Samsun tarım ve orman sektör temsilcileriyle videokonferans yöntemiyle yaptığı toplantıda konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Tüm arazilerimizi şeker pancarı üreticilerimize kiraladık.

Başkan Demir:

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pekdemirli'nin Samsun tarım ve orman sektör temsilcileriyle videokonferans yöntemiyle yaptığı toplantıda konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Tüm arazilerimizi şeker pancarı üreticilerimize kiraladık. Ekimler başladı" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, korona virüsü (Kovid-19) salgını tedbirleri dolayısıyla illerde gerçekleştirdiği tarım-orman sektör toplantılarını videokonferans yöntemiyle yapmayı sürdürüyor. Bakan Pakdemirli bu çerçevede Samsun Valisi Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve tarım orman sektör temsilcileri ile bir araya geldi. AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın moderatörlüğünü yaptığı toplantıda sorunlar ve yapılan çalışmalar ele alındı.

Toplantıda konuşan Başkan Mustafa Demir, "Samsun bölgenin merkezi ve tarımsal alanda da Türkiye'nin en önemli noktalarından bir tanesi. Bafra Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için Sayın Bakanımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. OSB hem Samsun'a hem de Bafra'ya büyük bir motivasyon sağladı. Alt yapı ihalesi de bu sene yapılacak. Tarımsal alanlardaki desteklerle ilgili Büyükşehir Belediyesi olarak yapılanmamız söz konusu. Bu alanda çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Projelerimizi hazırlıyoruz. Sayın Bakanımızdan destek isteyeceğiz. İnşallah Salıpazarı Barajı'nı bitirip eş zamanlı olarak bizim Ayvacık, Salıpazarı, Çarşamba ve Terme bölgemizin 100 yıllık içme suyu projeksiyonunu halledeceğiz. Bafra'daki içme suyu projesini Alaçam ve Yakakent'te de yaygınlaştırarak, Vezirköprü ve üst bölgelerde de içme suyu noktasındaki sorunları çözerek Türkiye'de bu konuda en önemli şehirlerden biri olacağız" ifadelerini kullandı.

Samsun'un tarım potansiyelini anlatan Başkan Demir, "Hayvansal ve tarımsal üretim ile meyve ve sebzede Samsun çok ciddi bir potansiyele sahip. Toplantıdan da anlaşılacağı üzere ilgili tüm birlik başkanlarımız konularına sona derece hakimler. Planlı ve programlı çalışıyoruz. Tarım İl Müdürlüğü ile iyi bir iş birliği içerisindeyiz. Samsun'da bütün sektörlerden bütün arkadaşlarımız Ankara'ya rahatlıkla ulaşabiliyor. İletişimimiz çok çok iyi. Çarşamba'daki şeker fabrikası yeniden çalışacak. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak tüm arazilerimizi şeker pancarı üreticilerimize kiraladık. Ekimler başladı. Bunun yanı sıra araziler atıl kalmasın ve tarımsal üretim artsın diye 163 hektarlık alanın da kiralama süreci devam ediyor. Tamamlamak üzereyiz. Bu konuda ciddi anlamda gayret sarf ediyoruz. 2020 yılı için başlatacağımız çok sayıda projemiz var ama mevcut programımızı 2021 yılında yaklaşık 2,5 katına çıkaracak bir bütçe planlaması yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Samsun'un üretim karnesinin iyi olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli ise, "Samsun 3,1 milyar TL hayvansal üretim değeri ile Türkiye'de 21. sırada, 4,6 milyar TL bitkisel üretim değeri ile de 11. sırada bulunuyor. Son 17 yılda hayvansal üretim değeri de yaklaşık 8 kat ve bitkisel üretim değeri de 5 kat arttı. Böylece Samsun'umuz toplam 7,7 milyar TL'lik tarımsal üretim değeri ile Karadeniz Bölgemizin tarımsal üretim üssü olmuştur. Son 17 yılda 9,5 milyar TL tarımsal destek verdik ve yatırım yaptık. Kırsal kalkınma desteklerimiz kapsamında bin 156 proje için toplam 177 milyon TL hibe desteği ödedik. Ödediğimiz hibeler ile yapılan yatırımlar neticesinde 4 bin 186 kişiye istihdam sağlandı. Genç çiftçilerimizin toplam 754 projesini, yaklaşık 23 milyon TL hibe ile destekledik. Yaklaşık 46 bin dekar mera ıslah çalışmasını tamamladık. Son 17 yılda Samsun'umuz için 210 milyon TL yem bitkileri desteği ödedik. Çiftçilerimizin tarlalarını daha kolay ekebilmeleri, zaman ve yakıt tasarrufu sağlayabilmeleri maksadıyla Samsun'da 140 bin dekar alanda toplulaştırma çalışmalarımızı tamamladık" dedi.

