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Basketbol: Toplu sonuç

42 dakika önce

ING Basketbol Süper Ligi'ne dördüncü hafta maçlarıyla devam edildi.

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ING Basketbol Süper Ligi'ne dördüncü hafta maçlarıyla devam edildi. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ikinci hafta, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise dördüncü hafta müsabakaları sona erdi.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji: 74-60

OGM Ormanspor-Frutti Extra Bursaspor: 81-62

Darüşşafaka Tekfen- Gaziantep Basketbol: 76-58

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş TRC İnşaat- İzmit Belediyespor: 88-89

OGM Ormanspor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: 94-72

BOTAŞ- Galatasaray: 64-76

Hatay Büyükşehir Belediyespor- Samsun Canik Belediye: 97-58

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bandırma Kırmızı-Final Gençlik: 86-74

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Mersin Üniversitesi-Nesibe Aydın: 72-80

İstanbul Üniversitesi-Fenerbahçe Gelişim: 68-77

Bosna 34- Urla Belediyespor: 54-59

Fenerbahçe, basketbol, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 07:56 Kaynak: AA
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