Başkan Oral dünya evine girdi

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, hayatını Yasemin Karaca ile birleştirdi.



Altınova Elegance Resort Hotel'in havuz başında düzenlenen törende Oral çiftinin nikahlarını Altınova Belediyesi Yazı İşleri Müdürü ve Nikah Memuru Bilgen Tetik tarafından kıyıldı. Nikahın ardından Altınova Müftüsü Recep Eren tarafından dua yapıldı.



Oral çiftinin nikah şahitliklerini; Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti İstanbul Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Erol Kaya, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Çevre ve Orman eski Bakanı Osman Pepe, Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Erdoğan Bayraktar, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, Yalova Eski Milletvekili İlhan Evcin, KKTC Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orcan, Kocaeli Büyükşehir Eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Yalova Belediyesi Eski Başkanı Yakup Koçal, Termal Eski Belediye Başkanı İsmail Atik ve Armutlu Eski Belediye Başkanı Mehmet Birkan yaptı. - YALOVA