Başkentte 4,1 milyar dolarlık dev yatırım! Fuat Oktay: Türkiye ekonomisine güvenin en net göstergelerinden biri olacak - Son Dakika
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Başkentte 4,1 milyar dolarlık dev yatırım! Fuat Oktay: Türkiye ekonomisine güvenin en net göstergelerinden biri olacak

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AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Rönesans Holding ve Digital Realty iş birliğiyle Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulacak “Ankara Temelli Veri Merkezi”nin temel atma törenine katıldı. Toplam 4,1 milyar dolarlık yatırımın Türkiye ekonomisine duyulan güvenin göstergesi olduğunu söyleyen Oktay, Ankara’nın inovasyonda 81 il arasında ilk sırada yer aldığını belirtti.

Ankara’da Temelli’de kurulacak veri merkezinin temeli atıldı. Törende konuşan Fuat Oktay, yatırımın Türkiye’nin dijital dönüşümüne ivme kazandıracağını ifade etti.

“BU YATIRIM ÇOK DAHA BÜYÜK PROJELERE ÖNCÜLÜK EDECEK”

Konuşmasında toplam 4,1 milyar dolarlık yatırımın Türkiye’nin geleceğine duyulan güvenin somut bir göstergesi olduğunu vurgulayan Oktay, “Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye’ye ve Türkiye ekonomisine güvenin en net göstergelerinden biri Ankara’daki bu yatırımdır. Bu yatırımın çok daha büyük projelere öncülük edeceğine inanıyoruz” dedi.

Başkentte 4,1 milyar dolarlık dev yatırım! Fuat Oktay: Türkiye ekonomisine güvenin en net göstergelerinden biri olacak

“ANKARA TÜRKİYE EKONOMİSİNİN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN”

Ankara’nın yaklaşık 6 milyon nüfusu, 14 organize sanayi bölgesi ve 35 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle Türkiye ekonomisinin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirten Oktay, başkentin yüksek teknoloji, sanayi ve inovasyon alanlarındaki potansiyelinin bu yatırımla ileri bir seviyeye taşınacağını söyledi.

Ankara’nın yalnızca idari başkent değil, aynı zamanda yüksek teknoloji ve inovasyon alanlarında da öncü bir merkez olduğunu savunan Oktay, savunma sanayisinde dünyanın önde gelen Türk şirketlerinin Ankara’da yoğunlaşmasının başkentin teknolojik kapasitesini gösterdiğini kaydetti.

Başkentte 4,1 milyar dolarlık dev yatırım! Fuat Oktay: Türkiye ekonomisine güvenin en net göstergelerinden biri olacak

“İNOVASYONDA 81 İL ARASINDA İLK SIRADA”

Dünyanın ilk 100 savunma sanayii şirketinden 5'inin Ankara’da bulunduğunu ifade eden Oktay, “Ankara’nın az bilinen özelliklerinden biri de inovasyonda Türkiye’nin 81 ili arasında ilk sırada yer almasıdır. Bu güçlü altyapı ve birikim, başkentimizi böylesine büyük ölçekli bir teknoloji yatırımı için önemli bir merkez hâline getirmektedir” diye konuştu.

Temelli’de atılan temelin Türkiye’nin dijital dönüşümüne yeni bir ivme kazandıracağını belirten Oktay, yatırımın dijital ekonomi, yapay zeka ve yüksek teknoloji alanlarındaki hedeflere katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Başkentte 4,1 milyar dolarlık dev yatırım! Fuat Oktay: Türkiye ekonomisine güvenin en net göstergelerinden biri olacak

“ANKARA VE TÜRKİYE İÇİN HAYIRLI OLSUN”

Oktay, Rönesans Holding yönetimine ve Digital Realty’ye teşekkür ederek, kamu kurumlarının özel sektör yatırımlarının önünü açan ve teknoloji girişimlerini destekleyen bir anlayışla hareket etmesinin önemine dikkati çekti. Oktay, yatırımın Ankara ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

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    Yorumlar (1)

  • Serkan Basar Serkan Basar:
    ahaaaa yorumumu yine silmiş yandaşhaberler :) 0 0 Yanıtla
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