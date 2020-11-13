Basketbol: Haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi'ne 8'inci, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 5'inci hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne ise milli maçlar nedeniyle ara verildi.

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