Samsun'a müjdeler

Samsun'a yeni müjdeler de veren Pakdemirli şunları söyledi:

"Samsun'a bu yıl içerisinde, 7 adet otomatik meteoroloji gözlem istasyonu daha kazandırmış olacağız. Yine bu yıl Samsunlu vatandaşlarımızın kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşması için Samsun'da 4 adet Tarım Kredi Kooperatif Marketi kuracağız. Ekonomik durumu zayıf olan 10 ailemize, 100 ton beyaz şapkalı mantar kompostu dağıtacağız. Tarımın Sultanlarıyla Bal ve Polen Üretimi Projesi kapsamında; 19 Mayıs, Salıpazarı, Havza, Vezirköprü ilçelerimizde kırsalda yaşayan 60 kadın çiftçimize, 10'ar adet arılı kovan dağıtımı yapacağız. Vezirköprü ilçemizde 5 adet süpürge dikim evi kuracağız. Arı yetiştiricilerimize ana arı ve arı sütü üretimi için 1,1 milyon TL malzeme ve ekipman desteği vereceğiz. İsrail sazanı ile mücadele kapsamında kullanılmak ve kooperatifleri güçlendirmek maksadıyla, 1,4 milyon TL malzeme temin edeceğiz. Manda ıslahı ve verimliliğin arttırılması maksadıyla ekipman alımı ve uygulama giderleri için 1.5 milyon TL destek sağlayacağız. Meralarda verim ve kaliteyi arttırmak maksadıyla, yaklaşık 1,5 milyon TL maliyetle, 895 ton kilogram gübre uygulaması yapacağız. 5 dekar alanda, yıllık 5 bin ton turşu yapım kapasiteli, 2 bin m2'lik kapalı fabrika kurulması için yaklaşık 1,9 milyon lira destekleme yapacağız. Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında, 21 ton ayçiçeği ve kuru fasulye tohumu ile bin 670 paket dane mısır tohumu dağıtacağız. Yem bitkileri ekiliş alanlarını artırma, üretimi çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi maksadıyla, çiftçilerimize yaklaşık 2,2 milyon TL maliyetle, 220 ton yem bitkisi tohumluğu dağıtacağız. 4.1 milyon TL bütçe ile takribi 9 bin dekar alanda mera ıslah çalışması yürüteceğiz. Gelir seviyesi düşük bireyleri modern ve yeni örtü altı yetiştiricilik tekniği ile buluşturmak maksadıyla 100 üreticimiz için 100 adet tam sistemli modern sera kuracağız. Doğduğum Yerde Doymak İstiyorum Projesi kapsamında, çiftçi ve üreticilerimizin istifadesine sunulmak üzere, 10.8 milyon Lira değerinde ekipman alımı yapacağız. KKYDP 13. Etap kapsamında hibe almaya hak kazanan ve toplam yatırım tutarı yaklaşık 23,2 milyon TL olan 29 projeyi hayata geçiriyor olacağız."

Görüşmenin sonunda Mustafa Demir'in şehre davet ettiği Bakan Pakdemirli, "Bize her zaman çok iyi ev sahipliği yaptınız. Davetinizi memnuniyetle kabul ediyorum. İnşallah bir akşamımızı Samsun'da geçiririz. Büyükşehir Belediyesi ile çok uyum içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bakanlık olarak da yerelden gelen taleplere mümkün olduğu kadar olumlu yanıt veriyoruz" diyerek konuşmasını tamamladı. - SAMSUN

Mustafa Demir, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 03:22 Kaynak: İHA

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